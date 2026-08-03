Veinticinco estados gobernados por demócratas demandan a Trump por nuevos aranceles

Contenedores para el envío de mercancías en el Puerto de Miami el 7 de agosto de 2025.

WASHINGTON — Veinticinco estados demócratas demandaron el lunes al gobierno federal estadounidense ya que consideran que la nueva política arancelaria del presidente Donald Trump "excede sus poderes".

El gobierno de Trump anunció el 23 de julio aranceles generalizados de entre el 10% y el 12,5% sobre 60 socios comerciales de Estados Unidos, luego de una investigación que los acusa de permitir el suministro de bienes de países que recurren al trabajo forzado.

¿INEFICIENCIA? EEUU celebra la salida de Venezuela de la "corrupta CPI" e insta a otros Estados a retirarse

Según los demócratas, que se oponen a todo proyecto político de Trump, "no existe una relación racional entre el supuesto problema del trabajo forzado en las cadenas de suministro internacionales y los aranceles globales generalizados" que impuso la Oficina del Representante Comercial (USTR), argumentó la coalición de estados en su demanda.

Investigación

Los aranceles se impusieron tras investigaciones de la USTR sobre denuncias de "trabajo forzado", realizadas en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Washington considera que la mayoría de sus socios comerciales, como por ejemplo la Unión Europea, no se atiene a las mismas exigencias de lucha contra el trabajo forzado que mantiene Estados Unidos.

Desde que asumió el cargo por su segundo mandato, Trump ha impuesto aranceles de amplio alcance tanto a aliados como a adversarios.

Trump ha sostenido que los socios comerciales de Estados Unidos se han estado aprovechando de la mayor economía del mundo y ha buscado utilizar los aranceles como palanca para lograr nuevos acuerdos comerciales.

Su primera ronda de aranceles fue anulada por la Corte Suprema de Estados Unidos en febrero.

Los reemplazó con un gravamen global del 10%, que expiró en julio.

Más críticas de los demócratas

Los nuevos aranceles de la Sección 301 sustituyeron ese gravamen y entraron en vigor cuando el arancel del 10% expiró el 24 de julio.

En sus alegatos, los estados gobernados por demócratas argumentaron que las investigaciones de la Sección 301 fueron "un esfuerzo simulado e ilegal para ejercer un poder arancelario sin restricciones".

El documento expone una cronología de las declaraciones de funcionarios de la administración Trump y sostiene que las investigaciones de la Sección 301 fueron apresuradas y prejuiciosas desde su inicio.

Pero según los estados gobernados por los demócratas que participan en la demanda, se "oponen al trabajo forzoso en todas sus formas y apoyan la protección de los trabajadores en todo el mundo". Pero la Administración no puede utilizar el trabajo forzoso como pretexto para continuar con su ilegal esquema arancelario", justifican.

FUENTE: Con información de AFP