Sismo de magnitud 5.1 sacude Colombia en plena reconstrucción tras el terremoto

BOGOTÁ.- Un sismo de magnitud 5.1 sacudió este miércoles Bogotá y otras ciudades de Colombia, provocando momentos de temor entre la población, todavía afectada por el potente terremoto de magnitud 7.4 que el pasado 10 de agosto dejó más de 330 muertos y miles de edificaciones destruidas o dañadas.

El movimiento telúrico se registró a las 11:45 de la mañana, con epicentro en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, en el noreste del país, según informó el Servicio Geológico Colombiano.

MEDIDAS Abelardo De La Espriella avanza proyecto clave contra el narcotráfico en Colombia

El organismo indicó que el sismo tuvo una profundidad de 149 kilómetros y fue percibido en diferentes zonas del país. Hasta el momento no se han reportado víctimas ni afectaciones relacionadas con este nuevo movimiento.

️ Este 26 de agosto de 2026 a las 11:45 a. m., la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano registró un sismo de magnitud 5,1, con epicentro en Los Santos, Santander.



Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC, nos cuenta… https://t.co/VDE0dntau9 pic.twitter.com/0AhlDy8RKa — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 26, 2026

Evacuaciones y temor en las ciudades

Cientos de personas evacuaron edificios en Bogotá y en Bucaramanga, ciudad cercana al epicentro, mientras se activaban sirenas en distintos sectores.

La reacción de la población estuvo marcada por el recuerdo del terremoto ocurrido hace poco más de dos semanas, considerado el más fuerte registrado en Colombia en lo que va de este siglo.

Aquel sismo dejó un saldo superior a los 330 fallecidos, además de miles de personas sin hogar y graves daños en viviendas, edificios, hoteles y centros educativos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EL MERIDIANO (@elmeridiano.co)

Cali y Pereira, entre las ciudades más golpeadas

Las ciudades de Cali y Pereira estuvieron entre las zonas más afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Miles de viviendas y edificios de apartamentos sufrieron daños o colapsaron, al igual que hoteles y colegios.

Colombia se encuentra actualmente en una fase de atención a las familias damnificadas y de reconstrucción de las zonas afectadas.

El presidente Abelardo de la Espriella decretó una emergencia económica tras el terremoto, mientras el gobierno estima que la reconstrucción tendrá un costo cercano a los 9,570 millones de dólares.

El nuevo sismo, aunque de menor magnitud y sin daños reportados hasta ahora, volvió a generar alarma en varias ciudades colombianas, en momentos en que el país intenta recuperarse de los estragos causados por el devastador terremoto de agosto.

FUENTE: Con información de AFP/Servicio Geológico Colombiano/Redes Sociales