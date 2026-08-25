Aeropuerto de Maiquetía prepara reapertura de vuelos tras daños provocados por terremotos

Aviones comerciales en la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el 8 de marzo de 2019

CARACAS. - El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) anunció este martes que a partir del martes 1 de septiembre de 2026 comenzarán formalmente las operaciones en los terminales temporales habilitados para atender vuelos nacionales e internacionales.

La medida permitirá retomar progresivamente las operaciones aeroportuarias mientras continúa el proceso de reconstrucción de las instalaciones, luego de los dos devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela , que provocaron daños en la infraestructura, incluidas las pistas.

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A raíz de las afectaciones, las operaciones del principal aeropuerto venezolano fueron suspendidas, obligando a las autoridades a habilitar aeropuertos temporales para garantizar la continuidad de la conectividad aérea del país.

Terminales temporales

Según un comunicado difundido por el IAIM en X, los terminales temporales fueron habilitados bajo estándares de calidad y con tecnología para garantizar la atención de los pasajeros.

La reapertura permitirá restablecer las conexiones aéreas nacionales e internacionales desde Maiquetía, mientras avanzan los trabajos de reconstrucción de las áreas afectadas por los movimientos telúricos.

El organismo aeroportuario no precisó en su comunicado el alcance de los daños registrados en las pistas ni ofreció detalles sobre el cronograma previsto para la recuperación definitiva de las instalaciones.

El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) informa que desde el martes 1 de septiembre de 2026 iniciará operaciones en sus terminales temporales de vuelos nacionales e internacionales. pic.twitter.com/qikLfaDJuj — Aeropuerto Internacional de Maiquetía (@IAIM_VE) August 25, 2026

Pasajeros deberán confirmar sus vuelos

El IAIM señaló que los pasajeros cuyos vuelos hayan sido afectados deberán comunicarse directamente con las respectivas aerolíneas para verificar la reprogramación de sus viajes hacia las terminales temporales.

Asimismo, pidió a los usuarios que se mantuvieran atentos a sus canales oficiales para conocer nuevos anuncios y actualizaciones relacionadas con las operaciones.

El comunicado tampoco detalla qué aerolíneas retomarán sus vuelos ni especifica los destinos que estarán operativos desde el 1 de septiembre.

La reapertura de los terminales temporales se produce mientras continúa el proceso de reconstrucción del aeropuerto de Maiquetía, una infraestructura estratégica para la conectividad aérea de Venezuela y una de las principales puertas de entrada y salida del país.

FUENTE: Con información del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía