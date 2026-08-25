martes 25  de  agosto 2026
VENEZUELA

Aeropuerto de Maiquetía prepara reapertura de vuelos tras daños provocados por terremotos

El IAIM activará terminales temporales el 1 de septiembre para reanudar la conectividad aérea mientras continúa la recuperación de las instalaciones dañadas

Aviones comerciales en la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el 8 de marzo de 2019

Aviones comerciales en la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el 8 de marzo de 2019

Archivo AFP
Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Venezuela.

Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Venezuela.

AFP
Por María Graterol

CARACAS. - El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) anunció este martes que a partir del martes 1 de septiembre de 2026 comenzarán formalmente las operaciones en los terminales temporales habilitados para atender vuelos nacionales e internacionales.

La medida permitirá retomar progresivamente las operaciones aeroportuarias mientras continúa el proceso de reconstrucción de las instalaciones, luego de los dos devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela, que provocaron daños en la infraestructura, incluidas las pistas.

Lee además
Venezuela está en un proceso de dolarización de facto y forzosa, que afecta a los más pobres.
CONTROVERSIA

Arrecia debate sobre dolarización en Venezuela; Hanke y Ecarri enfrentan posición del chavismo
Esta imagen muestra los daños en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 21 de agosto de 2026, dos meses después de que terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 azotaran la zona
BALANCE

Cifra de fallecidos en Venezuela supera los 6.500, a dos meses de devastadores terremotos

A raíz de las afectaciones, las operaciones del principal aeropuerto venezolano fueron suspendidas, obligando a las autoridades a habilitar aeropuertos temporales para garantizar la continuidad de la conectividad aérea del país.

Terminales temporales

Según un comunicado difundido por el IAIM en X, los terminales temporales fueron habilitados bajo estándares de calidad y con tecnología para garantizar la atención de los pasajeros.

La reapertura permitirá restablecer las conexiones aéreas nacionales e internacionales desde Maiquetía, mientras avanzan los trabajos de reconstrucción de las áreas afectadas por los movimientos telúricos.

El organismo aeroportuario no precisó en su comunicado el alcance de los daños registrados en las pistas ni ofreció detalles sobre el cronograma previsto para la recuperación definitiva de las instalaciones.

Pasajeros deberán confirmar sus vuelos

El IAIM señaló que los pasajeros cuyos vuelos hayan sido afectados deberán comunicarse directamente con las respectivas aerolíneas para verificar la reprogramación de sus viajes hacia las terminales temporales.

Asimismo, pidió a los usuarios que se mantuvieran atentos a sus canales oficiales para conocer nuevos anuncios y actualizaciones relacionadas con las operaciones.

El comunicado tampoco detalla qué aerolíneas retomarán sus vuelos ni especifica los destinos que estarán operativos desde el 1 de septiembre.

La reapertura de los terminales temporales se produce mientras continúa el proceso de reconstrucción del aeropuerto de Maiquetía, una infraestructura estratégica para la conectividad aérea de Venezuela y una de las principales puertas de entrada y salida del país.

FUENTE: Con información del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía

Temas
Te puede interesar

EEUU revoca miles de visas de turismo y de negocios a solicitantes de asilo

EEUU emite alerta en ciudad fronteriza con México ante amenazas del narcotráfico

Liberan a padre nicaragüense cuyo hijo prestó servicio en guerra contra Irán

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El candidato republicano a gobernador de Florida, Byron Donalds, anunció este martes al senador estatal Bryan Ávila como su compañero de fórmula.
POLÍTICA

Byron Donalds escoge al cubanoamericano Bryan Ávila como compañero de fórmula

Imagen del Centro Nacional de Huracanes en las primeras horas del martes 25 de agosto de 2026
TEMPORADA DE HURACANES

Sube a 70% potencial de desarrollo de onda tropical en el Atlántico

Imagen referencial
TENDENCIA NEGATIVA

Florida sigue perdiendo terreno entre destinos vacacionales preferidos por canadienses

La foto ilustra muestra una visa estadounidense en un pasaporte en Ciudad de México el 25 de agosto de 2026.
MIGRACIÓN

EEUU revoca miles de visas de turismo y de negocios a solicitantes de asilo

Dolly Parton arriba a la 57 edición de los Premios de la Academia de la Música Country. 
DUELO

Estrellas de Hollywood reaccionan a muerte de Dolly Parton

Te puede interesar

El fiscal general, James Uthmeier (centro), habla durante una conferencia de prensa sobre el rescate de 163 niños, este martes, en Tampa, Florida.
Investigación

Autoridades de Florida rescatan a 163 menores durante un operativo internacional; hay 3 detenidos

Por Julián Varela
La foto ilustra muestra una visa estadounidense en un pasaporte en Ciudad de México el 25 de agosto de 2026.
MIGRACIÓN

EEUU revoca miles de visas de turismo y de negocios a solicitantes de asilo

En esta foto de archivo tomada el 7 de marzo de 2022, la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton llega a los 57º premios de la Academia de Música Country en el estadio Allegiant en Las Vegas, Nevada.   
DUELO

Donald Trump decreta luto en Estados Unidos por muerte de Dolly Parton

El candidato republicano a gobernador de Florida, Byron Donalds, anunció este martes al senador estatal Bryan Ávila como su compañero de fórmula.
POLÍTICA

Byron Donalds escoge al cubanoamericano Bryan Ávila como compañero de fórmula

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington.
Guerra

Trump afirma que Irán no paga a su Ejército y advierte de una "crisis humanitaria de proporciones épicas"