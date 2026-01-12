Tras el descabezamiento del liderazgo, Hamás busca nueva jerarquía en medio de la incertidumbre

Combatientes de Hamás aseguran un área en una plaza antes de liberar a cuatro rehenes israelíes a un equipo de la Cruz Roja en la ciudad de Gaza el 25 de enero de 2025.

GAZA — Hamás prepara elecciones internas luego de meses de dirección colegiada, con el fin de garantizar un papel en el futuro en la Franja de Gaza, destruida por la guerra con Israel .

La organización designada como terrorista por EEUU debe r enovar su jerarquía tras la muerte de Ismail Haniyeh , jefe político abatido por Israel en Teherán en julio de 2024, y también reemplazar a Yahya Sinuar, ideólogo del ataque terrorista del 7 de octubre contra Israel , muerto en octubre del mismo año en Rafah (sur de Gaza).

Una fuente del grupo terrorista confirmó el lunes que el nombramiento de un dirigente debe darse "en los primeros meses de 2026".

El proceso incluye la elección de un Consejo de la Shura de 50 miembros, dominado por figuras religiosas, con representantes de Hamás en Gaza, Cisjordania ocupada y el extranjero.

La Shura, a su vez, elige cada cuatro años a los 18 miembros del Buró político y a su jefe.

¿Quién podría ser el nuevo cabecilla?

Pese a la opacidad de las instancias dirigentes del movimiento, todas las fuentes consultadas mencionan a dos favoritos.

Jalil al Hayya, de 65 años, ocupa funciones directivas al interior de Hamás desde al menos 2006.

Originario de Gaza, es el encargado de las negociaciones con Israel a través de los mediadores, Catar, Egipto y Estados Unidos, y tiene el apoyo del brazo militar, las brigadas Ezedin Al Qasam.

El otro favorito es Jaled Mechal, exjefe del buró político, nacido en Cisjordania y quien nunca vivió en Gaza.

"Mechal supervisó la transformación de Hamás, de una organización exclusivamente terrorista a una entidad híbrida, a la vez terrorista y política", asegura el CEP.

A los 69 años de edad, dirige el buró de la diáspora del movimiento.

Proceso de traspaso

Hamás anunció que ha emitido directivas a todas las instituciones gubernamentales de la Franja de Gaza para que, en el momento oportuno, se lleve a cabo el traspaso de poder a un organismo tecnocrático palestino independiente supervisado por la futura junta de paz para el enclave.

"Hay instrucciones para facilitar el proceso de traspaso a fin de garantizar el éxito del trabajo de este organismo en consonancia con los intereses palestinos", subrayó el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, en una declaración televisada el domingo recogida este lunes por 'Filastin', diario afín al grupo.

Esto se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase que nombraría en los próximos días a los miembros de la junta de paz para Gaza, que forma parte de la segunda fase de la propuesta estadounidense para el futuro del enclave.

La junta, presidida por 15 líderes mundiales, supervisará un gobierno tecnocrático palestino que está aún por formar, así como el proceso de reconstrucción del enclave palestino en consonancia con el plan de 20 puntos formulado por Trump.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press