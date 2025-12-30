martes 30  de  diciembre 2025
Israel amenaza con suspender el acceso de ONG internacionales a Gaza por "vínculos con terroristas"

El gobierno israelí acusa directamente a Médicos Sin Fronteras (MSF) de haber empleado a personas "con vínculos con organizaciones terroristas"

El ministro de Defensa, Israel Katz; el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV Israel anunció el martes que las ONG que trabajen en Gaza y no entreguen la lista de sus empleados palestinos antes del miércoles no podrán operar allí en 2026, acusando a dos miembros de Médicos Sin Fronteras (MSF) de "vínculos con organizaciones terroristas".

Según un comunicado del Ministerio de la Diáspora y de la lucha contra el antisemitismo, las organizaciones que "se negaron a entregar la lista de sus empleados palestinos, para excluir cualquier vínculo con el terrorismo (…) verán sus licencias anuladas a partir del 1 de enero".

Las organizaciones afectadas "deberán cesar toda actividad antes del 1 de marzo de 2026".

El ministerio precisó que solo 15% de las ONG se ven afectadas y agregó que "los actos de deslegitimación de Israel, los procesos judiciales contra soldados de Tsahal (ejército israelí), la negación del Holocausto, así como la negación de los eventos del 7 de octubre constituyen motivos para retirar la licencia".

Vínculos con el terrorismo

El texto afirma además que "algunas organizaciones internacionales han estado involucradas en actividades terroristas".

Acusa directamente a Médicos Sin Fronteras (MSF) de haber empleado a personas "con vínculos con organizaciones terroristas".

Según el ministerio, "un miembro de la Yihad Islámica Palestina fue identificado" en junio de 2024 como empleado de la ONG. En septiembre de 2024 "otro empleado de MSF fue identificado como francotirador de Hamás".

La ONG afirmó que "nunca emplearía conscientemente a personas involucradas en actividades militares".

FUENTE: Con informaciòn de AFP

