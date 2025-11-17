Trump anuncia la venta de cazas F-35 a Arabia Saudita

Un caza F-16 de la fuerza aérea estadounidense despega durante unas maniobras conjuntas "Max Thunder" entre Corea del Sur y Estados Unidos en la base aérea de Kunsan, en Gunsan, Corea del Sur, el 20 de abril de 2017.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos vendería cazas F-35 a Arabia Saudita , un día antes de que el príncipe heredero Mohammed bin Salman visite la Casa Blanca.

Durante muchos años, Riad ha buscado comprar cazas F-35, que hasta ahora solo poseía Israel en Medio Oriente.

"Lo haremos. Venderemos F-35", dijo Trump a periodistas cuando le preguntaron si Washington le vendería cazas a Riad en la reunión del martes. "Han sido un gran aliado", agregó Trump.

Funcionarios israelíes han expresado su preocupación por la venta de los aviones a Arabia Saudita, a pesar del impulso para que el reino normalice relaciones con Israel.

Hasta el momento, Estados Unidos solo ha aprobado las ventas de cazas F-35 a sus aliados más cercanos, incluyendo algunos europeos de la OTAN e Israel.

Cooperación nuclear civil

Además, una fuente familiarizada con las negociaciones dijo que Trump y el príncipe heredero saudita firmarían un acuerdo marco para la cooperación nuclear civil.

Arabia Saudita, uno de los principales productores de petróleo del mundo, quiere diversificar su matriz energética y, por tanto, busca tecnología avanzada estadounidense disponible a través del llamado "acuerdo 123".

Pero este mecanismo está sujeto a herméticas reglas contra la proliferación, y se espera que el Congreso revise de cerca cualquier trato.

Arabia Saudita afirma que no está buscando armas nucleares.

FUENTE: Con informaciòn de AFP