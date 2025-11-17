lunes 17  de  noviembre 2025
Trump anuncia la venta de cazas F-35 a Arabia Saudita

Durante muchos años, Riad ha buscado comprar cazas F-35, que hasta ahora solo poseía Israel en Medio Oriente

Un caza F-16 de la fuerza aérea estadounidense despega durante unas maniobras conjuntas "Max Thunder" entre Corea del Sur y Estados Unidos en la base aérea de Kunsan, en Gunsan, Corea del Sur, el 20 de abril de 2017.

Un caza F-16 de la fuerza aérea estadounidense despega durante unas maniobras conjuntas "Max Thunder" entre Corea del Sur y Estados Unidos en la base aérea de Kunsan, en Gunsan, Corea del Sur, el 20 de abril de 2017. 

Go Bum-jun/Newsis via AP, Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos vendería cazas F-35 a Arabia Saudita, un día antes de que el príncipe heredero Mohammed bin Salman visite la Casa Blanca.

Durante muchos años, Riad ha buscado comprar cazas F-35, que hasta ahora solo poseía Israel en Medio Oriente.

"Lo haremos. Venderemos F-35", dijo Trump a periodistas cuando le preguntaron si Washington le vendería cazas a Riad en la reunión del martes. "Han sido un gran aliado", agregó Trump.

Funcionarios israelíes han expresado su preocupación por la venta de los aviones a Arabia Saudita, a pesar del impulso para que el reino normalice relaciones con Israel.

Hasta el momento, Estados Unidos solo ha aprobado las ventas de cazas F-35 a sus aliados más cercanos, incluyendo algunos europeos de la OTAN e Israel.

Cooperación nuclear civil

Además, una fuente familiarizada con las negociaciones dijo que Trump y el príncipe heredero saudita firmarían un acuerdo marco para la cooperación nuclear civil.

Arabia Saudita, uno de los principales productores de petróleo del mundo, quiere diversificar su matriz energética y, por tanto, busca tecnología avanzada estadounidense disponible a través del llamado "acuerdo 123".

Pero este mecanismo está sujeto a herméticas reglas contra la proliferación, y se espera que el Congreso revise de cerca cualquier trato.

Arabia Saudita afirma que no está buscando armas nucleares.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Agentes de ICE, el FBI y la DEA durante un operativo arrestan a un extranjero indocumentado acusado de cometer crímenes.
SEGURIDAD

FBI alerta sobre delincuentes que se hacen pasar por agentes de ICE para secuestrar y robar en varios estados

El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
NARCOTRÁFICO

Aviso determinante de Trump a Maduro: puede recibir igual trato que Irán y Al Qaeda, asegura experto

Víctor Rosario Miranda.
SUCESOS

Arrestan a aspirante a la alcaldía de Miami-Dade tras persecución en Brickell

Ecuatorianos acudieron a las urnas para votar en el referéndum. 
Crisis de seguridad

Ecuatorianos rechazan nueva Constitución y el retorno de bases militares extranjeras, un revés para Noboa

Esta fotografía, tomada el 11 de septiembre de 2023, muestra a la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, esperando la llegada del presidente de Francia, Emmanuel Macron (no aparece en la foto), a su oficina durante su visita de dos días a Dhaka. 
JUSTICIA

Pena de muerte para exprimera ministra de Bangladés por represión de disturbios de 2024

