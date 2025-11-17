lunes 17  de  noviembre 2025
CONFRONTACIÓN

Irán ordena abrir acciones legales contra EEUU, alega papel en la ofensiva de Israel

El aparato judicial iraní alega que el presidente Trump, al apoyar los ataques israelíes de junio, "acarrea consecuencias bajo el Derecho Internacional"

El ayatolá de Irán Alí Jamenei.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEHERÁN.- Irán ordenó el inicio de acciones legales contra EEUU por su papel durante la ofensiva lanzada en junio por Israel contra el país centroasiático, que dejó más de 1,100 muertos y a la que se sumó Washington con bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes, informaron agencias.

El jefe del aparato judicial iraní, Gholamhosein Mohseni Ejei, afirmó este lunes que las recientes declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre su papel en la ofensiva supone "una admisión pública de que Trump, acarrea consecuencias legales y penales bajo el Derecho Internacional", dijo el reporte.

El jefe iraní señaló que la Fiscalía y otros organismos competentes "deben adoptar los pasos necesarios para juzgar este crimen ante los tribunales nacionales e internacionales", según el portal iraní de noticias Mizan Online, vinculado al aparato judicial del país y citado por la agencia.

"Debe tenerse en cuenta que la confesión es la forma más clara de prueba a la hora de establecer la culpabilidad", indicó.

Irán y EEUU

Ejei hizo el anuncio días después de que Irán reclamó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que haga rendir cuentas a Israel y a EEUU por la ofensiva, después de que Trump afirmó recientemente que "Israel atacó (a Irán) primero" y que "el ataque fue muy, muy poderoso".

"Estuve a cargo en gran medida", agregó Trump en declaraciones citadas en el reporte, lo que, según Teherán, es una "prueba clara" del papel de Washington en la ofensiva israelí.

Según el Derecho Internacional, esto constituye una prueba clara de la dirección y control de Estados Unidos sobre los citados actos ilegales", explicó el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en su misiva a Naciones Unidas, antes de resaltar que "el acto de agresión del régimen israelí y Estados Unidos fue llevada a cabo contra la soberanía y la integridad territorial de Irán, en violación flagrante del artículo 2(4) de la Carta de la ONU".

FUENTE: Europa Press

