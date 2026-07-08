Trump dice que detendrá "completamente" el comercio con España: "una causa perdida"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump antes de entrar en el Air Force One.

ANKARA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se dentendrá "completamente" el comercio bilateral con España porque la administración de Pedro Sánchez es "una causa perdida" además de "un socio terrible en la OTAN" por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

"España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas", dijo Trump durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

Trump expresó su enfado con varios aliados alegando que tienen poco compromiso con la OTAN, aunque señala especialmente a España porque "son hostiles", "no están de acuerdo con nada" y dicen "abiertamente" que no van a aumentar su inversión en defensa más allá del 2%.

Así se ha expresado durante la segunda jornada de cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara, la capital de Turquía, donde anoche acudió a una cena de gala organizada por el presidente Recep Tayyip Erdogan, y en la que habló con varios líderes, entre ellos la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

"Hablé con Italia. Hablé con... no hablé con España. España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer más negocios comerciales con España. Quiero que lo corten", explicó al ser preguntado sobre el desarrollo de la cena y sobre si habló con algunos de los jefes de Gobierno a los que criticó horas antes.

El inquilino de la Casa Blanca también dijo que España "son mala gente" porque "tienen a todos los demás pagando y trabajando", y avisó que "a ver qué tan hostiles siguen siendo" cuando llamen a la puerta de Washington y digan "por favor, por favor, queremos comerciar con usted, señor. Queremos comerciar con usted, señor".

"No tenemos que comerciar con ellos. No quiero hacer más comercio con ellos. ¿De acuerdo? Corten de inmediato. Ni siquiera hablen con ellos. No tienen remedio (...) Ganan mucho dinero con nosotros, y vamos a hacer que ganen mucho menos. No quiero hacer negocios con ellos", prosiguió.

Del mismo modo, Trump acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de "tratar fatal" al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que "es un buen hombre" y "un gran líder", y que "tienen suerte" en la Alianza de tenerlo como secretario general.

En respuesta, Rutte defendió a España destacando que "ha dado un gran paso" desde la anterior cumbre de La Haya hasta ahora, ya que finalmente rebasó el límite del 2% en inversión estrictamente militar.

"Usted ha mencionado a España, incluso ha logrado que España pague el 2%. Han dado un gran paso el año pasado, así que todavía hay problemas por resolver, pero oiga, incluso con España, yo destacaría que han llegado al 2%".





Sánchez ve todo "muy positivo"

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ensalzó este miércoles las relaciones "muy positivas" entre España y Estados Unidos, tras las críticas más tempranas de Donald Trump, que amenazó con cortar "todo comercio" con Madrid porque es un aliado "terrible".

"Las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas", indicó Sánchez a la prensa tras una cumbre de la OTAN en Ankara, donde afirmó que tuvo una conversación "coloquial" con Trump.

"Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos y, por tanto, ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez", contó Sánchez a los periodistas sobre esta breve conversación en la que también hablaron de golf.

La conversación tuvo lugar poco después de que Donald Trump arremetiera contra España, a la que calificó de "causa perdida" y con la que, según indicó, no quería "más trato comercial", acusando de nuevo a Madrid de no participar suficientemente en los gastos de defensa de la OTAN.

FUENTE: CON INFORMACIÓN DE EUROPA PRESS Y AFP