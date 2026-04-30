Trump exige otra vez el despido del comediante Jimmy Kimmel: "Más vale que sea pronto"

WASHINGTON . El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió, otra vez, este jueves 30 de abril, a la cadena ABC, el despido del humorista Jimmy Kimmel, quien en los últimos días realizó una parodia sobre la cena de corresponsales en la que bromeaba sobre el matrimonio Trump.

"¿Cuándo va a despedir la cadena ABC Fake News Network a ese Jimmy Kimmel, que no tiene ni pizca de gracia y que dirige de forma incompetente uno de los programas con menos audiencia de la televisión?", se preguntó el presidente de Estados Unidos en un mensaje en su plataforma de redes sociales.

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"La gente está indignada. ¡Más vale que sea pronto!", dijo Trump, al insistir nuevamente en la supuesta poca gracia del humorista y en sus índices de audiencia. "La gente está indignada. ¡Más vale que sea pronto!", dijo Trump, al insistir nuevamente en la supuesta poca gracia del humorista y en sus índices de audiencia.

La parodia sobre la cena de corresponsales de la Casa Blanca, que se vio empañada por un tiroteo, en la que Kimmel se refirió a la primera dama, Melania Trump, como "viuda en espera", molestó de nuevo al presidente de Estados Unidos, que no le perdona sus bromas anteriores contra él o el movimiento MAGA.

Por este suceso se acusó a Cole Allen, un profesor de california de 31 años de edad.

El matrimonio Trump reclamó el lunes pasado el despido de Kimmel, a quien la primera dama se refirió como un "cobarde" que se "esconde detrás de ABC" y cuyas palabras lejos de ser comedia, "son corrosivas y profundizan la enfermedad política dentro de Estados Unidos".

La Casa Blanca también aprovechó estos hechos para responsabilizar a la prensa y a la oposición por la violencia política que sacude el país en los últimos tiempos y calificó de "completamente descabellado" que los estadounidenses consuman a diario ese tipo de retórica sobre el presidente, la primera dama y sus seguidores.

El pasado septiembre el conocido presentador vio como la cadena ABC, propiedad de Disney, cancelaba indefinidamente su programa, aunque revirtió la decisión unos días después, tras los comentarios sobre que el movimiento MAGA trataba de obtener rédito político al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/europapress/status/2049897278354202701?s=20&partner=&hide_thread=false Trump vuelve a reclamar el despido del humorista Jimmy Kimmel por la broma sobre su matrimonio: "La gente está indignada. ¡Más vale que sea pronto!" https://t.co/c46LANn9zP — Europa Press (@europapress) April 30, 2026

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE