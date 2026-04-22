miércoles 22  de  abril 2026
Fraude

Turistas denuncian presunta estafa digital tras quedar sin alojamiento en Barcelona

A última hora de la tarde del martes el hotel dejó de tener acceso a su perfil de Booking.com

Imagen referencial.

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GEMINI

BARCELONA.- Un centenar de turistas, entre ellos una colombiana, tuvieron problemas para alojarse en Barcelona (España) durante la noche de este martes al comprobar que sus reservas no figuraban en el hotel Standbyme Ramblas y denuncian haber sido víctimas de una estafa digital a través de la plataforma Booking.com.

Según pudo comprobar EFE, al llegar al hotel los turistas vieron que en el establecimiento no figuraban sus reservas y tampoco obtuvieron una respuesta de Booking.com, que días atrás alertó de un probable aumento de estafas tras sufrir un ciberataque.

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Encontrar reservas antes de Sant Jordi

Una de las usuarias afectadas, Estefanía, que viajó desde Ponferrada a Barcelona "muy contenta y motivada", con la ilusión de acudir a la firma de libros de Sant Jordi, contó a EFE que siempre hace sus reservas a través de Booking.com, pero a raíz de esta situación sospecha que su perfil "ha sido 'hackeado'".

"He perdido mi reserva, mi perfil y tengo que llamar al banco para cancelar la cuenta. A 24 horas de Sant Jordi, las reservas están muy complicadas", lamentó.

Coincidió con esta teoría una visitante colombiana, Viviana, quien argumenta que desde Standbyme Rambla les han comunicado que "les 'hackearon' la página y que tienen múltiples reservas en sus alojamientos", por lo que no pueden recibirlos.

El perfil del hotel, bloqueado

Una de las recepcionistas de ese céntrico hotel de la capital catalana, Josefina, afirmó a EFE que a última hora de la tarde del martes dejaron de tener acceso a su perfil de Booking.com, coincidiendo con la llegada masiva de personas supuestamente con reservas para alojarse en sus habitaciones.

"Nuestro perfil estaba bloqueado y empezaron a ingresar muchas personas con reservas, con la dirección y las fotos correctamente, pero con correos y teléfonos que no eran nuestros", ha relatado la empleada de Standbyme Ramblas, quien puntualiza que al menos un centenar de personas acudieron a la recepción con este problema.

Al ponerse en contacto con la plataforma, les trasladaron que todo parecía funcionar con normalidad, pero que no constaba que alguna vez hubieran sido propietarios de su propia cuenta de Booking.com y que "aparecían nombres de otras personas y de otros países como si fueran los propietarios".

FUENTE: Con información de EFE

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