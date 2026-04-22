Los 27 aprueban préstamo de 90.000 millones a Ucrania y otras sanciones a Rusia tras dos meses de veto húngaro

La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores en Luxemburgo.

BRUSELAS .- Los Veintisiete han alcanzado este miércoles un acuerdo político para liberar el préstamo de la Unión Europea a Ucrania de 90.000 millones de euros y el vigésimo paquete de sanciones a Rusia después de dos meses de bloqueo por parte de Hungría, menos de 24 horas después de que Kiev anunciara que había culminado la reparación del oleoducto Druzhba.

La decisión la han tomado los embajadores en una reunión en Bruselas tras constatar que Budapest no mantiene el veto que durante meses ha impedido la aprobación definitiva del préstamo a Kiev, ya que aún era necesaria la luz verde a una modificación del presupuesto comunitario que requería la unanimidad de todos los Estados miembro.

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También ha recibido el visto bueno el vigésimo paquete de sanciones a Rusia, que fue propuesto por la Comisión Europea con la idea de entrara en vigor el pasado 24 de febrero --cuando se cumplieron cuatro años del inicio de la invasión rusa de Ucrania--, pero que ha tenido que esperar a que Hungría, y también Eslovaquia, retiraran finalmente su veto.

Con todo, para que empiecen a desembolsarse los primeros pagos del préstamo a Ucrania tras el aval de los embajadores queda aún la formalización definitiva por procedimiento escrito por parte del Consejo (Estados), que se espera que concluya mañana jueves por la tarde, según han explicado a Europa Press fuentes europeas.

En el caso de las sanciones a Rusia, las mismas fuentes precisan que las medidas económicas entrarán en vigor de forma inmediata tras su adopción, mientras que las medidas individuales (lista negra de personas y entidades) requerirán la publicación previa de los nombres en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Fin de dos meses de bloqueo a Ucrania

El desbloqueo del préstamo y de las sanciones a Rusia tienen lugar después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confirmara este martes la finalización de las obras de reparación del oleoducto Druzhba, arteria más importante para el transporte de petróleo ruso al centro de Europa y que lleva meses sin funcionar debido a un ataque ruso.

"Tal como se acordó con la Unión Europea, Ucrania ha completado las obras de reparación en el tramo del oleoducto Druzhba que resultó dañado por un ataque ruso", indicó el mandatario ucraniano en un mensaje en redes sociales en el dijo que ahora "puede reanudar su funcionamiento", a la espera de que no sea nuevamente atacado por Rusia.

El oleoducto de Druzhba había sido objeto los últimos meses de reproches cruzados entre Hungría, Eslovaquia y Ucrania por la falta de voluntad de Kiev para proceder con su reparación, además de la justificación de Budapest y de Bratislava para proceder al bloqueo en la UE de cualquier medida favorable a Kiev.

El conflicto llegó al punto de que Budapest decidió bloquear el desembolso de 90.000 millones de euros para cubrir las necesidades de financiación de Kiev --y cualquier otra medida a favor de Ucrania--, contraviniendo de manera inédita el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, lo acordado con el resto de líderes de los Veintisiete en el mes de diciembre.

Su decisión generó profundas críticas entre otros jefes de Estado y de Gobierno de la UE, llevando hasta al propio presidente del Consejo Europeo, António Costa, a considerar "completamente inaceptable" el veto húngaro porque "ningún Estado miembro tiene el derecho" de no respetar en el Consejo de la UE "lo que todos" decidieron "a nivel del Consejo Europeo".

Los daños del oleoducto Druzhba también llevó a Hungría y a Eslovaquia a vetar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, que incluye medidas como la prohibición total de los servicios marítimos para el petróleo ruso, además de contra su sistema bancario y sus exportaciones.

Con todo, hace un mes Zelenski aceptó una misión de la UE para comprobar el estado de la infraestructura, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Costa le mandaran una carta recordándole que mientras estuviera paralizado el suministro, Budapest seguiría bloqueando cualquier tipo de ayuda a Ucrania.

Finalmente, ha sido este martes cuando Ucrania ha anunciado que el oleoducto había sido finalmente reparado, aunque queda pendiente que Hungría y Eslovaquia confirmen que han vuelto a recibir petróleo por dicha arteria. En caso negativo, tendrían tiempo hasta mañana por la tarde, antes de que termine el procedimiento escrito, para bloquear nuevamente las medidas.

FUENTE: Con información de Europa Press