lunes 10  de  noviembre 2025
MÚSICA

Los Menor3s, Mazzari y Puche unen sus talentos en el sencillo "Jirahara"

Con Jirahara, el trío venezolano Los Menor3s deja atrás etiquetas y se lanza a explorar un sonido más maduro y envolvente

El trío venezolano Los Menor3s&nbsp;junto a los productores venezolanos Mazzarri y Puche.

El trío venezolano Los Menor3s junto a los productores venezolanos Mazzarri y Puche.

Cortesía/Malabar Sound
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los Menor3s encienden el beat con Jirahara, el nuevo sencillo de la agrupación junto a los productores venezolanos Mazzarri y Puche. La pieza es un viaje de deseo, ritmo y evolución sonora que marca el inicio de una nueva etapa en su propuesta musical.

La canción es una invitación directa a dejarse llevar, a rendirse al cuerpo, al ritmo y al momento, pero, sobretodo al deseo, y ya está disponible en todas las plataformas musicales.

Lee además
Hilary Duff asiste a la 5.ª Gala Anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas el 18 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. 
MÍUSICA

Hilary Duff estrena "Mature", sencillo con el que regresa a la música
Imagen del cartel principal que anuncia la muestra del artista Jesús Selga.
OBRAS DE ARTE

"Esencia Selga": una exposición que trasciende lo visual en el Museo de la Diáspora Cubana de Miami

Desde los primeros segundos, el tema prende fuego a la pista con una energía hipnótica que combina techno tropical, flow urbano y sensualidad caribeña.

Embed

"Queríamos hacer una canción que se sintiera viva, que te hiciera mover sin pensar. Habla de ese instante en el que ves a alguien, sientes la conexión, y todo se vuelve ritmo, mirada y deseo", cuenta Nego, voz principal del trío, en un comunicado de prensa.

Y es que la letra lo dice sin filtros: "Te vi cuando entré, me puse a bailar a ver si me llamas. Sé que estás con él, pero si nos dejamos llevar... nos toca disimular".

Un juego de tensión y atracción, contado con el estilo natural y magnético que ha convertido a Los Menor3s en una de las propuestas más frescas de la nueva escena venezolana.

Nuevo sonido, misma esencia

Para esta nueva etapa, Nego, Sheba y Big Bowe se aliaron con dos referentes de la producción contemporánea: Héctor Mazzarri, ganador del Latin Grammy y colaborador de Kali Uchis, Karol G, Myke Towers y Rawayana, y los hermanos Miguel y Eduardo Puche, con créditos junto a Rauw Alejandro y Mora.

El resultado es un sonido global, elegante y experimental, sin perder la raíz.

“Trabajar con ellos fue como ir a la universidad del ritmo. Nos enseñaron a confiar en lo que sentimos, a dejar que las ideas respiren y a no tener miedo de sonar distinto", confiesa Big Bowe.

Embed

Con Jirahara, el trío venezolano deja atrás etiquetas y se lanza a explorar un sonido más maduro y envolvente. Es un tema que vibra igual en una fiesta, en un carro con los vidrios abajo o en los audífonos de alguien que solo quiere sentir algo distinto.

“Esta canción representa nuestra evolución. No estamos repitiendo fórmulas; estamos creando nuestro propio lenguaje musical. Jirahara es libertad, deseo y energía", afirma Nego.

Temas
Te puede interesar

Escritor David Szalay gana el Booker Prize 2025

Jaime Villarreal celebra nominación al Latin Grammy por "Mon Laferte, te amo"

Ángela Aguilar revela cuándo será la boda religiosa con Christian Nodal

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
MUSEOS

Presidente Macron promete recuperar joyas robadas del Louvre

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Exembajador James Story: "Maduro tiene los días contados"

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump pide luz verde para deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia

Te puede interesar

Miguel Uribe Londoño (C), padre del fallecido candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asiste al velatorio de su hijo en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza.  video
COLOMBIA

Régimen de Maduro habría financiado el crimen de Miguel Uribe Turbay; se abre una línea de investigación

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

Corte Suprema en Washington.
JUSTICIA

La Corte Suprema de EEUU se pronunciará sobre el voto por correo

Ministro de economía de Cuba, Alejandro Gil es destituido en plena crisis del combustible en la Isla
A puertas cerradas

El juicio por "espionaje" contra el exministro de Economía Alejandro Gil en Cuba, ya tiene fecha

El alcalde destituido de Bogotá, Gustavo Petro (izquierda), saluda a sus simpatizantes mientras su hijo Nicolás Petro observa desde el balcón del ayuntamiento durante una manifestación en el centro de Bogotá el 13 de enero de 2014. 
Otro frente judicial

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, enfrenta un segundo juicio por corrupción