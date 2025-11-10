Los Menor3s, Mazzari y Puche unen sus talentos en el sencillo "Jirahara"

El trío venezolano Los Menor3s junto a los productores venezolanos Mazzarri y Puche.

MIAMI.- Los Menor3s encienden el beat con Jirahara, el nuevo sencillo de la agrupación junto a los productores venezolanos Mazzarri y Puche. La pieza es un viaje de deseo, ritmo y evolución sonora que marca el inicio de una nueva etapa en su propuesta musical.

La canción es una invitación directa a dejarse llevar, a rendirse al cuerpo, al ritmo y al momento, pero, sobretodo al deseo, y ya está disponible en todas las plataformas musicales.

Desde los primeros segundos, el tema prende fuego a la pista con una energía hipnótica que combina techno tropical, flow urbano y sensualidad caribeña.

"Queríamos hacer una canción que se sintiera viva, que te hiciera mover sin pensar. Habla de ese instante en el que ves a alguien, sientes la conexión, y todo se vuelve ritmo, mirada y deseo", cuenta Nego, voz principal del trío, en un comunicado de prensa.

Y es que la letra lo dice sin filtros: "Te vi cuando entré, me puse a bailar a ver si me llamas. Sé que estás con él, pero si nos dejamos llevar... nos toca disimular".

Un juego de tensión y atracción, contado con el estilo natural y magnético que ha convertido a Los Menor3s en una de las propuestas más frescas de la nueva escena venezolana.

Nuevo sonido, misma esencia

Para esta nueva etapa, Nego, Sheba y Big Bowe se aliaron con dos referentes de la producción contemporánea: Héctor Mazzarri, ganador del Latin Grammy y colaborador de Kali Uchis, Karol G, Myke Towers y Rawayana, y los hermanos Miguel y Eduardo Puche, con créditos junto a Rauw Alejandro y Mora.

El resultado es un sonido global, elegante y experimental, sin perder la raíz.

“Trabajar con ellos fue como ir a la universidad del ritmo. Nos enseñaron a confiar en lo que sentimos, a dejar que las ideas respiren y a no tener miedo de sonar distinto", confiesa Big Bowe.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LOS MENOR3S (@losmenor3s)

Con Jirahara, el trío venezolano deja atrás etiquetas y se lanza a explorar un sonido más maduro y envolvente. Es un tema que vibra igual en una fiesta, en un carro con los vidrios abajo o en los audífonos de alguien que solo quiere sentir algo distinto.

“Esta canción representa nuestra evolución. No estamos repitiendo fórmulas; estamos creando nuestro propio lenguaje musical. Jirahara es libertad, deseo y energía", afirma Nego.