Un tercer jurado del Miss Universo renuncia días antes del certamen

Miss Angola, Maria Da Cunha (al frente a la derecha), desfila por el escenario junto a otras concursantes durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi.

MIAMI. - La presidenta del comité de selección de Miss Universo , la princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, renunció a su puesto como jueza tan solo dos días antes de que el certamen internacional se celebre en Bangkok, Tailandia , según informó a la revista People el músico y exjuez Omar Harfouch.

La renuncia de la princesa se produce un día después de que Harfouch y el entrenador de fútbol francés y exfutbolista profesional Claude Makélélé anunciaran el martes que tampoco participarían como jueces en el certamen.

En varias publicaciones en sus historias de Instagram, Harfouch afirmó que la Organización Miss Universo formó un jurado improvisado para elegir a 30 finalistas antes de que las participantes de 136 países subieran al escenario para la ronda preliminar.

Horas más tarde, Makélélé publicó en Instagram para revelar que ya no participaría como juez, alegando razones personales imprevistas.

"Lamentablemente, no asistiré a Miss Universo 2025. Gracias por su comprensión y apoyo", rezaba el comunicado.

La Organización Miss Universo publicó un comunicado en Instagram refutando las afirmaciones de Harfouch.

"Aclaramos categóricamente que no se ha creado ningún jurado improvisado, que ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar a las candidatas ni para seleccionar a las finalistas, y que todas las evaluaciones del certamen siguen los protocolos establecidos, transparentes y supervisados por la Organización", expresaron.

Polémicas

Esta nueva edición del Miss Universo ha estado caracterizada por diferentes controversias.

Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica 2025, sufrió una caída durante el desfile en traje de gala de la competencia preliminar del 19 de noviembre. Tras realizarse el tradicional desfile en traje típico, en el que la modelo lució un atuendo que exaltó la flora de la isla, y el de traje de baño, Henry salió nuevamente al escenario para deslumbrar con el traje de gala. Sin embargo, mientras avanzaba en su pasarela, cayó de la tarima.

Ni la plataforma oficial del certamen ni la cuenta de la candidata, quien ha destacado en los eventos previos a la gala final, han dado parte médico de la modelo.

Durante los primeros días de la concentración en Bangkok, Fátima Bosch, representante de México, acusó a Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y organizador del certamen universal en Tailandia, de agredirla verbalmente.

Aparentemente, Itsaragrisil cuestionó a la modelo mexicana sobre la razón por la que ella supuestamente se había negado a compartir detalles del país durante su estancia, lo que desencadenó una discusión pública.