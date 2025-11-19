miércoles 19  de  noviembre 2025
CONTROVERSIA

Un tercer jurado del Miss Universo renuncia días antes del certamen

La renuncia de la princesa Camilla di Borbone se produce un día después de que otros dos miembros anunciaran que tampoco participarían en el certamen

Miss Angola, Maria Da Cunha (al frente a la derecha), desfila por el escenario junto a otras concursantes durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi.

Miss Angola, Maria Da Cunha (al frente a la derecha), desfila por el escenario junto a otras concursantes durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi.

AFP / Lillian SUWANRUMPHA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La presidenta del comité de selección de Miss Universo, la princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, renunció a su puesto como jueza tan solo dos días antes de que el certamen internacional se celebre en Bangkok, Tailandia, según informó a la revista People el músico y exjuez Omar Harfouch.

La renuncia de la princesa se produce un día después de que Harfouch y el entrenador de fútbol francés y exfutbolista profesional Claude Makélélé anunciaran el martes que tampoco participarían como jueces en el certamen.

Lee además
La venezolana Stephany Adriana Abasali Nasser desfiló en el escenario durante la presentación de trajes típicos de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok.
CERTAMEN

En imágenes: Mejores momentos del desfile de Traje Típico en el Miss Universo 2025
La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 
CERTAMEN DE BELLEZA

Miss Jamaica sufre caída en gala preliminar de Miss Universo 2025

En varias publicaciones en sus historias de Instagram, Harfouch afirmó que la Organización Miss Universo formó un jurado improvisado para elegir a 30 finalistas antes de que las participantes de 136 países subieran al escenario para la ronda preliminar.

Horas más tarde, Makélélé publicó en Instagram para revelar que ya no participaría como juez, alegando razones personales imprevistas.

"Lamentablemente, no asistiré a Miss Universo 2025. Gracias por su comprensión y apoyo", rezaba el comunicado.

La Organización Miss Universo publicó un comunicado en Instagram refutando las afirmaciones de Harfouch.

"Aclaramos categóricamente que no se ha creado ningún jurado improvisado, que ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar a las candidatas ni para seleccionar a las finalistas, y que todas las evaluaciones del certamen siguen los protocolos establecidos, transparentes y supervisados por la Organización", expresaron.

Polémicas

Esta nueva edición del Miss Universo ha estado caracterizada por diferentes controversias.

Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica 2025, sufrió una caída durante el desfile en traje de gala de la competencia preliminar del 19 de noviembre. Tras realizarse el tradicional desfile en traje típico, en el que la modelo lució un atuendo que exaltó la flora de la isla, y el de traje de baño, Henry salió nuevamente al escenario para deslumbrar con el traje de gala. Sin embargo, mientras avanzaba en su pasarela, cayó de la tarima.

Ni la plataforma oficial del certamen ni la cuenta de la candidata, quien ha destacado en los eventos previos a la gala final, han dado parte médico de la modelo.

Durante los primeros días de la concentración en Bangkok, Fátima Bosch, representante de México, acusó a Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y organizador del certamen universal en Tailandia, de agredirla verbalmente.

Aparentemente, Itsaragrisil cuestionó a la modelo mexicana sobre la razón por la que ella supuestamente se había negado a compartir detalles del país durante su estancia, lo que desencadenó una discusión pública.

Temas
Te puede interesar

Participante del Miss Universo denuncia elección de Top 30 antes de inicio del certamen

Productor y compositor Spread Lof celebra tercer Latin Grammy de su carrera

La obra "Las sillas", un buen inicio para sala La 4ta. Pared

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La expresidente de Argentina, Cristina Férnandez de Kirchner. 
ARGENTINA

Justicia ordena decomisar los bienes a Cristina Fernández de Kirchner, tras condena por corrupción

Foto publicada por la presidencia argentina del mandatario Alberto Fernández hablando en la residencia presidencial de Olivos en Olivos, Buenos Aires.
ARGENTINA

Tribunal de Justicia confirma cargos por corrupción contra el expresidente Alberto Fernández

El exsecretario del Tesoro durante la administración demócrata de Bill Clinton, Larry Summers.
Escándalo

Exsecretario del Tesoro del gobierno de Bill Clinton se "retira" de la vida pública por caso Epstein

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 
CERTAMEN DE BELLEZA

Miss Jamaica sufre caída en gala preliminar de Miss Universo 2025

El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre
Investigación

Detienen a uno de los autores intelectuales del asesinato de alcalde que indignó a México

Te puede interesar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. 
Conflicto bélico

Ucrania habría recibido propuesta de paz de EEUU que implicaría "ceder territorio y reducir ejército"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Miss Angola, Maria Da Cunha (al frente a la derecha), desfila por el escenario junto a otras concursantes durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi.
CONTROVERSIA

Un tercer jurado del Miss Universo renuncia días antes del certamen

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner saluda a sus simpatizantes desde el balcón de su residencia en Buenos Aires el 11 de junio de 2025.
ARGENTINA

Justicia ordena decomisar bienes por $500 millones a Fernández de Kirchner y otros condenados por corrupción

Armas de fuego de largo alcance. 
LEGISLACIÓN

Cámara de Florida avanza proyecto para reducir a 18 años la edad de compra de rifles

Imagen del puerto de Miami.
ECONOMíA

Fuerte caída del déficit comercial de EEUU