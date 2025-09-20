sábado 20  de  septiembre 2025
AMENAZA

Un ciberataque en grandes aeropuertos de Europa ocasiona retrasos y cancelaciones de vuelos

Varios ciberataques han perturbado el transporte aéreo alrededor del mundo en los últimos años, porque el sector depende cada vez más de sistemas digitalizados

Pasajeros hacen fila para facturar en la Terminal 1 del Aeropuerto Willy-Brandt de Berlín-Brandeburgo (BER) en Schoenefeld, al sureste de Berlín, el 20 de septiembre de 2025, después de que importantes aeropuertos europeos se vieran afectados por una interrupción cibernética que afectó a los sistemas automatizados de facturación y entrega de equipaje, causando retrasos. Al menos tres aeropuertos europeos con mucha actividad informaron sobre interrupciones y advirtieron sobre retrasos y cancelaciones de vuelos.

Foto de Tobias SCHWARZ / AFP
La huelga de handling en el aeropuerto de Bruselas se mantendrá al menos hasta el domingo. Foto de archivo 2018.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES - Los aeropuertos europeos de Heathrow-Londres, Berlín y Bruselas sufrieron este sábado retrasos y cancelaciones de vuelos debido a ciberataques contra sistemas de registro de pasajeros y equipaje, confirmó una empresa proveedora del sector.

En los terminales de Londres y Bruselas se observaron largas filas de pasajeros que esperaban frente a los mostradores y consultaban las pantallas informativas donde se multiplicaban los avisos de retrasos.

"Hemos tomado conocimiento de una disrupción relacionada con ciberataques en nuestro software MUSE en ciertos aeropuertos", dijo la empresa Collins Aerospace en un comunicado.

El impacto "se limita al registro electrónico de clientes y al depósito de equipajes", agregó la compañía, que no ofreció detalles sobre el tipo o el origen del ciberataque.

"Ciberataque"

El aeropuerto de Bruselas afirmó en su página web que el "ciberataque" ocurrió el "viernes por la noche".

"Esto tuvo consecuencias importantes en el programa de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones", añadió.

El sábado a mediodía la situación no había sido resueltas. Al menos 10 vuelos fueron cancelados y 17 vuelos tenían retrasos de más de una hora.

Largas filas de pasajeros se observaron frente a los mostradores donde, según estas fuentes aeroportuarias, los registros y embarques se estaban haciendo manualmente.

Sin embargo, "los sistemas propios del Aeropuerto de Bruselas no parecen estar afectados en este momento", agregaron estas fuentes.

Filas de tres horas

En el aeropuerto de Heathrow, el más importante de Londres, también se podían ver largas filas en los mostradores. El terminal afirmó estar afectado por estos problemas que "podrían provocar retrasos en las salidas".

Maria Casey, una viajera de Hampshire, al sur de Inglaterra, debía partir el sábado por la mañana en un vuelo de Etihad con destino a Tailandia vía Abu Dabi y dijo que tuvo que hacer fila durante tres horas para poder facturar sus equipajes.

"Tuvieron que escribir nuestras etiquetas a mano", dijo a la agencia británica PA. "Solo había dos mostradores abiertos, estábamos furiosos", agregó.

Según la BBC, el organismo de supervisión del sector aéreo, Eurocontrol, pidió a las aerolíneas cancelar la mitad de sus vuelos con salida y llegada al aeropuerto entre las 04H00 GMT del sábado y las 02H00 GMT del domingo, a causa de este incidente.

Heathrow aconseja a los pasajeros verificar el estado de su vuelo con su aerolínea y llegar con mucho tiempo de antelación para realizar los trámites de registro.

"Problemas técnicos"

En su sitio en internet, el aeropuerto de Berlín también indicó que tenía un "problema técnico con un proveedor".

Collins Aerospace afirmó que está trabajando para resolver los fallos "lo antes posible".

Varios ciberataques y fallas digitales han perturbado el transporte aéreo alrededor del mundo en los últimos años, porque el sector depende cada vez más de sistemas digitalizados.

En un informe reciente sobre la amenaza cibernética en el sector aeronáutico, el grupo de defensa y tecnología Thales contabilizó 27 ciberataques de tipo ransomware entre enero de 2024 y abril de 2025 en la aviación, lo que representa un aumento del 600% en un año, apuntando a aerolíneas, aeropuertos, sistemas de navegación e incluso subcontratistas.

En julio pasado, la aerolínea australiana Qantas fue objeto de ataques de hackers que penetraron en un sistema que albergaba datos sensibles de seis millones de sus clientes. En diciembre de 2024, la aerolínea Japan Airlines también fue atacada.

FUENTE: Con información de AFP

