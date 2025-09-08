Obra de Banksy aparece en tribunal de Londres

El artista Banky expone un nuevo grafiti a las afueras del Royal Courts of Justice.

LONDRES.- Un nuevo grafiti de Banksy apareció el lunes en un tribunal londinense,en el que se ve a un juez amenazante con su mazo, ante un manifestante en el suelo, dos días después del arresto de casi 900 personas durante una manifestación en apoyo a la organización ilegalizada Palestine Action.

La pintura apareció el lunes por la mañana en una de las fachadas exteriores de los Royal Courts of Justice (Reales Tribunales de Justicia), en Londres, haciéndose eco del debate sobre la libertad de expresión en Reino Unido, reavivado por la reciente detención de un creador de series.

FAMOSOS Danny Ocean comparte cuáles son sus destinos favoritos en "Mi casa es tu casa"

Banksy, cuya identidad sigue siendo un misterio, reivindicó la autoría publicando una foto en su cuenta de Instagram.

Rápidamente ocultado tras unas vallas y vigilado por agentes de seguridad, el grafiti muestra a un juez, con la tradicional toga y peluca, levantando su mazo sobre un manifestante tumbado, de espaldas, cuya pancarta en blanco está manchada de sangre.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Banksy (@banksy)

Detención

Casi 900 personas fueron arrestadas el sábado en Londres durante una protesta en apoyo al grupo Palestine Action, proscrito desde finales de julio en virtud de la ley antiterrorista.

El gobierno británico proscribió a Palestine Action, en virtud de la ley antiterrorista de 2000, después de que varios de sus miembros irrumpieran en una base de la Fuerza Aérea Británica y provocaran daños estimados en 10 millones de dólares.

En total, más de 1.600 personas ya han sido arrestadas desde julio, y 138 han sido inculpadas por apoyar o incitar al apoyo a una "organización terrorista".

Estas casi 200 personas deben ser juzgadas y la mayoría se enfrenta a penas de hasta seis meses de prisión.

Defend Our Juries (Defender a nuestros jurados), la organización detrás de estas manifestaciones, consideró el lunes que la nueva obra de Banksy retrata "la brutalidad del Estado contra los manifestantes que se oponen a la prohibición de Palestine Action".

En Reino Unido, el debate sobre la libertad de expresión también se ha reavivado tras el arresto, el 1 de septiembre, del creador de series irlandés Graham Linehan por haber difundido mensajes contra las personas transgénero en redes sociales.

Banksy es famosos por sus pinturas o grafitis, en las calles de distintas partes del mundo, con mensajes políticos y provocadores.

FUENTE: AFP