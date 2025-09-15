lunes 15  de  septiembre 2025
MEDIDASA

Londres convoca al embajador ruso por la violación "sin precedentes" del espacio aéreo de la OTAN

Se anunció el refuerzo de vigilancia y los sistemas de defensa en el flanco oriental tras la incursión de una veintena de drones rusos en Polonia

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.

MIKHAIL METZEL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Ministerio de Exteriores de Reino Unido convicó al embajador ruso en Londres, Andrey Kelin, ante la violación "sin precedentes" del espacio aéreo de la OTAN tras la incursión de aparatos no tripulados rusos tanto en Polonia como en Rumanía.

"Reino Unido se une a Polonia, Rumanía, Ucrania y nuestros aliados de la OTAN para condenar sin paliativos estas acciones imprudentes" indicó en un comunicado el Ministerio de Exteriores, que denunció que el continente europeo se enfrenta "una vez más" al "flagrante" aumento de los comportamientos "imprudentes" de Moscú.

Lee además
El presidente ruso, Vladimir Putin. 
MEDIDAS

Reino Unido lanza más de un centenar de nuevas sanciones en un nuevo paquete de castigos contra Rusia
El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. 
Conflicto bélico

Rusia anuncia que las negociaciones de paz con Ucrania están en "pausa" y mantiene exigencias

En este sentido, afirmó que la respuesta de la Alianza a los incidentes "demuestra la seriedad" con la que se está abordando la situación. "Rusia debe comprender que su continua agresión solo refuerza la unidad entre los aliados de la OTAN y nuestra determinación de apoyar a Ucrania, y que cualquier nueva incursión será respondida con fuerza", agregó.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el viernes que reforzarán las medidas de vigilancia y los sistemas de defensa en el flanco oriental tras la incursión el pasado miércoles de una veintena de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia.

Las autoridades polacas informaron de que el derribo de los aparatos se produjo con apoyo de aviones de otros aliados de la OTAN, en el primer incidente de este tipo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Las autoridades rumanas también aseguraron el sábado que su espacio aéreo había sido violado por un dron ruso, tras lo que envió a la zona dos F-16 para seguir su ruta. El aparato no sobrevoló zonas pobladas y no supuso una amenaza para la población, según indicaron

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Trump dispuesto a imponer sanciones a Rusia si todos los países OTAN cesan la compra de petróleo ruso

Londres presenta exposición permanente sobre David Bowie

Príncipe Harry se reúne con el rey Carlos III por primera vez en 18 meses

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIONES

Aíslan a presunto asesino de Kirk; médicos evalúan su salud mental y salen nuevos detalles de su vida

Tyler Robinson, sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, y su pareja transgénero, Lance Twiggs
INVESTIGACIÓN

Presunto asesino de Charlie Kirk tiene una pareja transgénero que coopera con el FBI: "La oveja negra"

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell.
Economía

La Fed se prepara para la primera reducción de tasas de interés en 2025 ¿Qué porcentaje?

Elaine Angene Escoe es buscada por el FBI.
FUGITIVA

FBI Miami busca a mujer por fraude de $34 millones con fondos de COVID-19

El británico Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, posa con dos cinturones después de una conferencia de prensa, el 29 de enero de 2009.
BOXEO

Fallece Ricky Hatton, leyenda del boxeo, a los 46 años de edad

Te puede interesar

El presidente de la Reserva Federal  Jerome Powell.
RESERVA FEDERAL

Trump insta a gran recorte de tasas de interés antes de la reunión de la Fed

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Joe Martínez.
MIAMI-DADE

Condenan al excomisionado Joe Martínez a casi tres años de prisión

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
Negociación

EEUU y China alcanzan acuerdo para que TikTok pase a dueños estadounidenses

Elaine Angene Escoe es buscada por el FBI.
FUGITIVA

FBI Miami busca a mujer por fraude de $34 millones con fondos de COVID-19

Stephen Colbert acepta el premio a la mejor serie de entrevistas por The Late Show with Stephen Colbert de manos del actor estadounidense Bryan Cranston (derecha) durante la 77.ª edición de los Premios Emmy
PREMIOS

Premios Emmy 2025: Conoce a los grandes ganadores de la noche