Sondeos obligan a Gobierno británico laborista endurecer las medidas contra la inmigración

El gobierno de Keir Starmer plantea que, para obtener un permiso de residencia permanente, las personas que hayan llegado de forma regular a Reino Unido deberán contar con empleo, no tener antecedentes penales, cotizar a la seguridad social, mostrar un nivel alto de inglés, y no recibir ayudas sociales

LIVERPOOL. - El gobierno laborista anunció este lunes 29 de septiembre que planea endurecer las condiciones para obtener un permiso de residencia permanente en Reino Unido. El anuncio fue hecho durante el congreso anual del partido oficialista, donde preocupa el ascenso de la formación de derecha Reform UK.

"Sin control, no podremos tener las condiciones en las que nuestro país pueda ser abierto, tolerante y generoso", señaló la ministra del Interior, Shabana Mahmood.

Política Canadá, Reino Unido y Australia reconocen al Estado palestino; Israel afirma que es "recompensa al terrorismo"

POLíTICA EXTERIOR Trump se reúne con Starmer en su segundo día de visita oficial al Reino Unido

Agregó: "Debes ganarte el derecho a establecerte en este país para siempre".

Mahmood detalló su propuesta ante los militantes del Partido Laborista reunidos en Liverpool, en el norte de Inglaterra, la última de una serie de medidas anunciadas por el gobierno de Keir Starmer para reducir la inmigración en el país.

De acuerdo con el proyecto del gobierno, para obtener un permiso de residencia permanente, las personas que hayan llegado de forma regular al Reino Unido deberán contar con un empleo, no tener antecedentes penales, cotizar a la seguridad social, mostrar un nivel alto de inglés, no recibir ayudas sociales y realizar voluntariado a nivel local.

La lucha contra la inmigración es una de las prioridades del primer ministro, que llegó a Downing Street hace 15 meses, pero al que parece irle mal en las encuestas.

El ejecutivo laborista multiplica las medidas para luchar contra la inmigración regular e irregular. Ya anunció que planea elevar el nivel educativo exigido para obtener un visado de trabajo y que aumentará de cinco a diez años de estancia en el país el tiempo necesario para obtener un permiso de residencia permanente.

A la fecha, las personas que, entre otras cosas, han trabajado cinco años en Reino Unido pueden solicitar un permiso de residencia permanente, obteniendo el derecho a vivir en el lugar, trabajar y recibir ayudas.

Permiso de residencia

Durante el congreso laborista, la ministra de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, estimó que los votantes tendrán que elegir en 2029 entre los laboristas y lo que llamó "la ideología del caos de la derecha".

Alrededor de un centenar de organizaciones no gubernamentales, entre ellas Oxfam, Save the Children y Greenpeace, han escrito a la ministra de Interior para instarla a "dejar de hacer de los migrantes chivos expiatorios".

El año pasado, 163.000 personas obtuvieron un permiso de residencia permanente, una cifra que aumentó un 35% respecto al año anterior.

Desde principios de año, más de 33.000 migrantes ilegales han llegado a las costas británicas en embarcaciones precarias, cruzando el Canal de la Mancha, que separa Inglaterra y Francia. Solo el sábado, 895 personas arribaron a Reino Unido, incluyendo 125 en un solo barco, algo nunca visto.

Un total de 27 personas murieron desde principios de año intentando la travesía del Canal de la Mancha, según fuentes oficiales.

Plan de la derecha

El anuncio del gobierno laborista llega pocos días después de que la formación de derecha Reform UK, que lidera con comodidad las encuestas, prometió eliminar el permiso de residencia permanente si llega al poder.

El partido de Nigel Farage también quiere obligar a los migrantes, incluidos aquellos ya regularizados, a solicitar un visado cada cinco años.

El domingo, Keir Starmer atacó a Reform UK, y calificó el proyecto del partido de derecha de "inmoral" y "racista".

En su discurso del lunes, Shabana Mahmood, cuya familia procede de Pakistán, fustigó el auge de un "etnonacionalismo" en Reino Unido y denunció las "falsas promesas" de Nigel Farage.

La ministra también llamó a luchar "por un Reino Unido más grande y no por una Inglaterra encogida", en referencia a las manifestaciones contra los inmigrantes que se han extendido por el país. También consideró que es necesario "comprender por qué algunos piensan que este país no funciona".

FUENTE: Con información de AFP