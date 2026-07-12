Un viaje para sepultar el miedo

El Camino de Santiago es mucho más que una ruta turística; es un ecualizador implacable de la condición humana. Cada año, un grupo de jóvenes marcados por la dureza del asfalto y la incertidumbre de sus realidades en Madrid, Miami o Puerto Rico, aterriza en una Galicia brumosa donde el tiempo parece haberse detenido bajo una lluvia finísima que lo empapa todo. Llegan cargados de ruido digital, muros defensivos levantados y el lastre invisible de entornos complejos, aunque en sus ojos hay un brillo de esperanza por descubrir. Sin embargo, unos días después, esos mismos rostros regresarán cruzando el Atlántico con una postura física distinta, una mirada limpia y el fuego de quienes se saben dueños de su propio destino.

¿Cómo se opera el milagro de transformar la vulnerabilidad en liderazgo constructivo a lo largo de algo más de cien kilómetros? La respuesta la tienen los dos hombres que custodian el viaje: Ignacio Campo, Director del Departamento de Deportes de CIS University y Coordinador del Programa Camino de Santiago, y Javier Díaz, coach de la universidad y gestor del mismo programa. Ellos son los arquitectos y mentores de una travesía diseñada para que el héroe que habita en cada joven rompa su cascarón.

El bautismo del silencio

Al inicio de la ruta, el primer impacto es el despojo. Se apagan los teléfonos, desaparecen las pantallas y el entorno rural de Galicia emerge como un espejo desintoxicante. "Aislados del ruido digital, los jóvenes aprenden a conectar y apreciar la naturaleza, lo rural", explica Ignacio Campo. "Desde ahí, es mucho más fácil la introspección. Pasar horas con uno mismo les permite encontrar respuestas y aclarar el camino que tienen por delante".

Sin embargo, adentrarse en ese silencio verde no es sencillo para quienes han crecido rodeados del rugido del hormigón. En esos primeros metros, la procesión va por dentro. Javier Díaz, habituado a descifrar el lenguaje no verbal de los caminantes, observa los rostros antes de que se calcen las botas por primera vez. "Están las miradas, las sonrisas que no llegan a finalizar", relata Díaz. "Aunque realmente no creo que expresen miedo o vulnerabilidad. Por mi trayectoria en el Camino, creo que vienen con muchísimas ganas de vivir una experiencia, la cual les paraliza inicialmente por adentrarse en un viaje totalmente desconocido para ellos".

El peso de la mochila es real, pero el verdadero equipaje es el psicológico. Arranca la marcha y, con ella, la confrontación con una realidad física ineludible. Para Campo, aquí se siembra la primera semilla del carácter: "Emerge la cultura del esfuerzo diario. Dar un paso hacia adelante es fácil; pero dar un paso detrás de otro, un día tras otro, es lo difícil. Se trata de crear rutinas positivas, aprender a no detenerse y persuadir para llegar al objetivo".

La crisis del barro

A los pocos días, la mística del Camino se tiñe de sudor, lluvia y dolor físico. Es el momento en que las defensas psicológicas caen por puro agotamiento. Para Javier Díaz, este umbral de ruptura es, paradójicamente, el instante más luminoso de la travesía: "Cuando el Camino comienza a ser retador, para mí, es de las partes más bellas. Es ahí cuando los alumnos se dan cuenta de su potencial, de su fuerza interior, y despliegan una confianza en ellos mismos brutal. Creo que es algo único".

En esa frontera donde el cuerpo dice basta, ocurre una transformación sociológica. Al principio de la ruta, el miedo al extraño empuja a los jóvenes a refugiarse en sus zonas de confort. "Al principio todos se ven protegidos por su microgrupo", recuerda Ignacio Campo, aludiendo a los bandos invisibles que se forman por nacionalidades o afinidades previas. "Pero poco a poco van entendiendo que la fuerza está en el gran grupo, en el objetivo mutuo, en ayudar a que los que más dificultades tienen consigan acabar".

El dolor físico actúa como un ecualizador democrático: a la tercera ampolla, a todos les duele igual, hables con acento caribeño o madrileño. "El Camino es el vehículo que ayuda a integrar. Crea un enriquecimiento cultural donde cada uno abraza lo más característico de la otra cultura, lo intenta entender y adquirir para sí mismo. Es muy diferente el principio del final", añade Campo. El ego individual muere en el barro gallego para dar paso a la soberanía de la tribu: "Compañerismo, sentimiento de grupo y conexiones para toda la vida".

Acompañar al héroe

Frente a este torbellino de emociones, la labor de los responsables del programa requiere la precisión de un cirujano y la paciencia de un farero. Javier Díaz tiene clara su filosofía en la retaguardia del sendero, una regla de oro que define el arte de rescatar vidas sin anular su autonomía: "Siempre digo que en el Camino debemos acompañar, no dirigir. Cada alumno lo vive de una forma distinta, tanto a nivel colectivo como individual. Yo intento dar apoyo emocional sin que mis experiencias modifiquen las suyas, ya que cada Camino y cada experiencia que se vive en él son distintas".

No se trata de darles las respuestas masticadas, sino de sostener la lámpara para que ellos iluminen sus propias oscuridades. Bajo las estrellas de Galicia, entre albergues compartidos y tazas de café caliente al alba, los jóvenes van entendiendo que el verdadero enemigo a batir no es la distancia hasta Santiago, sino las barreras mentales que traían desde sus barrios de origen.

El fuego del regreso

La Plaza del Obradoiro suele ser el escenario de los abrazos mudos y las lágrimas de alivio, pero la verdadera revelación del viaje ocurre mucho después. "El Camino se empieza a entender cuando las ampollas ya están curadas, cuando los dolores cesan", reflexiona Ignacio Campo con una lucidez casi literaria. "Cuando empiezas a ver lo vivido en la lejanía. El Camino necesita un reposo. Son muchas vivencias y emociones... y eso los convertirá en líderes en sus familias, grupos y comunidades. Consciente o inconscientemente, les ha hecho crecer y les servirá de guía en su camino y en el de muchos otros".

El viaje del héroe concluye cuando este regresa a su tierra trayendo consigo un elixir para los suyos. Para estos jóvenes vulnerables, el elixir es saber que son capaces de resistir frente a toda injusticia, cualquier dificultad. Javier Díaz sintetiza esa mutación final, ese escudo invisible que los chicos se llevan grabado en la memoria para el resto de sus vidas cotidianas: "A nivel individual, se llevan la superación. El saber que, a pesar de todas las dificultades que tiene el Camino, lo lograron. Y que, como verán durante su día a día, de eso trata la vida: de disfrutar el camino, aprender de lo bueno y de lo malo, y seguir siempre hacia delante".

Podemos verlos bajo las estrellas. Ellos ya han demostrado que no existen las fronteras para el esfuerzo; ahora nos toca a nosotros asegurar que el sendero permanezca abierto para los que vienen detrás. Conviértase hoy en el 'Ángel' que el destino ha puesto ante estos jóvenes. Escanee este código QR, apoye el Programa de Becas y permita que el próximo joven vulnerable cambie su destino para siempre. Hagamos que suceda.