viernes 10  de  julio 2026
DISTANCIAMIENTO

Congresista Giménez renuncia a grupo "Amigos de España" por política de Sánchez hacia Israel

El congresista republicano por Florida Carlos Giménez dejó la copresidencia del grupo bipartidista y acusó al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de una “cruzada hostil” contra el Estado judío

Carlos Giménez, congresista federal.&nbsp;

Carlos Giménez, congresista federal. 

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El congresista republicano Carlos Giménez, cubanoamericano que representa al distrito 28 de Florida, renunció a la copresidencia del Congressional Friends of Spain Caucus mediante una carta abierta dirigida al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que atribuyó su salida a la política de Madrid hacia Israel.

El legislador comunicó desde Washington que su continuidad en el grupo, creado para estrechar los lazos bilaterales entre Estados Unidos y España, resultaba insostenible ante lo que definió como una campaña hostil del Ejecutivo español contra el Estado judío.

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Acusaciones

En la misiva, Giménez afirmó que el Gobierno español ha optado de forma reiterada por el efectismo político en detrimento de la claridad moral en un momento en que Israel enfrenta amenazas por parte de Hamás, Hezbolá, Irán y otras organizaciones que calificó de terroristas.

El representante sostuvo además que la retórica de Sánchez cruza la línea que separa el desacuerdo político legítimo del antisemitismo.

“Lamentablemente, las acciones hostiles de su gobierno contra Israel y el pueblo judío demuestran que su administración ya no comparte esos principios”, escribió Giménez.

El legislador citó como detonantes el decreto que impide la entrada al territorio español de militares y funcionarios israelíes, el embargo de armas aprobado en octubre y el cierre de espacios aéreos y puertos a transportes de defensa aliados adoptado en marzo.

“Tratar a soldados democráticos como personas non gratas mientras se premia a los arquitectos del terror es un insulto a los Estados Unidos”, sostuvo el congresista.

Pese a la ruptura, Giménez expresó la esperanza de que España retome algún día una política exterior arraigada en la defensa de los aliados occidentales.

Caucus bipartidista y trasfondo Trump-Sánchez

El Congressional Friends of Spain Caucus es un comité informal integrado por congresistas demócratas y republicanos que busca reforzar los vínculos políticos, económicos y culturales entre ambos países.

La renuncia de Giménez deja vacante uno de los cargos de mayor visibilidad de ese foro.

“Como orgulloso cubanoestadounidense y firme defensor de la democracia, no he tomado esta decisión a la ligera”, recordó el político, quien subrayó los lazos que unen a España con la comunidad del sur de Florida a la que representa.

La dimisión se produjo en paralelo a un episodio de fricción entre Washington y Madrid. Durante la cumbre de la OTAN en Ankara, el presidente Donald Trump calificó a España como “un caso perdido” y ordenó cortar el comercio bilateral, aunque horas después afirmó que el país se había “redimido por completo” tras la intervención de Sánchez.

Desde La Moncloa, el Ejecutivo respondió con aparente calma y aseguró que no tenía intención de alterar la relación con Estados Unidos, a la que describió como positiva.

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