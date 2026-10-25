Uniendo voluntades para consumar realidades

Es una dolorosa realidad que los que queremos, buscamos, trabajamos y luchamos por liberar a nuestra Cuba de la bota represora y empobrecedora del castrismo totalitario navegamos en contra de la corriente en cuanto al apoyo internacional. En eso la dictadura nos ha venido ganando desde hace muchas décadas.

No solo en eso nos ha aventajado, pero en lo de imponer su narrativa en los escenarios mundiales ha sido muy exitosa. Duele reconocerlo, ya les he dicho.

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No nos sintamos mal, no estamos solos en este lado de los justos a los que las mentiras y la manipulación se han impuesto a la verdad y la justicia. Nos acompaña en eso el Estado de Israel, la defensa de los valores de Occidente, del capitalismo, de las leyes migratorias, de la democracia y hasta del sentido común.

Si no me creen anden un rato por las calles de París hoy, o por la Puerta del Sol en Madrid. Digo, si pueden, no creo que los dejen los mismos que odian a Israel, desprecian los valores de la civilización occidental, prefieren un soñado socialismo antes que un probado capitalismo, se saltan las leyes migratorias, defienden tiranías y carecen de sentido común.

Es por eso que los cubanos que queremos, buscamos, trabajamos y luchamos por liberar a nuestra Cuba debemos aprovechar, y agradecer, cada oportunidad que se nos presente de unir voluntades con quienes comparten todos nuestros valores e intenciones. Hoy tuve una de esas oportunidades, mejor dicho, tuvimos.

Esta mañana nos reunimos el gran Diego Suárez, decano del exilio cubano -del verdadero, del que sí trabaja-, su esposa Vilma del Prado, mente brillante entre las brillantes y quien suscribe, con Jorge Martín Frías, eurodiputado de Vox y Gabriel Ariza, empresario de los que valen, quienes están por estos lares en misión relativa al deseado triunfo de Flavio Bolsonaro hoy en Brasil.

Hace unas semanas Jorge nos recibió, a Zoé Valdés y a mí, en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, para que juntos pudiéramos exponer y denunciar las barbaridades que la Junta Militar de Barrigones que desgobierna lo que queda de Cuba está ejecutando sobre nuestro paisanos en la isla prisión. No hay palabras para describir el agradecimiento de poner sobre la mesa, de exponer, el genocidio que al mundo parece no importarle.

No pertenezco a Vox ni a ninguna organización política ni de ningún tipo. Eso no quiere decir que no comparta las ideas que el partido y sus integrantes defienden. Las comparto totalmente.

Hoy Jorge anda por acá, acompañado de Gabriel, y no dejamos de aprovechar la oportunidad de reunirnos para intercambiar criterios e ideas, comentar realidades, para coordinar acciones en busca de lo mismo que todos deseamos: libertad, respeto a la ley, defensa de la democracia, tanto para Cuba, como para España, para Europa, para el mundo.

Quien suscribe, ustedes saben, es solo una pequeña gota en ese mar, cada vez más ancho, de personas que, contracorriente, no cejamos en no solo contener la horda fanática que se ha abalanzado sobre nuestra civilización, sino también en avanzar sobre ella, siempre con la verdad, el raciocinio, la decencia, la justicia, la moral y el sentido común, defendiendo nuestro modo de vida.

Para el caso cubano, el de Cuba libre, nuestra reunión sirvió y servirá para coordinar ideas y acciones en busca de neutralizar la capacidad de la dictadura de manipular realidades e imponer sus mentiras mientras extermina a los cubanos de la isla. Es reconfortante encontrar aliados al otro lado del mundo.

También tenemos que agradecer a quien desde el otro lado del mundo, siempre a mi lado, hizo posible este momento donde hoy unimos voluntades para consumar realidades. El milagro de consumar pronto nuestro sueño de nuestra Cuba libre. Consumar nuestro sueño juntos.

Gracias.

Hacer algo señores, mucho o poco, pero hacer algo material. La libertad de Cuba será fruto del trabajo de todos, ladrillo a ladrillo, paso a paso, acción por acción. Hoy pusimos otro ladrillo, pequeño pero material, dimos otro paso, corto pero hacia adelante.

Unir voluntades para consumar realidades.

FUENTE: Cuba olvidada: el blog de Omar Sixto