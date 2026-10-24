La alianza "islamocomunista" puede romper la democracia, advierte activista cubano

MIAMI. Néstor Rodríguez Lobaina, activista cubano y expreso político, fue entrevistado en el programa de Cara al Sol que conduce Luis García Antúnez por Radio Martí.

Rodríguez Lobaina contrasta la Europa que en el pasado fue un referente democrático para los opositores al régimen cubano con lo que es hoy en día, “una Europa malévola de izquierda, que ha podido metamorfosear en grupos, que han logrado penetrar al occidente y de reventarlo”.

Comparó la penetración de la izquierda en el viejo continente con el Caballo de Troya, lo que ocurrió después de la caída del Muro de Berlín y la derrota de la izquierda en los años 90.

Desde su punto de vista, la alianza entre el comunismo y el islamismo, a través de la migración descontrolada y la debilidad de las democracias europeas, las han aprovechado los enemigos de la libertad. “¿Cuántas mezquitas se han construido en los últimos 30 años después de la caída del muro de Berlín? Miles, en toda Europa. Un avance del movimiento islamista central y de Europa para reventar y destruir”.

Añadió que: “La izquierda ha aprovechado esta estrategia y ha creado una alianza, que podríamos llamarle la alianza ‘islamocomunista’ internacional, para romper la democracia, el Estado de Derecho clásico y nuestro sistema democrático. Estamos hablando de dos alianzas, de dos ideologías fundamentalistas. Una en el plano teocrático y la otra, en el plano social, en el laico, que es la característica de nuestros sistemas democráticos occidentales”.

Explicó que las alianzas tienen que ver con grupos como Hamas y también mencionó a ETA de España y a IRA de Irlanda.

“Bueno, pues hay movimientos terroristas, violentos, que han surgido después de la caída del Muro de Berlín, que se han replegado en Europa y que están en contacto directo con fundamentalistas islámicos, o el movimiento de Hamas, concretamente en Palestina, que aquí está liderando esta protesta”, agregó.

Los conservadores ganan terreno en Europa

Rodríguez Lobaina ve como un contrapeso el surgimiento de movimientos y partidos conservadores en Europa, que de acuerdo con su opinión se ubican entre la tercera y primera fuerza.

Nombra como representantes de ellos, entre otros, Giorgia Meloni en Italia; Viktor Orbán en Hungría; Marine Le Pen en Francia y Santiago Abascal, en España.

El activista cubano considera que el Partido Socialista de España (PSOE) es corrupto y de mantener vínculos perjudiciales con regímenes autoritarios, como el cubano. Y acusa de tratar de desviar la atención de los problemas reales (como el de la vivienda en España) y de tratar de alterar los procesos electorales y a la oposición.

De acuerdo con su visión, América Latina está despertando y acota que de corte de izquierda solo queda el Foro de Sao Paulo, evitó nombra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, principal promotor de este organismo.

Apuna que, prácticamente están acorralados. “Y eso, ha puesto nervioso tanto al islamismo, el enemigo de la libertad y del occidente, como a los comunistas que están desesperados. Ahora mismo, a España viene la ola de violencia, que está en Bélgica, en Alemania, ha estado en Bruselas, y aquí en Francia. Ya se está movilizando para España”, asevera.

Acota que hay movimientos externos que llegan a España con la intención de crear caos, porque saben que la derecha va a ganar.

Opina que los ciudadanos tienen que examinar con discernimiento social lo que presentan los partidos, si propone un proyecto y hacer propuestas. Y, los ciudadanos en la libertad, de escoger un proyecto que vean viable.

Reitera que la izquierda está vencida en España y por eso, ha desembocado en un movimiento violento y sin ningún sentido convocan una huelga nacional.

Pedro Sánchez “está muerto”

Asevera que Pedro Sánchez, jefe del gobierno español, “está muerto, es un cadáver viviente, está captado como el gobierno más corrupto y más criminal que ha tenido en los últimos 50 años el reino de España. Y se ve que está perdido y van a reventar las elecciones”.

Hace la mención en relación con las elecciones generales del 29 de noviembre, en las cuales Sánchez vuelve como abanderado del PSOE.

No se explica que se pidan reivindicaciones ahora cuando el gobierno lleva ocho años y no ha construido viviendas y hay desahucios (desalojos) a diarios. “Ahora, dice que van a construir y llevan ocho años robando y saqueando. Y, que el pueblo español no está en las calles, y por eso, están creando una comisión obrera, reventar las elecciones y virar la torta para decir que el problema de la vivienda es de la oposición”.

Desde su óptica el apoyo a las movilizaciones propalestinas vienen de la penetración de las universidades, “de esa izquierda que se conoce como la ola migratoria contra Estados Unidos, porque lo que busca es desestabilizar a las sociedades exitosas occidentales, a los países libres. Esa es la misión, crear el caos”.

Afirma que el PSOE es un partido lleno de crímenes, de terror, muerte y persecución contra el pueblo. “Esa es la realidad que tiene España”, sentencia.

Salvar a España y a Israel

Por eso propone salvar a España y a Israel. Al país ibérico porque debería ser la voz comprometida con los derechos humanos, el desarrollo, la democracia, y el intercambio cultural con sus colonias, con América. “Y España debería ser la voz, de los sin voz en Cuba”.

Y a Israel, porque son los ojos del mundo y de la vanguardia de la seguridad internacional. Lo considera la única democracia en el Medio Oriente.

Reitera que Europa debe de tomar medidas drásticas para frenar esta hora de perpetuación de violencia temporal. “Ya, de hecho, lo están haciendo. Ya ha habido una reacción en Bruselas y un pronunciamiento de la limitación y de fortalecer las fronteras europeas por Ceuta por parte del gobierno marroquí”.

La llegada de la migración masiva a Ceuta a finales de julio la calificó de invasión y según su juicio son los políticos de Europa los que tienen que tomar medidas. “O salen de Europa o en Europa se va el Estado y la libertad es herida de muerte”.

“Tengo fe que los cubanos algún día despertarán y que estos 70 años de noche y de terror sirvan para poder levantarse de la tumba, porque los cubanos son un pueblo valiente y emprendedor desde el punto de vista humano: inteligente. Los cubanos podrán salir adelante con responsabilidad no con fanatismo no con propaganda no con populismo no en redes e Internet, sino con una alternativa que ofrezca un verdadero futuro económico y de reivindicación social política y nacional al pueblo cubano para recuperar su identidad y los valores de sus padres”.

FUENTE: con información de Radio Martí