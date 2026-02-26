jueves 26  de  febrero 2026
Solicitan a la UE confiscar bienes de corrupción y crimen organizado para fondo de apoyo a víctimas

La petición la hizo la abogada Soranib Hernández a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y pidió crear un fondo fiduciario para garantizar justicia

La abogada Soranib Hernández hizo la solicitud de congelar activos a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS.- La abogada venezolana Soranib Hernández solicitó este jueves que la Unión Europea (UE) confisque activos de personas vinculadas al Gobierno del expresidente venezolano Nicolás Maduro para crear un fondo de apoyo a personas que se hayan visto perjudicadas por el régimen chavista.

Se trata es de recuperar e incautar bienes vinculados a la corrupción y al crimen organizado de origen venezolano, ya congelados, y destinarlos a la reparación de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Hernández hizo esta solicitud ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que por su parte decidió dejar abierta la causa y pidió a la Comisión Europea que le transmita una respuesta por escrito al respecto.

La petición insta a la aplicación plena de la directiva 2024/1260 sobre la recuperación y decomiso de activos frente a personas físicas y jurídicas venezolanas, presuntamente vinculadas con violaciones graves de derechos de la Unión.

Oficinas de recuperación de activos en toda la UE

En primer lugar, Hernández solicitó instar a los Estados miembros de la UE a activar mecanismos de confiscación de activos vinculados al blanqueo de capitales, terrorismo y crimen organizado transnacional, “especialmente” de las 69 personas venezolanas sancionadas por la Unión.

De aplicarse el marco jurídico europeo, se confiscarían activos lícitos, pero relacionados con actividades ilícitas como las antes mencionadas

En esa línea, pidió que se establezcan oficinas de recuperación de activos en todos los Estados miembros, “tal y como exige la directiva”.

Además, la jurista solicitó utilizar estos bienes confiscados para fines sociales, aplicando la justicia restaurativa “en nombre de venezolanos y ciudadanos europeos que han sido afectados gravemente por estas violaciones de derechos humanos civiles y políticos”.

Igualmente, llamó a crear un fondo fiduciario gestionado por la Fiscalía Europea destinado a “proteger y asistir a las víctimas del saqueo sistemático venezolano, garantizando transparencia, trazabilidad y justicia restaurativa”.

La idea sería utilizar estos activos para fines sociales y de interés público, en particular programas de apoyo para víctimas, y que el fondo permita distribuirlos de manera transparente, eficiente y equitativa.

“Europa no puede ser un refugio para fortunas construidas sobre el sufrimiento de un pueblo. Con las herramientas normativas ya vigentes, tenemos la capacidad y la responsabilidad de actuar”, concluyó. “Europa no puede ser un refugio para fortunas construidas sobre el sufrimiento de un pueblo. Con las herramientas normativas ya vigentes, tenemos la capacidad y la responsabilidad de actuar”, concluyó.

Por su parte, un representante de la Comisión Europea señaló que las cuestiones planteadas son en gran medida competencia de los Estados miembros o quedan a discreción de ellos durante la mencionada directiva.

Dejó claro que la confiscación es competencia de las autoridades judiciales nacionales en lo que respecta a las oficinas de recuperación de activos.

Existe, en efecto, la obligación de crear dichas oficinas y de asignarles tareas de localización e identificación, pero “no la obligación de localizar sistemáticamente los activos de las personas que figuran en las listas de sanciones”, subrayó.

Fondo fiduciario por ahora sin base jurídica

En cuanto a la reutilización social de los activos, el funcionario comunitario animó a los Estados miembros a adoptar medidas en este sentido, pero aclaró que “no existe la obligación de incorporarlas al Derecho nacional”.

Por lo que respecta a la creación de un fondo fiduciario, dijo que actualmente no existe base jurídica para ello en el Derecho de la Unión.

Sanciones en marcha y ayuda humanitarias

La UE ya mantiene sanciones selectivas contra funcionarios venezolanos desde hace años como prohibición de viajar, congelamiento de activos y un embargo de armas, pero hasta ahora esos activos están congelados.

En Suiza, están congelados cerca de 880 millones de dólares de activos vinculados con Nicolás Maduro y se discute la posibilidad de devolverlos al pueblo venezolano.

La Comisión Europea anunció este febrero, un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitarias para venezolanos, dentro de un total de 123,3 millones de euros para América Latina y el Caribe.

FUENTE: Con información de EFE

