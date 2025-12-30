martes 30  de  diciembre 2025
REPRESIÓN

Unión Europea reitera exigencia a Irán de liberar a la Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi

la Representante de la Unión Europea para Política Exterior afirmó que las autoridades iraníes recurren a detenciones arbitrarias para silenciar voces críticas

La activista de Irán y Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi.

La activista de Irán y Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS - La Unión Europea reiteró este martes su exigencia a Irán para que libere de inmediato a la Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, así como a una treintena de activistas arrestados de forma arbitraria, y expresó su “profunda preocupación” por el uso sistemático de la detención como herramienta de represión política.

En un comunicado, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, advirtió que las autoridades iraníes recurren de manera generalizada a detenciones arbitrarias para silenciar voces críticas, una práctica que constituye una violación de las obligaciones internacionales asumidas por Teherán en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Lee además
Google, el gigante de la tecnología en EEUU y el mundo, revisará las iniciativas de DEI, convirtiéndose en la última gran empresa en dar marcha atrás a las controvertidas imposiciones de la ultraizquierda.
MEDIDAS

Unión Europea investiga a Google por usar contenidos para su IA sin compensación
Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania el 12 de diciembre de 2025. Reclutas ucranianos descansando mientras completan su entrenamiento militar básico en una ubicación no revelada en la región de Zaporiyia, en medio de la invasión rusa de Ucrania.
Negociaciones

El plan de paz de EEUU contempla la adhesión de Ucrania a la Unión Europea en 2027

“La Unión Europea insta a Irán a liberar a todas las personas detenidas injustamente por ejercer sus derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión y de reunión”, señaló el bloque comunitario, que destacó la gravedad de la situación de los defensores de derechos humanos en el país.

Bruselas hizo especial referencia al caso de Narges Mohammadi, aludiendo a su delicado estado de salud y reclamando su excarcelación inmediata. Asimismo, pidió la liberación de otros defensores de derechos humanos detenidos el pasado 12 de diciembre en la ciudad de Mashhad, durante un acto en memoria del abogado disidente Josrou Alikordi, fallecido una semana antes. Según la Fiscalía local, 39 personas fueron arrestadas entonces bajo cargos de “alteración del orden público”.

"Violencia y represión"

De acuerdo con denuncias de Amnistía Internacional, durante esos arrestos las fuerzas de seguridad iraníes infligieron torturas y otros tratos crueles, incluidos golpes violentos contra Mohammadi. La familia de la activista confirmó que tuvo que ser hospitalizada en dos ocasiones como consecuencia de estas agresiones.

Narges Mohammadi pasó gran parte de los últimos 20 años de su vida en prisión y padece graves problemas de salud, incluidos múltiples infartos. En 2022 fue sometida a una cirugía de emergencia. La activista acumula al menos cinco condenas judiciales que suman 31 años de cárcel, principalmente por su papel en las protestas contra el estricto código de vestimenta impuesto por el régimen iraní.

La Unión Europea reiteró que seguirá exigiendo el respeto a los derechos humanos en Irán y el fin de la persecución contra activistas, opositores y defensores de las libertades fundamentales.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Consejo de la Unión Europea extiende sanciones contra vinculados al régimen de Maduro un año más

EEUU niega visa a excomisario de la UE por "censura global" a través de regulaciones tecnológicas

Irán reitera amenaza a EEUU asegurando que dará una "dura" respuesta a cualquier "agresión"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
INFORME ANUAL

Fiscal general de Florida presenta balance 2025: severas políticas migratorias y litigios federales

Las Fuerzas del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ensayan incursiones marítimas desde un helicóptero HH-60 de la Guardia Costera estadounidense sobre el Caribe, el 28 de diciembre de 2025.
PRESIÓN EN EL CARIBE

Insinuación de Trump sobre ataque terrestre en Venezuela: una estrategia en un "proceso de asfixia sostenida"

Buque de guerra de Estados Unidos USS Sampson.
OFENSIVA

Trump: EEUU atacó un muelle usado por narcotraficantes en Venezuela

El expresidente Jair Bolsonaro.
BRASIL

Los médicos estiman que el expresidente Bolsonaro podría volver a prisión el 1º de enero

Letreros anuncian la venta de viviendas.
MERCADO INMOBILIARIO

Bajan las hipotecas y repunta la compra de viviendas en el sur de Florida

Te puede interesar

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en conferencia de prensa.
FINANZAS

Mayoría de miembros de la Fed a favor de nuevos recortes de tasas de interés

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Letreros anuncian la venta de viviendas.
MERCADO INMOBILIARIO

Bajan las hipotecas y repunta la compra de viviendas en el sur de Florida

Imagen de referencia de las celebraciones en estas fechas y de las prácticas con fuegos artificiales durante los eventos familiares
ALERTA

"No disparen al aire": autoridades de Miami-Dade lanza advertencia para un Año Nuevo seguro

Imagen de referencia Departamento de Bomberos de Miami.
FUEGO

Doce personas y un felino entre los afectados por incendio en edificio de Overtown

Buque de guerra de Estados Unidos USS Sampson.
OFENSIVA

Trump: EEUU atacó un muelle usado por narcotraficantes en Venezuela