Consejo de la Unión Europea extiende sanciones contra vinculados al régimen de Maduro un año más

El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea el de diciembre en Bruselas tratando el tema Venezuela.

BRUSELAS .- Este 15 de diciembre, el Consejo de la Unión Europea resolvió extender las sanciones contra unas 69 personas vinculadas con el régimen de Maduro en Venezuela , hasta el 10 de enero de 2027, informó a través de un comunicado.

La decisión se debe a las “persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho, así como de las continuas violaciones de los derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, incluso en relación con la celebración y los acontecimientos posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”, según explicó.

Si bien la medida de la instancia superior que reúne los ministros de los 27 países miembros, ha estado vigente desde noviembre de 2017, su renovación coincide con el momento de alta presión de EEUU sobre el régimen de Maduro para que abandone el poder que controla, tras el fraude electoral de hace más de un año, con una imparable represión.

Con la prórroga de las sanciones, el Consejo buscar “apoyar una solución negociada y democrática a la crisis en Venezuela” y su revocación dependerá de la transición.

Sanciones al régimen de Maduro

De acuerdo con el documento, las sanciones prorrogadas contra las 69 personas del régimen de Maduro establece la prohibición del manejo de sus activos que quedan congelados en los países miembros del Consejo, así como de suministrar fondos o recursos económicos.

También, los viajes a países de la UE están prohibidos.

Estas medidas incluyen un embargo de armas y equipos destinados a la represión interna, como se estableció en las sanciones impuestas en 2017, luego de la férrea represión contra las protestas ciudadanas que dejaron decenas de muertos y miles de heridos.

Transición en Venezuela

"La UE no ha adoptado medida alguna que pueda causar daño a la población venezolana o la economía. La responsabilidad para terminar la crisis en Venezuela recae en sus autoridades", refirió el comunicado.

El documento señala que tal y como se establece en una declaración de la UE de fecha 10 de enero de 2025, el objetivo de las medidas restrictivas específicas de la UE es apoyar una solución negociada y democrática a la crisis en Venezuela”.

“La revocación de las sanciones de la UE estará sujeta a que se logren avances tangibles en el ámbito de los derechos humanos y del Estado de Derecho en Venezuela, y a que se den pasos importantes hacia un diálogo auténtico y una transición democrática, puntualizó el comunicado.

FUENTE: Con información de consilium.europa.eu