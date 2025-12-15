lunes 15  de  diciembre 2025
RESTRICCIONES

Consejo de la Unión Europea extiende sanciones contra vinculados al régimen de Maduro un año más

La instancia renovó las medidas contra 69 personas que no podrán movilizar activos ni viajar a países europeos hasta 2027, por sus acciones contra la democracia

El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea el&nbsp; de diciembre en Bruselas tratando el tema Venezuela.&nbsp;

El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea el  de diciembre en Bruselas tratando el tema Venezuela. 

Cortesía Unión Europea
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS.- Este 15 de diciembre, el Consejo de la Unión Europea resolvió extender las sanciones contra unas 69 personas vinculadas con el régimen de Maduro en Venezuela, hasta el 10 de enero de 2027, informó a través de un comunicado.

La decisión se debe a las “persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho, así como de las continuas violaciones de los derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, incluso en relación con la celebración y los acontecimientos posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”, según explicó.

Lee además
Alexander Granko, jefe de la División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)
VENEZUELA

Militar chavista sancionado por la Unión Europea, visita España pese a sanción
Los narcosobrinos Efraín Campos Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas y su tía Cilia Flores (centro), la esposa del dictador Nicolás Maduro.
VENEZUELA

EEUU anuncia nuevas sanciones contra "narcosobrinos" de Maduro, un empresario y red de transporte petrolero

Si bien la medida de la instancia superior que reúne los ministros de los 27 países miembros, ha estado vigente desde noviembre de 2017, su renovación coincide con el momento de alta presión de EEUU sobre el régimen de Maduro para que abandone el poder que controla, tras el fraude electoral de hace más de un año, con una imparable represión.

Con la prórroga de las sanciones, el Consejo buscar “apoyar una solución negociada y democrática a la crisis en Venezuela” y su revocación dependerá de la transición.

Sanciones al régimen de Maduro

De acuerdo con el documento, las sanciones prorrogadas contra las 69 personas del régimen de Maduro establece la prohibición del manejo de sus activos que quedan congelados en los países miembros del Consejo, así como de suministrar fondos o recursos económicos.

También, los viajes a países de la UE están prohibidos.

Estas medidas incluyen un embargo de armas y equipos destinados a la represión interna, como se estableció en las sanciones impuestas en 2017, luego de la férrea represión contra las protestas ciudadanas que dejaron decenas de muertos y miles de heridos.

Transición en Venezuela

"La UE no ha adoptado medida alguna que pueda causar daño a la población venezolana o la economía. La responsabilidad para terminar la crisis en Venezuela recae en sus autoridades", refirió el comunicado.

El documento señala que tal y como se establece en una declaración de la UE de fecha 10 de enero de 2025, el objetivo de las medidas restrictivas específicas de la UE es apoyar una solución negociada y democrática a la crisis en Venezuela”.

“La revocación de las sanciones de la UE estará sujeta a que se logren avances tangibles en el ámbito de los derechos humanos y del Estado de Derecho en Venezuela, y a que se den pasos importantes hacia un diálogo auténtico y una transición democrática, puntualizó el comunicado.

FUENTE: Con información de consilium.europa.eu

Temas
Te puede interesar

El plan de paz de EEUU contempla la adhesión de Ucrania a la Unión Europea en 2027

La catástrofe Zelaya en Honduras

Trump advierte a Europa por multa de $140 millones a Elon Musk

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Gloria Romero Roses, candidata demócrata a la Cámara de Representantes de Florida por el Distrito 113.
ELECCIONES FLORIDA

Candidata demócrata a la Cámara de Florida por Distrito 113: "La gente necesita menos teatro político"

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a Nick Reiner, principal sospechoso del homicidio de Rob y Michelle Reiner

Una persona muestra un cartel con la imagen del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, en el que se lee su nombre y Presidente de la República de Chile, tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, el 14 de diciembre de 2025.  video
TRIUNFO

Chile gira a la derecha: José Antonio Kast es elegido presidente

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra tras marcar su segundo gol durante un partido de la liga española ante el RCD Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de septiembre de 2025. 
FÚTBOL

Real Madrid le brinda respiro a Xabi Alonso con sufrida victoria ante el Alavés

Pedro Mario Burelli.
POLÍTICA

Empresario venezolano explica por qué Noruega a la vez que entrega Nobel a María Corina no ha actuado en consecuencia contra Maduro

Te puede interesar

José Antonio Kast.
TRIUNFO ELECTORAL

Liderazgo republicano del sur de Florida celebra giro conservador en Chile

Por Daniel Castropé
María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
Según su portavoz

María Corina Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a Nick Reiner, principal sospechoso del homicidio de Rob y Michelle Reiner

Precio de la gasolina en Florida baja ante las fiestas. 
COMBUSTIBLE MÁS BARATO

El precio de la gasolina en Florida baja a $2.81 por galón, el nivel más bajo desde 2021, según AAA

Esta foto, tomada y recibida del Departamento del Primer Ministro de Nueva Gales del Sur el 15 de diciembre de 2025, muestra al primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns (izq.), hablando con Ahmed Al Ahmed, el hombre que detuvo y desarmó a uno de los atacantes de Bondi Beach, en el Hospital St George de Sídney.  
RECONOCIMIENTO

¿Quién es el héroe que desarmó a uno de los terroristas en Australia?