Zelenski afirma que Rusia ha detenido los intercambios de prisioneros

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ofrece una conferencia de prensa con la canciller alemana en la Cancillería en Berlín, el 15 de diciembre de 2025.

KIEV.- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski , afirmó que Rusia ha detenido los intercambios de prisioneros de guerra y que el último se produjo en octubre del año pasado.

"Los rusos han paralizado el proceso. No están especialmente interesados en intercambiar personas, porque no consideran que eso les aporte nada", dijo Zelenski a varios periodistas, entre ellos de AFP, en declaraciones publicadas el viernes.

ECONOMÍA Iberia anuncia que volará de nuevo a Venezuela en abril si hay "garantías plenas" de seguridad

ACUERDO DE PAZ "Esta guerra tiene que terminar", dice Trump tras reunirse con Zelenski en Davos

Pese a ello continúan los intercambios de fallecidos, y Ucrania dijo el jueves haber recibido de Rusia otros mil cadáveres de soldados ucranianos muertos en combate.

El presidente ucraniano también aseguró que su país dejará de atacar objetivos energéticos si Rusia hace lo mismo.

"Si Rusia no ataca nuestra infraestructura energética, instalaciones de generación u otros activos energéticos, nosotros no atacaremos la suya", aseguró.

El jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo haber pedido "personalmente" a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que detenga los ataques debido a las bajas temperaturas, y aseguró que la pausa duraría una semana. En los próximos días se esperan temperaturas de 30 grados bajo cero en Ucrania.

Pese al anuncio de Trump, Rusia lanzó la madrugada del viernes un misil y un centenar de drones contra Ucrania, informó el ejército.

"En la noche del 30 de enero [a partir de las 18h00 del 29 de enero], el enemigo lanzó un misil balístico Iskander-M (...) así como 111 drones de ataque", declaró el ejército del aire ucraniano en su informe diario.

Estos ataques nocturnos afectaron a 15 puntos diferentes del país, precisó, y añadió que el ejército del aire había abatido 80 drones.

FUENTE: Con información de AFP