Zelenski: "Tenemos que encontrar 60.000 millones de dólares el próximo año" para financiar la guerra

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, habla durante la 3.ª Cumbre Internacional de Ciudades y Regiones en Kiev el 6 de junio de 2025, en medio de la invasión rusa a Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla durante una conferencia de prensa en los terrenos del Palacio Mariynski de Kiev el 10 de mayo de 2025, tras una reunión de líderes europeos en la capital ucraniana.

KIEV -- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski , advirtió de que serán necesarios otros 60.000 millones de dólares para sufragar la guerra en 2026, una cifra que corre a cargo de las propias arcas del Estado, según ha dicho a los medios de comunicación en un acto que ha contado con la presencia de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Zelenski cifró en 120.000 millones de dólares el coste anual de la guerra, de los cuales la mitad provienen del presupuesto ucraniano. "Tenemos que encontrar otros 60.000 millones el próximo año", manifestó.

Conflicto bélico Rusia anuncia que las negociaciones de paz con Ucrania están en "pausa" y mantiene exigencias

"Espero que terminemos esta guerra, pero en cualquier caso, el plan A es acabarla. El plan B son 120.000 millones. Por lo tanto, este es un gran desafío", reiterò un Zelenski, que confía en que en tiempos de paz, o incluso durante un alto el fuego, no sea necesario alcanzar estas cifras.

Llega armamento financiado por la OTAN

Por otro lado, Zelenski también hizo referencia a las primeras entregas que han ido llegando del paquete armamentístico aprobado por la Administración Trump, financiado por el resto de sus socios de la OTAN.

Los dos primeros paquetes de ayuda militar están valorados en 500 millones de dólares cada uno, aunque irán en aumento en las próximas semanas hasta alcanzar los 3.600 millones de dólares. Incluye los tan codiciados misiles estadounidenses Patriot e HIMARS.

Estas primeras entregas son parte del programa PURL, un mecanismo por el cual los socios de la OTAN se coordinan para la compra de armamento de los arsenales estadounidenses y satisfacer así las demandas más urgentes de Kiev.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press