Zelenski nombra al jefe de inteligencia como responsable de oficina presidencial

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla durante una conferencia de prensa en los terrenos del Palacio Mariynski de Kiev el 10 de mayo de 2025, tras una reunión de líderes europeos en la capital ucraniana.

KIEV. - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, propuso este viernes 2 de enero al jefe de la Inteligencia militar, Kirill Budanov, como nuevo responsable de la Oficina Presidencial, puesto en el que reemplazaría a Andri Yermak, caído en desgracia en los últimos meses tras presentar su renuncia por graves sospechas de corrupción.

Zelenski subrayó que Budanov "cuenta con una experiencia especial" en seguridad, diplomacia y en lo relacionado con el desarrollo de las Fuerzas Armadas, tareas en las que se enfocará principalmente la Oficina Presidencial. "Ucrania necesita ahora centrarse más" en estas cuestiones, puntualizó el mandatario.

Kirill Budanov tiene el encargo de establecer nuevos parámetros y estrategias para la defensa y el desarrollo del Estado ucraniano, según señaló Zelenski en un mensaje en su cuenta de Telegram.

Por su parte, el nuevo jefe de la Oficina Presidencial agradeció la confianza que ha depositado en él y afirmó que el cargo es "un honor y una responsabilidad en un momento histórico para Ucrania".

"Continúo mi servicio a Ucrania. Considero el cargo de jefe de la oficina del presidente como una gran responsabilidad con el país", sostuvo Budanov en Telegram, y agradeció a quienes trabajaron a su lado durante estos años.

"Debemos seguir haciendo nuestra parte: derrotar al enemigo, defender a Ucrania y trabajar por una paz justa. ¡Sigamos luchando juntos por un futuro libre y seguro para Ucrania!", dijo Budanov.

Escándalo de corrupción

El pasado 28 de noviembre. Yermak, considerado uno de los hombres fuertes del presidente ucraniano y "número dos" de Ucrania, presentó su renuncia después de que su nombre apareciera en otro escándalo de corrupción que afecta al Gobierno.

Las mismas agencias anticorrupción que él y Zelenski quisieron meses antes poner bajo control de la Fiscalía allanaron su domicilio por un caso relacionado con sobornos dentro de la empresa estatal de energía nuclear Energoatom.

La operación bautizada como "Midas" descubrió la participación de varios miembros del Gobierno ucraniano en una trama de corrupción por la que habrían cobrado sobornos y desviado fondos por valor de cien millones de dólares.

Se les acusa de recibir pagos de empresas contratistas de Energoatom encargadas de fortificar las instalaciones energéticas, mientras millones de personas en Ucrania sufren cortes de electricidad y apagones a causa de los ataques rusos.

La investigación apunta al empresario y antiguo socio comercial de Zelenski, Timur Mindich, como cabecilla de una trama, formada supuestamente también por el ministro de Justicia, German Galushchenko, asesores y trabajadores de Energoatom.

Mindich es cofundador junto a Zelenski del estudio Kvartal 95 que encumbró a este último como comediante. En paradero desconocido, se le acusa de crear y liderar una organización criminal para lavar dinero obtenido de mordidas, así como de influir en varios altos cargos del Gobierno para lograr esos contratos públicos con los que mercadeaba.

FUENTE: Con información de Europa Press