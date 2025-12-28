Trump y Zelenski coinciden en que el acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca" pero quedan "asuntos espinosos"

El presidente estadounidense Donald Trump se reúne con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en su residencia Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025.

PALM BEACH — Los presidentes de EEUU y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelenski, coincidieron al término de su reunión en Florida en que un posible acuerdo para terminar con la guerra con Rusia está "muy cerca", aunque el mandatario norteamericano reconoció que todavía quedan "uno o dos asuntos muy espinosos por tratar".

"Hemos tratado un 95 por ciento de las cuestiones, aunque no me gusta hablar de porcentajes", manifestó Trump al comienzo de su comparecencia conjunta ante los medios. "A mí me parece", dijo en otro momento de la comparecencia, "que estamos mucho más cerca que nunca en lo que concierne a ambas partes".

Trump y Zelenski mantuvieron una reunión de dos horas de duración en la residencia del presidente estadounidense en Palm Beach que ha estado caracterizada por la celebración de una videollamada con los principales líderes europeos, comenzando por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido, Friedrich Merz, Emmanuel Macron y Keir Starmer.

En la videoconferencia, explicó después el primer ministro finlandés, Alexander Stubb, también presente en la conferencia, todos discutieron "pasos concretos para terminar la guerra y avanzar hacia una paz justa y duradera", sin dar más detalles.

Plebiscito

De vuelta a la conversación entre Trump y Zelenski, el presidente ucraniano volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de efectuar un plebiscito para que los ucranianos tengan la última palabra sobre un posible acuerdo con Rusia que comprendería la admisión definitiva de que ha perdido los territorios conquistados por Rusia, pero esta vez matizó que se trata solo de una opción a contemplar.

Zelenski indicó, no obstante, que el pueblo o el Parlamento ucraniano deberán tener voz si el plan se vuelve "excesivamente difícil" de digerir. "Nuestra sociedad tiene que votar porque es nuestra tierra. No pertenece a una persona". "Es una tierra que pertenece a las generaciones", manifestó el presidente ucraniano.

Trump, por último, concluyó que la paz es necesaria de forma inmediata y que las próximas semanas de conversaciones a nivel de delegaciones serán absolutamente claves. "Porque si al final no conseguimos que sucedan cosas, la gente seguirá luchando y seguirá muriendo, y no queremos que eso ocurra", manifestó.

Garantías de seguridad

Más temprano, Trump aseguró el domingo que Ucrania contará con "fuertes" garantías de seguridad en caso de que prospere un plan para poner fin a la guerra desatada hace casi cuatro años tras la invasión del país por parte de Rusia.

"Habrá garantías de seguridad. Serán fuertes. Y los países europeos están muy involucrados", dijo Trump al recibir a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en su residencia de Mar-a-Lago en Florida para conversar sobre un nuevo plan para acabar con el conflicto.

El mandatario estadounidense consideró que las negociaciones se encuentran en su "fase final". Agregó que no hay una fecha límite para este proceso y que el objetivo es terminar la guerra.

Trump y Zelenski se estrecharon la mano frente al complejo de Mar-a-Lago antes de su encuentro bilateral, que fue seguido por una llamada telefónica con dirigentes europeos.

Llamada Trump-Putin

El mandatario estadounidense conversó con su homólogo ruso Vladimir Putin horas antes de recibir al líder ucraniano. Mientras el Kremlin instó a Ucrania a "tomar una decisión valiente" y aceptar retirar sus tropas de la región oriental del Donbás para "poner fin" a la guerra, antes de la reunión en Florida entre los presidentes Volodimir Zelenski y Donald Trump.

"Para poner fin (al conflicto), Kiev debe tomar una decisión valiente. Sería sensato tomar sin demora esta decisión sobre Donbás", declaró a los periodistas el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.

Trump dijo que sostuvo una conversación "productiva" con su homólogo ruso Vladimir Putin, apenas horas antes de recibir en Florida al mandatario ucraniano Volodimir Zelenski, quien busca la aprobación a un nuevo plan para poner fin a la guerra con Rusia.

El renovado tono optimista de Trump se produce a pesar del escepticismo en Europa sobre las intenciones de Putin, después de que Moscú lanzara otro bombardeo masivo en Kiev el sábado, cuando Zelenski viajaba a Florida.

"Acabo de tener una muy buena y productiva llamada telefónica con el presidente de Rusia, Putin", dijo Trump en su plataforma Truth Social poco antes de recibir a Zelenski a las 13H00 locales (18H00 GMT) en su residencia en Mar-a-Lago.

Se trató del primer encuentro cara a cara de los dos dirigentes desde octubre, cuando el presidente estadounidense se negó a conceder la petición de Zelenski de misiles Tomahawk de largo alcance.

El plan de 20 puntos, fruto de semanas de intensas negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania, carece del visto bueno de Moscú, y el encuentro en Florida se realizó tras un masivo ataque ruso con misiles y drones contra Kiev.

Durante una escala en la ciudad canadiense de Halifax el sábado, Zelenski dijo esperar que las conversaciones sean "muy constructivas" y afirmó que Putin mostró sus cartas con el último ataque contra la capital ucraniana.

"Esto realmente demostró que Putin no quiere la paz, y nosotros sí queremos la paz", señaló.

Desde que Putin ordenó la invasión a Ucrania en febrero de 2022, gran parte del este y el sur del país quedó devastado por los combates y decenas de miles de personas han muerto.

"Pleno apoyo"

En Halifax, Zelenski mantuvo una teleconferencia con dirigentes europeos, quienes confirmaron su apoyo a los esfuerzos de paz y prometieron mantener la presión a Moscú.

Rusia ha acusado a Ucrania y a sus aliados europeos de intentar "torpedear" un plan previo, mediado por Estados Unidos, para detener los combates.

Añadiendo más presión en el terreno, Moscú anunció el sábado la toma de dos pueblos más en el este de Ucrania, Mirnograd y Guliaipole.

Putin acusa a Zelenski de no querer poner fin a la guerra

Citado por la agencia Tass, Putin sostuvo que "los líderes del régimen de Kiev no tienen prisa para resolver este conflicto pacíficamente".

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó a la agencia Tass la madrugada del domingo que "la Unión Europea se ha convertido en el principal obstáculo para la paz".

Trump ha convertido el fin de las guerras en Ucrania y Gaza en el eje de su segundo mandato, conflictos heredados de la administración anterior.

Pero la guerra de Ucrania ha resultado mucho más difícil de lo que esperaba el presidente, quien ha expresado su frustración con ambas partes por no lograr una tregua.

FUENTE: Con informaciòn de AFP