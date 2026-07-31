viernes 31  de  julio 2026
POLÍTICA

Nasry Asfura presenta a Honduras como destino para la inversión ante CEAPI

El mandatario hondureño presentó ante empresarios iberoamericanos una agenda de reformas económicas con el objetivo de captar nuevas inversiones

Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, Nasry Asfura presidente de Honduras, Mireya Agüero, canciller de Honduras Ana Pastor y la secretaria general de CEAPI.

Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, Nasry Asfura presidente de Honduras, Mireya Agüero, canciller de Honduras Ana Pastor y la secretaria general de CEAPI.

Cortesía El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI,
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEGUCIGALPA.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, presentó recientemente ante empresarios iberoamericanos una agenda centrada en atraer inversión extranjera, con anuncios de reformas económicas, proyectos de infraestructura y medidas para fortalecer la seguridad jurídica, durante un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

El encuentro se celebró en Lima, en el marco de la toma de posesión de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y reunió a representantes del sector privado y autoridades de distintos países de Iberoamérica. En la reunión también participaron la canciller hondureña, Mireya Agüero; la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova; y la secretaria general de la organización, Ana Pastor.

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Durante su intervención, Asfura afirmó que Honduras atraviesa una nueva etapa orientada al crecimiento económico y llamó al empresariado iberoamericano a invertir en el país.

"Honduras está lista para recibir más inversión, generar más empleo y fortalecer su liderazgo como un destino estratégico en la región", sostuvo el mandatario.

Apertura económica

Ante los empresarios, Asfura aseguró que su administración mantiene el compromiso de fortalecer la seguridad jurídica y ofrecer un entorno estable para la actividad económica.

"El compromiso de mi Gobierno es con la seguridad jurídica, la estabilidad económica y un clima de confianza que impulse nuevas oportunidades para invertir y crecer", afirmó.

El gobernante anunció además la aprobación de una nueva legislación para desregular la compra de divisas, una medida que, según explicó, busca eliminar obstáculos a la inversión extranjera.

También indicó que las reservas internacionales del país han aumentado un 10 % desde el inicio de su administración, lo que atribuyó al fortalecimiento de la economía hondureña.

Infraestructura para impulsar el comercio

Entre los principales proyectos, el presidente destacó la construcción de un corredor interoceánico de más de 400 kilómetros que conectará los océanos Pacífico y Atlántico.

Según explicó, la iniciativa pretende convertir a Honduras en un centro logístico regional capaz de atraer nuevas inversiones y facilitar el comercio internacional.

Salud y turismo entre las prioridades

Asfura también presentó los avances de un modelo de atención sanitaria basado en hospitales autónomos instalados en comunidades rurales, equipados con sistemas de generación eléctrica y tecnología para realizar diagnósticos médicos.

En materia turística, resaltó la firma de acuerdos de cielos abiertos para ampliar la conectividad aérea internacional y mencionó la ampliación de la pista del aeropuerto de Roatán, con el objetivo de incrementar la llegada de vuelos chárter y fortalecer la actividad turística.

CEAPI destaca el diálogo con el sector privado

El encuentro permitió fortalecer el diálogo entre el Gobierno hondureño y empresarios iberoamericanos interesados en proyectos relacionados con infraestructura, turismo, salud y desarrollo económico.

CEAPI reúne a cerca de 400 presidentes y altos directivos de empresas de Iberoamérica y promueve iniciativas orientadas a fortalecer la inversión, la sostenibilidad y la cooperación empresarial en la región.

FUENTE: Comunicado del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI,

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