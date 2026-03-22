lunes 23  de  marzo 2026
INSPIRACIÓN

Natalia Denegri: 50 años, 28 Emmys y una visión que trasciende fronteras

Nacida en Argentina, criada entre culturas y radicada en Miami, Denegri ha dedicado más de dos décadas a un periodismo que incomoda, denuncia y transforma

La productora, filántropa y empresaria argentino-italiana Natalia Denegri.&nbsp;

La productora, filántropa y empresaria argentino-italiana Natalia Denegri. 

Cortesía
Natalia Denegri.&nbsp;

Natalia Denegri. 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Con 28 premios Suncoast Emmy otorgados por la National Academy of Television Arts & Sciences, el reconocimiento del Congreso de los Estados Unidos y presencia en espacios institucionales de la Casa Blanca, Natalia Denegri llega a sus 50 años como una de las figuras más influyentes de la comunicación latinoamericana en Norteamérica.

La productora, filántropa y empresaria argentino-italiana celebra cinco décadas de vida con un legado construido desde Miami hasta el mundo: documentales premiados, acción humanitaria en tres continentes y Baires Grill como apuesta clave en el año del Mundial FIFA.

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Nacida en Argentina, criada entre culturas y radicada en Miami, Denegri ha dedicado más de dos décadas a un periodismo que incomoda, que denuncia y que transforma.

Sus producciones cinematográficas y documentales —incluida la trilogía ganadora del Emmy Venezuela: The Truth, Doble Exilio II y RCTV: 10 Años Después— han alcanzado audiencias globales a través de plataformas como Amazon Prime Video y han sido reconocidas en festivales internacionales de América y Europa.

En 2026, su programa humanitario Corazones Guerreros alcanza su décimo aniversario al aire. Una década de misiones documentadas en múltiples países, historias que raramente llegan a pantalla y una propuesta que combina periodismo con acción real sobre el terreno.

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La temporada aniversario honra la memoria de Alan Hassenfeld, ex CEO de Hasbro y filántropo estadounidense, quien junto a Denegri impulsó y acompañó estrechamente cada una de las misiones humanitarias del programa, trabajando codo a codo para llevar luz donde hay oscuridad. Hoy, Natalia y su hija Nicole continúan vivos su legado filantrópico, honrando el compromiso que los unió por más de una década.

"Llevar luz donde hay oscuridad y una sonrisa donde hay lágrimas. Ese fue siempre el corazón de este proyecto". "Llevar luz donde hay oscuridad y una sonrisa donde hay lágrimas. Ese fue siempre el corazón de este proyecto".

En paralelo, Denegri consolida su perfil empresarial como socia de Baires Grill, cadena de gastronomía argentina con locaciones en Florida y Nueva York. Desde 2025, la marca ostenta el título de Restaurante Oficial de la Selección Argentina en suelo norteamericano, tras un acuerdo formal con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Lionel Messi y miembros del plantel nacional son visitantes habituales.

La alianza con la AFA cobra especial relevancia en 2026, con el Mundial FIFA a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. La afluencia proyectada de millones de visitantes convierte a Baires Grill en un destino estratégico para la comunidad argentina y latinoamericana en Norteamérica, con planes de expansión hacia Argentina y Brasil en evaluación.

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Natalia Denegri.

Natalia Denegri.

Su impacto se refleja también en un palmarés institucional de primer nivel: el President's Volunteer Service Award, las llaves de Miami y Doral, el Callas Tribute Prize del Consulado de Italia, el Orion Star Award en Dubái y los premios Martín Fierro en Argentina. Su labor post-huracán María en Puerto Rico fue destacada en el Congreso de los Estados Unidos.

A los 50, Natalia Denegri no celebra un aniversario: define el siguiente capítulo. Comunicadora, filántropa y empresaria, representa hoy uno de los liderazgos más sólidos y coherentes de la comunidad latinoamericana en Estados Unidos.

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