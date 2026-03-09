lunes 9  de  marzo 2026
RECONOCIMIENTO

El periodista Oriol Nolis celebra reconocimiento de los Premios Alegría de Vivir

El periodista de La 2Cat aseveró sentirse honrado y agradecido, y aseveró que es un impulso para continuar trabajando

El periodista y escritor Oriol Nolis.&nbsp;

El periodista y escritor Oriol Nolis. 

Cortesía/ Oriol Nolis
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Oriol Nolis —director de La 2Cat RTVE, la que quieres— ha sido reconocido con el Premio Alegría de Vivir a la Excelencia en Comunicación y Dirección. El jurado de la edición 2026 del galardón, creado por la artista cubana Lucrecia, destaca la trayectoria profesional del periodista y escritor español.

Lee además
Arranca la 97 edición de los Premios Óscar con Conan OBrien como anfitrión. 
CINE

Papeletas anónimas revelan posibles ganadores de los Óscar
La Conferencia Internacional Mujer Única es moderada por la pastora Mariam Delgado. 
INSPIRACIÓN

Conferencia Internacional "Mujer Única" 2026 celebra el Día de la Mujer bajo el tema "Anclada"

Tras hacerse público el veredicto, Oriol Nolis recibió la noticia con emoción. "Como no podía ser de otro modo lo tomé... ¡con mucha alegría!", dijo en entrevista exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS.

"Estos premios no solo reconocen un buen trabajo o una trayectoria destacable, también subrayan la manera cómo se ha llevado a cabo. Creo que los Premios Alegría de Vivir reconocen una manera de ser y de estar en el mundo".

Oriol Nolis y Lucrecia - Cortesía
El periodista Oriol Nolis y la artista Lucrecia, fundadora de los Premios Alegría de Vivir.

El periodista Oriol Nolis y la artista Lucrecia, fundadora de los Premios Alegría de Vivir.

El representante de La 2Cat aseveró sentirse honrado, pues los premios reconocen el compromiso social, la inclusión y la resiliencia. En este sentido, para él, este reconocimiento no solo marca otro hito personal, también es un impulso para continuar trabajando en pro del servicio público a través de los medios de comunicación.

"Un premio como este es, sobre todo, un motivo para dar las gracias a mucha gente y un aliciente para seguir haciendo las cosas como hasta ahora", comentó. "A veces el trabajo de gestión o de dirección es un poco ingrato porque a uno le llegan todo tipo de problemas que tiene que resolver y es difícil dejar satisfecho a todo el mundo. Cuando eso sucede piensas si merece la pena tanto esfuerzo, y viendo este premio está claro que sí".

Trayectoria

En su portafolio, Nolis suma 20 años vinculado al sector público y los medios de comunicación. En 2007, fue reconocido con el premio Presentador Revelación de la Asociación Profesional Española de Informadores de Prensa, Radio, Televisión e Internet APEI Catalunya.

En 2015 y 2022, publicó los libros La extraña historia de Maurice Lyon (Editorial Suma) y La fragilidad de todo esto (Editorial Círculo de Tiza), respectivamente.

Y desde julio de 2021 hasta octubre de 2023, dirigió la sede de la Corporación en Sant Cugat.

Sobre lo que hoy hace en La 2Cat RTVE, reconoce que le apasiona la selección de los contenidos.

"Lo más bonito de dirigir un canal como La 2Cat es poder escoger contenidos transversales y de servicio público, y poder acercar y contar la realidad a la audiencia de una manera honesta y plural", señaló.

Oriol Nolis - Cortesía 2
El periodista y escritor Oriol Nolis.

El periodista y escritor Oriol Nolis.

Mirando al pasado y reflexionando sobre los espacios profesionales que ha conquistado, Nolis sostiene que el mayor desafía que ha enfrentado ha sido: "Ser coherente y honesto con mis decisiones. Y no ser nunca prisionero de un cargo o una responsabilidad".

"Para hacer bien este trabajo creo que no tienes que tener nunca miedo de perderlo", aseveró.

A los jóvenes que hoy sueñan con generar un impacto positivo, en un mundo sacudido por cambios sociales y conflictos, los invita a mantener: "siempre el espíritu crítico, que sean permeables, dúctiles, y que para obtener una victoria siempre es mejor seducir y convencer que ganar".

Temas
Te puede interesar

Revive los mejores momentos de los Actor Awards 2026

"Celia, El Musical" reconocido como Mejor Evento Cultural Musical

"Sinners" triunfa en los Premios del Sindicato de Actores de Hollywood

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado Marco Rubio.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio acusa a Irán de "intentar mantener al mundo como rehén"

Capitolio estatal de Florida. 
MEDIDA CONTROVERSIAL

Senado de Florida aprueba ley que exige más votos para mantener sindicatos públicos

 Kyle Schwarber #12 del equipo de Estados Unidos saluda al dugout tras un jonrón de dos carreras en la quinta entrada contra Gran Bretaña durante un partido del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Daikin  Park
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy lunes 9 de marzo

El humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí contra el barrio de Bir al-Abed, en los suburbios del sur de Beirut, la capital libanesa, el 9 de marzo de 2026.  
Conflicto armado

Israel avanza ofensiva a gran escala en varias regiones de Irán

Imagen de la Bolsa de Nueva York.
REACCIóN

Wall Street cierra al alza tras declaraciones de Trump sobre Irán

Te puede interesar

Senador René García junto a comisionados, organizaciones ambientales y representantes agrícolas del sur de Florida alerta sobre riesgos de la nueva ley para los Everglades. 
PATRIMONIO LOCAL

Líderes del sur de Florida advierten que ley estatal amenaza protección de los Everglades

Por CÉSAR MENÉNDEZ
La líder política y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.- AFP
TRANSICIÓN

Liderazgo de María Corina Machado persiste y Delcy Rodríguez es empleada de Trump, afirma analista

Imagen de la Bolsa de Nueva York.
REACCIóN

Wall Street cierra al alza tras declaraciones de Trump sobre Irán

Estudiantes protestan en las escaleras de la Universidad de La Habana para expresar su descontento con las condiciones de enseñanza en La Habana el 9 de marzo de 2026. 
PROTESTA

Estudiantes protestan en la escalinata de la Universidad de La Habana en medio de creciente malestar en Cuba

Imagen referencial de un paciente durante una consulta médica.
SALUD Y ACCESO

Modelo de atención médica por membresía busca abrir espacio entre pacientes sin seguro en Miami