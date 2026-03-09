El periodista Oriol Nolis celebra reconocimiento de los Premios Alegría de Vivir

MIAMI.- Oriol Nolis —director de La 2Cat RTVE, la que quieres— ha sido reconocido con el Premio Alegría de Vivir a la Excelencia en Comunicación y Dirección. El jurado de la edición 2026 del galardón, creado por la artista cubana Lucrecia, destaca la trayectoria profesional del periodista y escritor español.

Los Premios Alegría de Vivir se entregan el 20 de marzo en el Teatro Luz de Gas, en Barcelona.

Tras hacerse público el veredicto, Oriol Nolis recibió la noticia con emoción. "Como no podía ser de otro modo lo tomé... ¡con mucha alegría!", dijo en entrevista exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS.

"Estos premios no solo reconocen un buen trabajo o una trayectoria destacable, también subrayan la manera cómo se ha llevado a cabo. Creo que los Premios Alegría de Vivir reconocen una manera de ser y de estar en el mundo".

Oriol Nolis y Lucrecia - Cortesía El periodista Oriol Nolis y la artista Lucrecia, fundadora de los Premios Alegría de Vivir. Cortesía/Oriol Nolis

El representante de La 2Cat aseveró sentirse honrado, pues los premios reconocen el compromiso social, la inclusión y la resiliencia. En este sentido, para él, este reconocimiento no solo marca otro hito personal, también es un impulso para continuar trabajando en pro del servicio público a través de los medios de comunicación.

"Un premio como este es, sobre todo, un motivo para dar las gracias a mucha gente y un aliciente para seguir haciendo las cosas como hasta ahora", comentó. "A veces el trabajo de gestión o de dirección es un poco ingrato porque a uno le llegan todo tipo de problemas que tiene que resolver y es difícil dejar satisfecho a todo el mundo. Cuando eso sucede piensas si merece la pena tanto esfuerzo, y viendo este premio está claro que sí".

Trayectoria

En su portafolio, Nolis suma 20 años vinculado al sector público y los medios de comunicación. En 2007, fue reconocido con el premio Presentador Revelación de la Asociación Profesional Española de Informadores de Prensa, Radio, Televisión e Internet APEI Catalunya.

En 2015 y 2022, publicó los libros La extraña historia de Maurice Lyon (Editorial Suma) y La fragilidad de todo esto (Editorial Círculo de Tiza), respectivamente.

Y desde julio de 2021 hasta octubre de 2023, dirigió la sede de la Corporación en Sant Cugat.

Sobre lo que hoy hace en La 2Cat RTVE, reconoce que le apasiona la selección de los contenidos.

"Lo más bonito de dirigir un canal como La 2Cat es poder escoger contenidos transversales y de servicio público, y poder acercar y contar la realidad a la audiencia de una manera honesta y plural", señaló.

Oriol Nolis - Cortesía 2 El periodista y escritor Oriol Nolis. Cortesía/Oriol Nolis

Mirando al pasado y reflexionando sobre los espacios profesionales que ha conquistado, Nolis sostiene que el mayor desafía que ha enfrentado ha sido: "Ser coherente y honesto con mis decisiones. Y no ser nunca prisionero de un cargo o una responsabilidad".

"Para hacer bien este trabajo creo que no tienes que tener nunca miedo de perderlo", aseveró.

A los jóvenes que hoy sueñan con generar un impacto positivo, en un mundo sacudido por cambios sociales y conflictos, los invita a mantener: "siempre el espíritu crítico, que sean permeables, dúctiles, y que para obtener una victoria siempre es mejor seducir y convencer que ganar".