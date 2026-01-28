La periodista Tania Quintero inicia columna en Diario Las Américas

MIAMI .- Era apenas una niña cuando caminaba de la mano de una elegante muchacha (Lucrecia López Vega), por aquella Habana de antes de 1959, antes de que todo se hundiera en la pesadilla castrista, antes de la mentira, antes de la decepción. En 1947 Tania Quintero Antúnez no imaginaba que esa foto se convertiría en un poderoso mensaje: el de una mujer periodista que camina con seguridad, atravesando el hastío, el cerco profesional, la censura y el destierro.

Casi 80 años después de esa foto, y tras mantener durante años su blog de periodismo desde el exilio en Suiza, la periodista cubana comienza a escribir una columna semanal en Diario Las Américas, en un espacio titulado “Recuerdos de una habanera”.

“A diferencia de muchas personas octogenarias, he llegado a los 83 años con una salud relativamente buena y, sobre todo, con bastante memoria”, dijo Tania.

En las páginas de este rotativo, Tania compartirá memorias personales, vivencias profesionales y reflexiones surgidas de más de cinco décadas de ejercicio periodístico y de una vida marcada por la censura, la disidencia que mantuvo entre 1995 y 2003 y, finalmente, el exilio.

A sus 83 años, Quintero asume este nuevo paso con la certeza de que la memoria sigue siendo una forma de resistencia. En sus textos abordará tanto la Cuba de su niñez, antes de 1959, como los años del periodismo independiente, así como episodios menos visibles del periodismo oficial, cuando aún parecía posible una apertura informativa.

Como afirmó Tania, “aunque los recuerdos sean íntimos, en casi todos la realidad social y política estará presente, directa o indirectamente”.

“Una periodista de raza”

Así la describió su hijo, el periodista independiente Iván García Quintero. Y Tania es eso, un animal de verdades, una mujer que respira integridad en el periodismo, una testigo del tiempo que representa el poder de la frase del escritor Rodolfo Walsh: “El periodismo es libre o es una farsa”.

Su entorno durante la niñez y adolescencia fue políticamente activo. Creció acostumbrada al trato con figuras públicas y se formó en una cultura cívica anterior al castrismo. Su carrera periodística comenzó en 1974, en la revista Bohemia, y durante más de dos décadas trabajó en medios oficiales en La Habana, incluidos espacios del sistema informativo de la televisión estatal.

Fue precisamente en ese ámbito donde comenzó a chocar con los límites del discurso permitido. Entre 1987 y 1988, en pleno contexto de la perestroika soviética y a las puertas de un brutal periodo especial que dejó a la isla en los huesos, Tania integró el equipo del programa televisivo Puntos de Vista, desde donde impulsó una serie sobre hábitos alimentarios y nutrición que abordaba, de forma inusual para la época, la dieta forzada y la falta de libertad de elección en la mesa del cubano. La serie solo pudo transmitirse parcialmente, un anticipo de los márgenes cada vez más estrechos del periodismo en la Isla.

La independencia de criterio de Tania no fue casual. Años antes, durante un encuentro cara a cara con el dictador Fidel Castro en el Palacio de la Revolución, Tania se atrevió a resaltar las desigualdades del sistema, como los privilegios de los llamados “hijitos de papá” frente al ciudadano de a pie, y lo hizo sin temor ni reverencias.

Al respecto, apuntó: “Como periodista oficial, viví de cerca la ilusión reformista en altos cargos del partido comunista. Creyeron que en la Isla de los Castro podría haber una perestroika y una glásnost verde olivo”.

“Por ese intento se produjeron defenestraciones, la más notable, la de mi amigo Carlos Aldana. Como la semilla represiva, sembrada en 1959, siempre ha estado presente en Cuba, no me cogió de sorpresa lo ocurrido en los 80 ni tampoco en 2003, por el auge de la disidencia y la prensa independiente”, agregó.

Tania Quintero nunca concibió el periodismo como un acto de obediencia, sino como un ejercicio de conciencia. Y así lo mantiene hasta hoy.

La fractura, la cruda verdad

En 1995, Tania Quintero dio un giro decisivo al incorporarse a Cuba Press, la agencia de periodismo independiente fundada por Raúl Rivero. Esta decisión la expuso a una intensa vigilancia, hostigamiento y represalias. Tras la llamada Primavera Negra de 2003, se vio obligada a abandonar el país y se estableció en Suiza como refugiada política, donde reside actualmente. Desde el exilio, continuó escribiendo y editando El blog de Tania Quintero, un espacio de referencia para el periodismo cubano en diáspora, que, lamentablemente, fue cerrado en fechas recientes.

Su libro Periodista, nada más, editado por Canek Sánchez Guevara y publicado en 2011, recoge parte de esa experiencia vital y profesional, herida por la censura y marcada por la defensa del oficio como ejercicio de honestidad intelectual.

Aunque el periodismo independiente cubano fue gravemente golpeado tras 2003, no se debilitó. En la actualidad, muchos reporteros ejercen el periodismo independiente desde la Isla, pese al persistente acoso y la represión.

Cuando los recuerdos son historia

“Recuerdos de una habanera” se suma a la tradición del periodismo testimonial, en la que la experiencia individual se convierte en un documento histórico.

Desde la evocación íntima y también desde el análisis mordaz, la columna de Tania Quintero ofrecerá a los lectores de Diario Las Américas una voz lúcida, madura, pero sobre todo, directa y profundamente cubana, que ha visto de cerca cómo el poder promete cambios, destruye sueños y hiere en lo más profundo la libertad personal.

Desde el exilio, y viendo hoy a tantos periodistas independientes escribiendo desde la Isla, Tania opina sobre el panorama actual de la prensa: “Si en los últimos tiempos ha habido una evolución del periodismo cubano, ha sido gracias a los periodistas independientes, tanto a los que formaron parte de la agencia Cuba Press, fundada por Raúl Rivero en 1995, como a los incorporados a partir de 2010”.

“Espero que mis escritos sean amenos y no solo desempolven momentos olvidados de la Cuba republicana y que los lectores de más edad de Diario Las Américas vivieron, sino que también interesen a los más jóvenes a leer”, acotó.

La primera entrega lleva por título “El Martí de mi niñez” y se publicará por estas fechas, en conmemoración del natalicio de José Martí.

Más sobre la autora

Tania Quintero nació en La Habana el 10 de noviembre de 1942, en una familia de origen popular vinculada al Partido Socialista Popular: su padre fue barbero ambulante y escolta de Blas Roca, y su madre ama de casa de raíz campesina.

Formada en escuelas públicas, estudió inglés en centros nocturnos gratuitos y trabajó desde joven como mecanógrafa en las oficinas del PSP. En 1961 se incorporó al último contingente de maestros voluntarios en la Sierra Maestra, donde participó en la campaña de alfabetización, experiencia que marcó de manera decisiva su conciencia cívica y política.

Inició su carrera periodística en 1974 en Verde Olivo y Bohemia, y más tarde desarrolló una extensa trayectoria en el ICRT como guionista, reportera del Noticiero Nacional de Televisión y realizadora del programa Puntos de Vista.

En 1995 abandonó el periodismo oficial y se integró a la agencia independiente Cuba Press, dirigida por Raúl Rivero, etapa en la que fue detenida y sometida a vigilancia por la Seguridad del Estado.

Desde noviembre de 2003 vive en Suiza como refugiada política y ha colaborado con numerosos medios internacionales. Es reconocida como una de las voces emblemáticas del periodismo independiente cubano.