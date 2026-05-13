Nicolás Fernández, el ejecutivo que está fortaleciendo el futuro del negocio musical

La industria musical está atravesando una transformación silenciosa pero profunda, el foco ya no está únicamente en acumular reproducciones, sino en construir comunidades activas dispuestas a pagar por experiencias. En ese contexto, el empresario argentino Nicolás Fernández está desarrollando un modelo que redefine cómo los artistas generan ingresos.

Como CEO de Be Smart, Nicolás Fernández ha desarrollado un enfoque que prioriza la relación directa entre artistas y fans, promoviendo la creación de comunidades exclusivas capaces de generar ingresos recurrentes y sostenibles. Su visión estratégica no solo ha desafiado los esquemas tradicionales de la industria, sino que ha abierto nuevas oportunidades económicas para los creadores.

Su impacto se refleja en la adopción de este modelo por parte de artistas de talla internacional como Ricardo Arjona, Luis Miguel, Alejandro Sanz, Don Omar, Chayanne y Cristian Nodal, quienes han encontrado en esta propuesta una vía para fortalecer su autonomía financiera y profundizar el vínculo con sus seguidores.

Más allá de los números, su propuesta redefine el rol del artista dentro del ecosistema musical, otorgándole mayor control sobre su contenido, su comunidad y sus ingresos. En un contexto donde la industria proyecta duplicar su tamaño hacia 2035, la visión de Nicolás Fernández lo posiciona como uno de los principales arquitectos del nuevo paradigma.

Nicolás Fernández no solo entendió cómo transformar la relación entre artistas y fans, sino también cómo capturar el valor que históricamente quedaba disperso en la cadena del entretenimiento. Con una visión profundamente estratégica, decidió ir un paso más allá del ecosistema digital e involucrarse directamente en el negocio del merchandising, uno de los pilares económicos más subestimados de la industria musical.

Su liderazgo no solo impulsa una compañía en expansión global, sino que marca el rumbo de una industria que busca reinventarse a partir de la cercanía, la innovación y el control creativo.