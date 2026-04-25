CAO Bakery & Café inaugura su ubicación N.º 21 en Hialeah con música y orgullo cubano

HIALEAH .- Había algo especial en el ambiente durante la inauguración de la más nueva ubicación de CAO Bakery & Café el sábado pasado que iba mucho más allá del aroma del pan cubano recién horneado y los dulces cafecitos. Era la inconfundible sensación de estar en casa.

El 18 de abril, CAO Bakery & Café abrió oficialmente las puertas de su ubicación N.º 21 en Hialeah Amelia, ubicada en 7755 W Fourth Ave, Suite 110, y la comunidad respondió con entusiasmo. La gran inauguración atrajo a una multitud de vecinos, familias y fanáticos fieles de todas las generaciones, llenando el espacio desde la mañana hasta la tarde con risas, conversaciones y los animados sones de música de mariachi en vivo que marcaron el tono de una celebración llena de alegría. Entre los presentes se encontraban miembros de la Cámara de Comercio de Hialeah, incluyendo a la Presidenta de la Cámara Mandy Llanes , cuya presencia reflejó cuánto significó esta apertura no solo para la marca, sino para el tejido mismo de la ciudad.

Para los cofundadores de CAO Bakery & Café, Antonio Cao y Carlos de Varona, la ubicación de Hialeah Amelia tiene un peso que ninguna otra apertura ha igualado. Los franquiciados detrás de esta nueva aventura no son simplemente socios comerciales; son amigos, personas que comparten una historia con los fundadores que se remonta mucho antes de que CAO se convirtiera en un nombre conocido en el sur de la Florida.

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“Esta apertura es personal en todo el sentido de la palabra. Hialeah es de donde venimos. Estas son las calles donde crecí, donde me formé como persona. Abrir un CAO aquí, junto a amigos, no solo socios, y hacerlo para la comunidad que nos crió, es un sueño que significa mucho", comentó Antonio Cao, Cofundador, CAO Bakery & Café.

Ese sentido de pertenencia y propósito es igualmente compartido por los franquiciados al frente de la nueva ubicación. Para los socios Alex Garrido, Ariel Urena, Ulysses Poveda y Kevin Velazquez, abrir un CAO en el vecindario donde crecieron no es solo un logro empresarial; es el cumplimiento de una visión profundamente personal.

Alex Garrido, Franquiciado, CAO Bakery & Café Hialeah Amelia:

"Nunca imaginé que algún día sería dueño de una panadería en el vecindario donde me crié, pero aquí estamos. Este es un sueño hecho realidad para mí y mi familia. No solo estamos abriendo un café; estamos echando raíces en el lugar que más nos importa, y planeamos cuidar a esta comunidad tal como ella nos cuidó a nosotros". "Nunca imaginé que algún día sería dueño de una panadería en el vecindario donde me crié, pero aquí estamos. Este es un sueño hecho realidad para mí y mi familia. No solo estamos abriendo un café; estamos echando raíces en el lugar que más nos importa, y planeamos cuidar a esta comunidad tal como ella nos cuidó a nosotros".

Los invitados que visitaron la gran inauguración disfrutaron de la experiencia completa de CAO. El menú exhibe lo mejor de la cocina cubana, con crujientes y doradas croquetas, pastelitos recién salidos del horno, y una irresistible variedad de dulces cubanos tradicionales.

Esa conexión con la cultura no es accidental en CAO. Es fundamental. Desde el inicio de la marca, Cao y de Varona han sido intencionales en construir algo que va más allá de la comida y la hospitalidad. CAO Bakery & Café existe para celebrar y preservar la experiencia cubanoamericana: su calidez, su resiliencia, sus sabores y su gente. Cada ubicación está diseñada para ser un punto de encuentro donde esa cultura no solo se reconoce, sino que se honra, se comparte y se transmite a las próximas generaciones.

Y en Hialeah, una ciudad que es una de las expresiones más vibrantes de la vida cubanoamericana en los Estados Unidos, esa misión se siente más viva que nunca.

La celebración en Hialeah no ha terminado. CAO Bakery & Café ha anunciado planes para abrir dos ubicaciones adicionales en Hialeah en el otoño de 2026, continuando su compromiso con la comunidad y ampliando el acceso a la experiencia única de la marca en toda la ciudad. Más detalles sobre esas aperturas serán anunciados en los próximos meses.

Sobre CAO Bakery & Café

Fundada por Antonio Cao y Carlos de Varona, CAO Bakery & Café es una marca de panadería y café cubanoamericana con sede en el sur de la Florida, con 22 ubicaciones y en crecimiento. Con raíces en los sabores, tradiciones y espíritu de la cultura cubana, CAO está comprometida con crear espacios de encuentro donde la comunidad, el patrimonio y la buena comida se unen cada día.