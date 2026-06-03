miércoles 3  de  junio 2026
REPRESIÓN

ONG venezolana alerta que cárcel de El Helicoide permanece abierta, con "al menos 25 presos políticos"

La comunidad internacional y organismos multilaterales deben hacer verificación de la situación en El Helicoide, instó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón

El Helicoide, principal centro de detención arbitraria de presos políticos del régimen de Maduro, Venezuela.

El Helicoide, principal centro de detención arbitraria de presos políticos del régimen de Maduro, Venezuela.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Justicia, Encuentro y Perdón, ONG defensora de derechos humanos, señaló que la cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en El Helicoide no ha sido cerrada, pese a los anuncios del gobierno interino de Venezuela a cargo de Delcy Rodríguez.

"A la comunidad nacional e internacional: Es necesario señalar que el cierre de El Helicoide no se ha ejecutado. Si bien existió un anuncio oficial por parte de las autoridades tras los eventos del 3 de enero de 2026, los registros actualizados de nuestra organización confirman que al menos 25 presos políticos permanecen recluidos en estas instalaciones", indicó la organización en redes sociales.

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A su vez, expresaron que comprenden que las declaraciones internacionales se basan en los compromisos e informaciones institucionales previas, "pero la realidad de los derechos humanos exige contrastar los anuncios con la situación de las personas afectadas".

Durante su comparecencia ante el Congreso el martes, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo que Venezuela se encuentra en mejor situación tras la captura del exdictador Nicolás Maduro. "Has visto reformas, has visto por ejemplo que la infame prisión El Helicoide ha sido cerrada", señaló el funcionario.

Sin embargo, Rubio reconoció que, aunque ha habido excarcelaciones, en Venezuela quedan más de 400 presos políticos.

Piden verificación

La organización llamó a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales "a mantener el seguimiento del caso de El Helicoide bajo un criterio de verificación de hechos".

También solicitaron a las autoridades correspondientes transparencia sobre el estatus real del recinto, denunciado por múltiples torturas, así como la atención prioritaria a la situación jurídica de quienes aún se encuentran bajo su custodia.

"Detrás de cada cifra hay familias que siguen esperando respuestas; por ello, no es posible considerar clausurado un espacio mientras existan ciudadanos privados de libertad en su interior", afirmaron.

FUENTE: Con información de Justicia, Encuentro y Perdón/El Pitazo

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