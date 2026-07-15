Excarcelan a seis presos políticos tras terremotos, confirma ONG

Familiares de presos políticos denuncian que el régimen convirtió la cárcel Rodeo I en un centro de torturas (Cortesia captura de pantalla @miliany12)

CARACAS .- Este miércoles, 15 de julio, fueron excarcelados los presos políticos: José “Mazuco” Sánchez Montiel, Adolfo Torres, José Ramón Carabela, Adrián De Gouveia, Enyerbeth Porras y Jackson Vera.

La ONG defensora de los derechos humanos, Foro Penal, confirmó la liberación de los detenidos y recordó que aún quedan tras las rejas 371 personas por motivos políticos.

Mazuco permaneció detenido desde el 30 de septiembre de 2024, en el penal Rodeo I. Es paciente oncológico y su salud se agravó desde su detención.

El exdiputado y exsecretario de Seguridad del estado Zulia fue liberado en el marco de la Ley de Amnistía y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Dos de los hijos de Sánchez, uno de ellos con autismo, fueron excarcelados este año, tras ser detenidos señalados de terrorismo, conspiración y traición a la patria.

Torres fue detenido en 2017 y estuvo preso en el centro penitenciario de Tocuyito, estado Carabobo; mientras que Cabarela, quien se encontraba en Lara, fue excarcelado al recibir medida humanitaria.

Cabarela, luego de que le fuera concedida una medida de carácter humanitario, permaneció cinco años detenidos.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles sobre el alcance de la medida otorgada, las condiciones de la excarcelación o los pasos que seguirá el proceso legal relacionado con las excarcelaciones. Se espera que en las próximas horas se den nuevas libertades.

El Rodeo I sufrió daños estructurales por el doble terremoto que azotó a Venezuela el 24 de junio y los presos fueron obligados a permanecer en sus celdas.

FUENTE: Con información de EFE/AFP