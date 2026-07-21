Tormenta tropical Bertha gana fuerza y mantiene bajo alerta al norte de Florida

La depresión tropical dos, en las primeras horas del lunes 20 de julio de 2026.

La tormenta tropical Bertha avanza hacia las costas de Alabama, Misisipi y Luisiana.

MIAMI. - La tormenta tropical Bertha aumentó su intensidad durante la madrugada de este martes sobre el noreste del Golfo de México, donde mantiene bajo vigilancia a comunidades costeras desde el Panhandle de Florida hasta Luisiana ante el riesgo de vientos fuertes, lluvias torrenciales, inundaciones y marejada ciclónica.

El Centro Nacional de Huracanes, NHC, informó en su Aviso #8 que Bertha presentaba vientos máximos sostenidos de 50 mph, equivalentes a 85 km/h, y se desplazaba hacia el noroeste a 5 mph.

El centro del ciclón fue localizado a unas 110 millas al sur-suroeste de Panama City, Florida, y a cerca de 170 millas al sureste de Mobile, Alabama. Su presión mínima central descendió a 998 milibares, señal de que el sistema ganó organización durante las últimas horas.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 80 millas desde el centro, principalmente sobre aguas del Golfo.

Fortalecimiento limitado

Los meteorólogos anticipan que Bertha podría intensificarse un poco más durante este martes y alcanzar vientos cercanos a 60 mph antes de iniciar un proceso gradual de debilitamiento.

La tormenta dispone todavía de aguas cálidas para fortalecerse, pero enfrenta una mayor cizalladura del viento y aire seco en los niveles medios de la atmósfera. Esas condiciones podrían limitar su desarrollo y desplazar las lluvias más intensas hacia el sur y el este de su circulación.

El pronóstico mantiene a Bertha por debajo de la categoría de huracán, avanzaría primero hacia el noroeste y después giraría hacia el oeste-noroeste, con una trayectoria cercana o paralela a la costa norte del Golfo durante los próximos días.

Alertas en Florida y Luisiana

Un aviso de tormenta tropical está vigente desde la frontera entre Alabama y Florida hasta el límite entre las parroquias de Jefferson y Plaquemines, en Luisiana.

También permanece activa una vigilancia de tormenta tropical desde el límite entre los condados de Bay y Gulf, en Florida, hasta la frontera entre Florida y Alabama.

La vigilancia se extiende además hacia sectores de Luisiana, incluidos Morgan City, el área metropolitana de Nueva Orleans, el lago Pontchartrain y el lago Maurepas.

Las condiciones de tormenta tropical podrían comenzar a sentirse durante este martes en sectores del Panhandle y avanzar hacia el oeste entre la noche del martes y el miércoles.

Amenaza de marejada ciclónica

Las autoridades meteorológicas mantienen una vigilancia de marejada ciclónica desde la frontera entre Florida y Alabama hasta la desembocadura del río Misisipi.

El agua podría elevarse entre 2 y 4 pies sobre el nivel del suelo en algunas zonas costeras si la marejada coincide con la marea alta.

Entre Indian Pass y Chassahowitzka, en Florida, se prevé una elevación de entre 1 y 3 pies. Ese mismo rango podría registrarse en sectores de Luisiana, desde Morgan City hasta la desembocadura del Misisipi, así como en el lago Pontchartrain.

El impacto exacto dependerá de la trayectoria final de Bertha, la forma de la costa y el momento de la marea.

Lluvias e inundaciones

Bertha podría dejar acumulados generales de entre 2 y 4 pulgadas de lluvia hasta el jueves, con máximos aislados cercanos a 6 pulgadas.

Las precipitaciones más intensas se concentrarían desde el oeste de Florida hasta el sur de Luisiana, con efectos en sectores de Alabama y Misisipi.

El movimiento lento de la tormenta aumenta la posibilidad de inundaciones repentinas en zonas urbanas, carreteras bajas y comunidades con sistemas de drenaje limitados.

Las autoridades también vigilan el riesgo de desbordamientos menores en ríos y canales, en especial en aquellos lugares donde el suelo ya se encuentra saturado.

Mar peligroso

El oleaje asociado con Bertha afecta las playas del Golfo de Florida y se extenderá hacia el oeste durante los próximos días.

El NHC advirtió sobre corrientes de resaca fuertes y rompientes peligrosas, incluso en lugares alejados del centro del ciclón. Las autoridades recomiendan evitar el ingreso al mar en playas con banderas rojas o restricciones para bañistas.

Las condiciones marítimas también podrían complicar la navegación de embarcaciones pequeñas y las operaciones en puertos y marinas de la costa norte del Golfo.

Florida concentra la atención en el Panhandle

El principal foco de preocupación dentro de Florida se mantiene en el Panhandle y en sectores del Big Bend, donde las bandas externas de Bertha podrían provocar lluvias intensas y ráfagas fuertes.

Los residentes de esas zonas deben revisar los avisos de las autoridades locales y mantenerse atentos a posibles cambios en la trayectoria, debido a que pequeñas variaciones podrían modificar el alcance de los vientos y la marejada.

El sur de Florida, entretanto, permanece lejos del corredor previsto para el centro de la tormenta. Miami-Dade, Broward y Palm Beach no están incluidos en las alertas tropicales emitidas por el NHC.

La evolución de Bertha durante este martes será decisiva para determinar si el sistema conserva su fuerza al aproximarse a la costa o si las condiciones atmosféricas comienzan a debilitarlo antes de su avance hacia Luisiana y Texas.