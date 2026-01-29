viernes 30  de  enero 2026
A 26 días de la Transición "Democrática"

Nos lo ha enseñado don Quijote: “De gente bien nacida es agradecer. Uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud”

Omar Jesús Estacio.

29 de enero de 2026. 26 días le bastaron y sobraron a la llamada Transición “Democrática” TD, decretada la madrugada del tres del presente mes por el mismísimo “Big Brother”, para la modernización absoluta, del destartalado aeropuerto internacional que opera en Maiquetía.

Apenas la limousine, auto conducida y dotada con la Inteligencia Artificial más formidable, nunca imaginada, comenzó a ascender, a 250 MPH por la “Very Express Highway Big Brother” (antes llamada, “Autopista Caracas-La Guaira”, remodelada y rebautizada, al igual que el mencionado aeropuerto, con el nombre y apellido del “Big Brother”), Yichén Hung, que acababa de tocar tierra procedente de Cantón, en viaje de negocios, vuelo fletado y sin escalas, comenzó a formular las preguntas propias de todo recién llegado.

—¿Presos, “El Hombre del Mazo Dando”, el general Madrino, los “Hermanos Siniestros"? ¡Qué ingenuo es usted, señor Hung! Esos tipejos siguen, ahí, “pegados al sabor” —le respondió el automóvil, sin chofer, en perfecto mandarín. El supergenio de cuatro ruedas y 850 caballos de fuerza prosiguió saciando la curiosidad de su pasajero.

-¿Aquel show barato, grosero, pornográfico, de amenazas, de guapetonerías, conducido por el coprófago aludido en primer término? La cúpula de la TD para guardar apariencias, ordenó reprogramarlo en el horario infantil de la misma televisora del Estado, de modo de inculcarles, moral y luces, a nuestros muchachitos con la tutoría de semejante bribón. El generalote al cual usted se refiere, señor Hung, se le ha resistido al “Big Brother” igual que se le resistió a Fidel Castro: ¡Rodilla en tierra! pero a lo Lewinsky. ¿La “Hermana Siniestra”? El propio “Big Brother”, la impuso en la TD, pese a su prontuario, para que le cuidase sus barrilitos de petróleo. En cuanto a la “Dama de Hierro”, con todo y su Premio Nóbel, el “Big Brother”, le ha ofrecido el consulado de la TD en Ríohacha, zona más caliente, por conflictiva, de la Guajira colombiana. Y que se espere.

Nos lo ha enseñado don Quijote: “De gente bien nacida es agradecer. Uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud”. Los venezolanos, le debemos las gracias ad aeternitatem, al señor Trump, por su interés en resolver la tragedia compatriota. Lo que incluye hablarle con la verdad por delante. Usted, señor Trump ha sido mal informado por sus subalternos. No es cierto, que la señora Delcy Rodríguez esté liberando a los presos políticos de manera acelerada. Por el contrario, retrasa sus excarcelaciones con sevicia. Es falso, que haya cesado el terrorismo de Estado con la llegada de la TD. La diferencia estriba en que ahora, no reprimen los organismos policiales, sino los colectivos armados, con licencia para matar, narcotraficar, colocar alcabalas móviles, fisgonear teléfonos celulares, apresar y sobre todo, expoliar al prójimo.

Por hoy finalizamos con las andanzas del “Hermano Siniestro”: El señor Hung, gerente de ventas de la mayor fabricante mundial de sillas de ruedas para huerfanitos, parapléjicos, muy pobres, desamparados, inhabilitados, famélicos en particular, salió eufórico de la audiencia que le concedió, en el propio Parlamento Nacional, el exprócer de la RoboLución, transmutado en prohombre de la TD. Su políglota limousine, tenía la oreja parada, pese a que estaban encendidos sus motores para, de inmediato, devolver al viajero al recién rebautizado, “Big Brother International Airport” de Maiquetía. Y de ahí, directo, pa´ la China comunista, porque con cierta gentuza en cualquier momento te convierten en rehén.

-Mi gira ha sido un triunfo rotundo para nuestra corporación –le expresó el susodicho Yichén Hung, en cantonés –también inteligible para la limousine— a su supervisor inmediato, a través de un teléfono satelital. El “Hermano Siniestro”, en lugar del 50% del sobreprecio que nos exigía, en sus andanzas por la Alcaldía, a cambio de comprar nuestras prodigiosas sillas de rueda, ahora que el orwelliano ojo del “Big Brother” de la TD, todo lo mira y todo lo “güele” se conformará, con el 49.99%, humildemente.

Ese lamentable panorama nos ha traído a la memoria, “El Ocaso de los Chinos”, oda escrita por nuestro Aquiles Nazoa —oda sin “J” porque con coyundas tan pecaminosas hay que andarse con cuidado: “¡Pobres chinos lavanderos/ Yo mismo que fui un mangana/ nunca perdí la ocasión/ de pegarles, aquel gritico con muy mala intención/ ¡Chinito, maaaa…luco/ ladlón!/”. Y sus compinches también.

