Â¡A las calles! Consulta popular Â¡YA!

Sin embargo, el movimiento del ajedrez político internacional no se puede detener. Sujetas a estas posibles variables, las jugadas son efectivamente ahora y no para el futuro. El tiempo es el gran aliado del régimen usurpador para mantenerse en el poder por “seculum seculoron” y la oposición como tal no puede seguir en la retórica de estar “desojando las margaritas” mientras su enemigo acérrimo avanza a paso de represión, y decisiones ilegales e írritas, violando todas las disposiciones constitucionales y el ordenamiento jurídico nacional a su antojo, elaboradas a la talla de sus intereses bastardos y de sus aliados del crimen internacional.