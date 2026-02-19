jueves 19  de  febrero 2026
REPRESIÓN VENEZUELA

Familiares exigen a Jorge Rodríguez cumplir "compromiso" y liberar a los presos políticos de sede policial

La huelga de hambre en apoyo a los presos políticos es una acción pacífica, señalaron familiares. Piden cesar persecución y hostigamiento contra excarcelados

Que las autoridades responsables del sistema de seguridad y penitenciario asuman su responsabilidad directa y actúen para garantizar las liberaciones pendientes, dijo Petra Navas, familiar de preso político, desde la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas

Comité por la Libertad de los Presos Políticos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - Las madres y familiares de los presos políticos recluidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Zona 7 en Caracas enviaron un comunicado al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, exigiendo la libertad de los detenidos en ese recinto y en el país.

"Exigimos libertad plena e inmediata para todos los presos políticos y personas detenidas arbitrariamente sin condiciones ni dilaciones. Que las autoridades responsables del sistema de seguridad y penitenciario asuman su responsabilidad directa y actúen para garantizar las liberaciones pendientes", dijo la señora Petra Navas al leer el comunicado este miércoles 18 de febrero.

Piden que se cumplan "sin excusas" los compromisos públicos de liberación total, así como el cese inmediato de la persecución, intimidación y hostigamiento "contra los familiares y contra quienes han sido encarcelados y continúan siendo objeto de amenazas o vigilancia".

Desde el sábado 14 de febrero, un grupo de madres se sumó a la huelga de hambre indefinida de los presos políticos "como medida de protesta ante la falta de respuestas y el incumplimiento de compromisos de liberación". Al principio, eran 10 las mujeres que asumieron la huelga, pero el grupo se ha ido descompensando.

"Nuestra huelga de hambre es una acción desesperada, pero pacífica frente una injusticia prolongada", dijo Petra Navas.

Familiares en espera

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos señaló que este jueves 19 de febrero se cumplen 42 días desde el inicio de la vigilia por la liberación de todos los perseguidos por el régimen.

Estas acciones comenzaron el 8 de enero, cuando se anunció que habría "numerosas excarcelaciones".

La organización destacó: "El Estado (régimen) debe cumplir su palabra. La liberación de todos los presos políticos es indispensable"-

FUENTE: Con información del Comité por la Libertad de los Presos Políticos

