¿A qué realmente se comprometió Hamás?

Nadie imaginaba que Hamás entregaría voluntariamente sus armas y optaría por la vía política y la búsqueda de la paz en la Franja de Gaza.

Incluso cuando el presidente Donald Trump anunció en 2025 su iniciativa de una Junta para la Paz y sus 20 etapas para poner fin a la guerra con Israel, todos los analistas insistían en que el principal obstáculo sería el desarme de una organización designada como grupo terrorista no solo por Estados Unidos, sino también por muchos otros países y organismos internacionales.

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Ahora, casi tres años después del ataque terrorista de Hamás contra Israel del 7 de octubre y de meses de negociaciones en las que participaron los dos enviados de Trump para Oriente Medio y los mediadores de Egipto, Qatar y Turquía, se ha logrado lo que parecía imposible.

En lo que podría considerarse una de sus publicaciones más prometedoras en Truth Social, Trump anunció que Hamás había aceptado finalmente desarmarse.

Y es que, para empezar, nada en Oriente Medio es tan sencillo.

Existen condiciones que, en este momento, también podrían parecer imposibles de resolver, como, por ejemplo, que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tengan que retirarse por completo de la zona que actualmente ocupan, que abarca alrededor del 53 por ciento de Gaza.

El anuncio del mandatario estadounidense contempla un proceso de desarme y retirada de tropas escalonado y simultáneo, aunque bajo el mando de su nuevo líder, Khalil al-Hayya, nombrado hace menos de dos semanas y conocido por ser un negociador implacable, es poco probable que Hamás coopere a menos que las tropas israelíes se retiren tal como estipula el acuerdo.

No obstante, la publicación de Trump en Truth Social le brindó al mandatario estadounidense un primer logro diplomático en mucho tiempo.

La guerra de cinco meses contra Irán no ha seguido el curso que él deseaba ni el que el Pentágono había prometido y es que los desafíos futuros se habían vuelto cada vez más complejos y frustrantes para la Casa Blanca.

Por lo pronto, la Casa Blanca canceló un ataque militar masivo contra Irán, alegando que es inminente un acuerdo para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz aun cuando Irán ha negado mantener negociaciones directas con Washington.

En todo caso, el avance logrado con Hamás, si es que resulta genuino, podría dar a Trump un nuevo impulso para alcanzar el gran acuerdo para Oriente Medio con el que sueña desde hace tiempo, ya sea con o sin los mulás y generales de línea dura de Teherán.

Los enviados presidenciales, Steve Witkoff, empresario multimillonario y amigo del republicano, y Jared Kushner, su yerno, han dedicado muchas horas de trabajo junto a los mediadores regionales para llevar a Hamás hasta este punto. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer, y gran parte de los esfuerzos futuros se centrarán en convencer al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y a los miembros más derechistas de su gabinete, de que esta es una oportunidad de oro que no se debe dejar escapar.

Presionado por Trump, quien ha declarado que se sentiría “muy decepcionado” si Netanyahu no respaldara los avances logrados en los últimos meses, el gobierno israelí tendrá pocas opciones más allá de reaccionar positivamente, aunque, sin duda, con una buena dosis de escepticismo y cautela.

La historia ha demostrado que las organizaciones terroristas sí se desarman.

El IRA Provisional, una fuerza paramilitar republicana irlandesa, en 2005 y el grupo separatista vasco ETA en 2017, son solo algunos ejemplos.

No obstante, la decisión de Hamás entraña mucho más en juego.

¿Podría esto conducir, tal como espera Trump, a un nuevo gobierno democrático, libre de corrupción en Gaza, que abra la puerta a una vida digna para los dos millones de palestinos y, en última instancia, a una nación independiente que conviva en armonía con su vecino israelí?

Esa respuesta todavía queda en el aire.