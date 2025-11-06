Abren solicitudes para nuevos programas VPK especializados en Miami-Dade

Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (Miami-Dade County Public Schools, M-DCPS) están reinventando sus opciones de programas Magnet para educación preescolar con el lanzamiento de nuevos programas Magnet de Prekindergarten Voluntario (Voluntary Prekindergarten, VPK). Estos programas innovadores ofrecerán experiencias de aprendizaje especializadas y de alta calidad que están disponibles a través del proceso estándar de solicitud de VPK que se abrió el 1 de octubre. Los nuevos programas Magnet de VPK ofrecen enfoques educativos novedosos y completos, los cuales incluyen programas Montessori, inspirados en Reggio Emilia, y modelos de educación global. Estas tres opciones ofrecen a los estudiantes una base sólida y especializada que les permite continuar sin interrupciones su programa Magnet en Kindergarten en la misma escuela, sin tener que volver a presentar solicitud.

Invertir en la educación temprana de los niños tiene un impacto profundo a largo plazo en el éxito académico, y M-DCPS es su mejor opción cuando de educación temprana se trata. Diversos estudios resaltan que los primeros años de vida son fundamentales en el desarrollo infantil: a los 3 años, el cerebro de un niño ya ha alcanzado el 80% de su desarrollo, y al cumplir los 5 años, ese porcentaje aumenta al 90%. Este período es esencial para el desarrollo temprano de habilidades en áreas que van desde la lectura y matemáticas hasta habilidades socioemocionales. Los niños que tienen la oportunidad de asistir a programas de preescolar de alta calidad son más propensos a convertirse en lectores proficientes, tener éxito en la escuela y graduarse satisfactoriamente de la secundaria y la universidad.

La reinvención de los programas Magnet para VPK ofrecen enfoques especializados, diseñados para fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y el amor por el aprendizaje. La filosofía del programa VPK inspirado en Reggio Emilia, ve al niño como el protagonista de su propio aprendizaje y se ofrece en la Academia Venetian Parc Academy, nuestra escuela más nueva, ubicada en el suroeste del Condado Miami-Dade. El currículo se enfoca en la creatividad de cada niño, permitiéndoles demostrar lo que aprendan a través de diversas expresiones artísticas tales como la danza, el teatro, entre otras. El programa de VPK inspirado en el método Montessori, el cual es ofrecido en tres escuelas primarias del Distrito (Joella C. Good Elementary, Phyllis Ruth Miller Elementary, and Scott Lake Elementary) incentiva el aprendizaje individualizado y desarrolla su independencia al aprender. Las familias pueden esperar un "ambiente preparado", donde los niños tienen libertad de elegir entre materiales especialmente diseñadas para el aprendizaje práctico. Nuestro programa global de educación de VPK, impartido en la academia iPrep Academy está centrado en el estudiante y brinda un enfoque integral que enfatiza el pensamiento crítico y la conciencia global.

Estos programas Magnet especializados se suman a nuestra variada y completa oferta de opciones educativas para la primera infancia, brindando a las familias oportunidades únicas que enriquecen el desarrollo y aprendizaje de los niños desde sus primeros años. Lo mejor de todo es que todos los programas de M-DCPS de VPK están disponibles en nuestras 212 escuelas en todo el Condado Miami-Dade.

Tenemos diferentes tipos de programas VPK. El programa VPK del Título I, cuenta con financiamiento estatal y es totalmente gratuito para las familias para el programa de día completo de 8:20 a.m. a 1:50 p.m.

En las escuelas que no son Título I, el programa VPK es gratuito por la mañana, pero los estudiantes pueden permanecer hasta la 1:50 p.m. por una cuota mínima para acceder al programa de día completo. El modelo de inclusión VPK está compuesto por la mitad de la clase formada por estudiantes con habilidades únicas y la otra mitad por estudiantes que actúan como modelos a seguir.

También contamos con programas tales como Head Start VPK y Early Head Start (para niños de tres años) para nuestras familias que cumplan con los requisitos de ingresos. El proceso de inscripción para nuestros programas Head Start y Early Head Start se realiza a través de la oficina del Distrito. Las familias pueden llamar a nuestra oficina para recibir asistencia o acudir a la escuela Head Start de su elección. Contamos con coordinadores en las escuelas que pueden asistir a los padres en el proceso de matriculación para el programa Head Start.

Para solicitar para VPK, los padres de familia pueden visitar el enlace https://www3.dadeschools.net/home y acceder al portal para padres usando su Apple ID o una cuenta de Google. Para ser elegible para el programa VPK, el niño debe cumplir cuatro años el 1 de septiembre o antes. El pasado 1 de octubre abrieron las solicitudes para el programa VPK del año escolar 2026-2027. Los padres pueden presentar solicitud hasta en tres escuelas diferentes. Las familias también deben obtener su Certificado de Elegibilidad (Certificate of Elegibilty, COE) visitando VPKHelp.org y entregando los documentos requeridos. La aplicación para el COE abre en enero de 2026.

Además, contamos con programas de educación infantil para niños desde el nacimiento hasta los cuatro años en ocho de nuestras escuelas secundarias. Este programa permite que los estudiantes de escuela secundaria en la trayectoria de Educación Técnica y Profesional (CTE) obtengan su credencial de Child Development Associate (CDA) mediante aprendizaje práctico y experiencia directa trabajando con niños pequeños mientras aún están en la secundaria.

Para explorar todas estas opciones y programas para las familias en las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade, visite https://mdcpsearlychildhood.net y https://yourchoicemiami.org.