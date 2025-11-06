Jerarquía católica de Caracas ¿Colaboracionista o necesariamente moderada?

El mensaje ha calado mucho en las redes sociales de esta misma semana. Nos referimos a la videograbación en la que Diego Arria, quien presidió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas —entre otros servicios muy relevantes que ha desempeñado con éxito— se lamenta, de lo que sería la complacencia o postración de algunas personalidades de la Iglesia Católica venezolana, ante quien usurpa la Presidencia de nuestro país, fruto del fraude electoral del 28 de julio de 2024.

Diego, en sus reflexiones, hace énfasis en la visita —o besamanos— que le hizo a Nicolás Maduro, un grupo encabezado por, Raúl Bior Castillo, arzobispo de Caracas y Arturo Peraza, S.J., rector de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, en “La Casona”, otrora residencia Presidencial, hoy supuesto “Centro Cultural Aquiles Nazoa” (En otro tiempo, nuestros jefes de Estado y sus parentelas no se sentían necesitados de pernoctar en escondrijos esparcidos a lo largo y ancho de la capital y sus extrarradios).

La reunión en referencia no sería el único indicio de condescendencia con el régimen encabezado por Maduro, en el menos grave de los casos, de las instituciones católicas locales, incluidas la UCAB.

Recientemente, se ha hecho del conocimiento público, que el hijo del usurpador, después de “tirar la toalla” en un posgrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, donde no le concedieron determinadas liberalidades, se matriculó como “aventajado” cursante de un supuesto doctorado en economía en la UCAB. Esto último, en sí mismo, no sería en absoluto, censurable. Por el contrario. “¡Estudia que algo queda!” era admonición que escuchábamos casi a diario de nuestras severas abuelas.

Quiere decir que muy holgazanes, zafios, buenos o malos para nada, cerrados de mollera, anotados en la lista de la OFAC, que sean determinados alumnos, aunque sea por ósmosis, extraerán alguna pizca de sapiencia y honorabilidad de la asistencia a las lecciones y aquí llegamos a donde no quisiéramos haber llegado: Que el futuro “dottol” no es un cursante, presencial o a distancia, como cualquier otro, sino que a contravía de las rigurosas normas aplicables al resto de sus condiscípulos, tiene licencia para hacer “novillos”: Quedarse en casa roncando, por ejemplo, en lugar de madrugar para cumplir horario, con la bendición de algún jerarca eclesiástico.

Por otra parte, apreciada lectora, apreciado lector ¿Reemplazaría usted, a Baltazar Porras, cardenal, arzobispo Emérito, recio detractor del presidente usurpador, por el ya mencionado, monseñor Biord Castillo, con el sambenito de blandengue con quien debería ser duro o con el muy controvertido encuestador Luis Vicente León? Tal sustitución, sin embargo, consta del cotejo detallado de la anterior, con la actual plantilla de integrantes del Consejo Fundacional de la UCAB, máxima autoridad de esta última.

Apenas se tuvo conocimiento que, a la egresada de la UCAB, María Corina Machado le fue otorgado el Premio Nóbel de la Paz, el estudiantado de dicha universidad estalló en júbilo. Más demoraron los jóvenes en imaginar los pendones alusivos a semejante honor, que las autoridades universitarias en removerlos, para no provocar la ira de Maduro y su pandilla.

Con Dios o con el diablo. Frío o caliente o te vomitaré de mi boca. Quien ante una injusticia es imparcial, está del lado de la injusticia. Ser o no ser. Dilemas hamletianos, que muchas veces tiene que dirimir sin medias tintas la Santa Madre Iglesia, Cristiana, Católica, Apostólica y Romana.

¿Son el actual Arzobispado de Caracas y órganos del gobierno de la UCAB, colaboracionistas del gobierno usurpador presidido por Maduro o por el contrario, factores necesariamente moderados en el urgente rescate de la democracia, el Estado de Derecho y la separación de Poderes en Venezuela?

La palabra la tiene el lector. O tal vez el asunto merece otra videograbación de nuestro fraterno Diego Arria.

