Testaferro del Mazo arrebata FMCenter

Rafael Antonio Sarría Díaz ha decido arrebatar el circuito FM Center. Se trata de quien de manera comprobada es testaferro de Diosdado Cabello , que al igual que él, ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Se trata de un personaje que ha hecho esfuerzos por ocultar su identidad, cambiando incluso en documentos legales su fecha de nacimiento, costumbre frecuente en quienes ejecutan operaciones a espaldas de la ley.

Lo hizo en declaraciones ante los tribunales de España, o en trámites notariados en Madrid, o en escrituras notariadas en sociedades relacionadas con FM Center en las que Sarría ha indicado como fecha de nacimiento el 11 de noviembre de 1965, mientras en compañías abiertas en Venezuela y en Panamá está documentado que nació el 31 de octubre de 1970.

Rafael Sarría ingresó a la Academia Militar al tiempo que Diosdado Cabello, desde donde comenzó la liga que hoy se ha convertido en una portentosa alianza financiera ilegal.

Sarría escaló velozmente en el chavismo: primero colaboró con dinero y contactos en la campaña electoral de Hugo Chávez, además de ocuparse de su seguridad.

Fuentes recuerdan que, a partir del triunfo de Chávez, Rafael Sarría no perdió una sola oportunidad. Con acceso directo a Diosdado Cabello pasó a ser contratista de los organismos en los que Cabello estaba a cargo, como Conatel, para luego dar el gran salto: nada más y nada menos que el Ministerio de Infraestructura y la gobernación de Miranda abriéndose de inmediato a los negocios internacionales que decantaron en la explosión de la gigantesca corrupción suramericana de Odebrecht.

Fue un momento en que, según fuentes políticas, Chávez solicitó a su entorno inmediato echar mano a toda riqueza para no dar tregua al enemigo.

Carta blanca que le vino como anillo al dedo a Diosdado Cabello que aceleró negocios internacionales opacos expresados en el registro de múltiples sociedades y corporaciones en países amigos y paraísos fiscales. Y en los que su excompañero de la Academia, Rafael Sarría, estaba con él.

Así Sarría se expandió hacia la multiplicidad de operaciones financieras. Sabía moverse con comodidad en el sistema bursátil y aprovechaba el diferencial cambiario, el manejo de notas estructuradas y otras transacciones que le permitieron expandirse y convertirse en propietario de múltiples y millonarias propiedades y empresas alrededor del mundo, incluido Estados Unidos.

Pero era inevitable que Estados Unidos lo detectara en su radar. Ocurrió a partir de 2016 en investigaciones de seguimiento de dinero del narcotráfico, hasta que finalmente el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista OFAC y fue sancionado en mayo de 2018, identificado como testaferro de Cabello e implicado en la trama criminal como operador del narcotráfico en beneficio del Cártel de los Soles desde el año 2010.

Para entonces ya Sarría había decidido involucrarse en el plan del chavismo de apoderarse de los medios de comunicación en Venezuela y le puso el ojo a una cadena radial grande, popular y con prestigio, como lo ha sido FM Center.

Aprovechando la macabra trampa de control de las concesiones, Sarría ofreció su colaboración para participar como accionista en el Circuito FM Center, patrimonio de la Familia Rodríguez Miranda que para el año 2012 lideraba una poderosa red que alcanzaba casi 40 emisoras.

Para la familia Rodríguez Miranda incorporar a alguien potable para el régimen se convirtió en una cuestión de sobrevivencia. Acordaron cederle 30 por ciento, sin derecho a interferir en la programación.

El testaferro de Diosdado siguió en sus grandes y opacos asuntos incluido un violento altercado familiar con su yerno que lo llevó a una detención temporal en España. De eso salió, pero tomó distancia de ese país hasta que definitivamente hizo público su regreso a Venezuela a mediados de 2024, cuando el régimen también necesitaba bombonas de oxígeno ante el inminente triunfo de Edmundo González Urrutia, tal como sucedió.

Sarría es un personaje agresivo, grosero y violento, paranoico según sus cercanos, hasta en su cama, ocupada por armas de variado calibre. Todos sus espacios están rodeados de cámaras y micrófonos, salvo una habitación, que Diosdado y otros amigos frecuentan.

Su fortuna en muebles e inmuebles alrededor del mundo es muy difícil de calcular. Un botín que gusta de lucir en aeronaves, vehículos de lujo, relojes, ropa y muchos gustos exóticos, en concordancia con la riqueza súbita chavista.

La realidad descrita se presenta incoherente con su teórica disciplina asociada al Opus Dei, la cual cumple con su esposa, Mireya Carolina Hidalgo, la cual consiste en asistir diariamente a la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en Las Mercedes donde en toda la misa participa arrodillado.

En la campaña del año pasado para la elección del 28 de julio no pudo evitar mostrarse junto a Nicolás Maduro Guerra justamente en visita a FM Center.

Ya había comenzado a ejecutar su plan de arrebatar la emisora a sus propietarios. Prohibió al personal administrativo de la radio y altos ejecutivos asistir o atender los requerimientos de la familia Rodríguez Miranda, propietarios del 70 por ciento del circuito.

Despidió a profesionales clave e incumpliendo acuerdos intervino en la programación despidiendo al periodista Isnardo Bravo y a Caterina Valentino. El maltrato se ha extendido a los trabajadores a quienes eliminó las prestaciones sociales y bajó el salario.