La agresión a las mujeres en las calles constituye una de las manifestaciones más visibles de la violencia de género y de la invasión migratoria en la sociedad contemporánea. Aunque en muchos países se han logrado avances importantes en materia de igualdad y derechos, miles de mujeres siguen enfrentándose diariamente a situaciones de acoso, intimidación y violencia en espacios públicos. Estas agresiones afectan y atacan su integridad física y emocional, y limitan su libertad de movimiento y su participación plena en la vida social, económica y cultural.

En Cuba, siendo muy joven, fui agredida por un tipo que quiso robarme unas gafas de sol, no tuvo escrúpulos en arrastrarme por el pavimento frente a mi defensa. Era un delincuentico común, al que llevamos a juicio mi madre y yo, una vez identificado por un vecino, quien lo interpeló en el solar donde vivía y lo denunció. No había sido su primera agresión. Fuimos a juicio, recuerdo una experiencia desoladora, sobre todo por parte de mi madre, que no cesaba de clamar por la justicia cuando al agresor visiblemente se le defendía más que a su hija, la agredida. Lo curioso es que a ese mismo personaje, décadas más tarde, me lo tropecé en otra agresión a periodistas y a mujeres de Reporteros sin Fronteras en una manifestación en la que yo participaba también frente a la Embajada de Cuba en París en los primeros días de las detenciones de la Primavera de Cuba. Denunciamos esa brutal agresión (vídeo en YouTube), y personalmente manifesté a la DST (Departamento de Seguridad Territorial) mi preocupación al creer que el delincuente se parecía muchísimo a alguien que hacía mucho tiempo había tenido un altercado conmigo y había llevado a juicio en Cuba. El agente no se sorprendió para nada:

La embajada contrata a delincuentes muy particularmente relacionados con exiliados para agredir en territorio francés a quienes les molestan. Desgraciadamente vienen con título de diplomáticos y donde ponen sus pies ya no es territorio francés, es territorio cubano -la denuncia que hicimos con el abogado Serge Lewisch no sólo no prosperó, el acusado, del que presentamos fotos, ya había sido expelido a la isla.

Esto fue una situación muy especial, hoy no deseo personalizar el tema de la agresión contra mujeres en las calles europeas. Las calles deberían ser espacios seguros para todas las personas, independientemente de su género. Sin embargo, para muchas mujeres, caminar solas, utilizar el transporte público o regresar a casa por la noche implica adoptar medidas de precaución constantes. Cambiar de ruta, evitar determinadas zonas, compartir su ubicación con familiares o amigos y mantenerse alerta son prácticas habituales que reflejan una realidad preocupante. Esta situación pone de manifiesto que la inseguridad femenina en los espacios públicos no es una percepción aislada, sino un fenómeno social que requiere atención urgente. Cuando yo llegué a Francia cualquier mujer, cualquier persona, podía deambular por París y por cualquier ciudad hasta de madrugada. La situación ha variado ostensiblemente desde que se ha producido la invasión migratoria que responde al plan de doblegar a Occidente, empezando por sus mujeres.

La agresión callejera puede adoptar diversas formas. Entre las más frecuentes se encuentran los comentarios sexuales no deseados, los toqueteos, las persecuciones, los insultos, las amenazas y el contacto físico que roza la violencia, y la violencia. Aunque algunas personas minimizan estas conductas considerándolas simples bromas o comportamientos inofensivos, la realidad es que generan miedo, incomodidad y vulnerabilidad. Cuando estas acciones se repiten de manera sistemática, contribuyen a crear un ambiente hostil que afecta la calidad de vida de las mujeres.

Además del acoso verbal, existen formas más graves de violencia que incluyen agresiones físicas, robos con violencia y ataques sexuales. Estos hechos tienen consecuencias profundas para las víctimas, que pueden experimentar ansiedad, estrés, depresión y pérdida de confianza. En muchos casos, el impacto psicológico persiste durante años y altera significativamente la vida cotidiana. El temor a sufrir nuevas agresiones puede llevar a algunas mujeres a restringir actividades personales, académicas o laborales, limitando así sus oportunidades de desarrollo; ese es el objetivo, la exclusión.

Las causas de este problema son complejas y están relacionadas con factores culturales, sociales y educativos. Durante mucho tiempo, ciertas sociedades han normalizado comportamientos que señalan a las mujeres o las consideran inferiores. Los estereotipos, la desigualdad estructural y las actitudes machistas de una invasión brutal contribuyen a perpetuar conductas agresivas. Cuando el respeto y la igualdad no se enseñan desde edades tempranas, aumenta el riesgo de que algunas personas reproduzcan patrones de comportamiento discriminatorios y agresivos.

La educación desempeña un papel fundamental en la prevención de la violencia. Las escuelas y las familias tienen la responsabilidad de promover valores como el respeto, la empatía y la igualdad. Enseñar desde edad temprana la importancia del respeto, la convivencia pacífica y el reconocimiento de los derechos de los demás puede contribuir a reducir las conductas agresivas en el futuro. Asimismo, es esencial cuestionar los prejuicios y estereotipos que refuerzan la discriminación.

Las autoridades también tienen una función clave en la lucha contra este fenómeno. La implementación de leyes que sancionen el acoso y la violencia en espacios públicos representa un paso importante para proteger a las víctimas. Sin embargo, las normas deben ir acompañadas de mecanismos efectivos de denuncia, atención y seguimiento. Muchas mujeres no denuncian las agresiones por miedo, desconfianza o la percepción de que no recibirán apoyo adecuado. Por ello, resulta imprescindible fortalecer los sistemas de protección y garantizar una respuesta rápida y eficiente.

El diseño urbano puede contribuir igualmente a mejorar la seguridad. Calles bien iluminadas, transporte público seguro, cámaras de vigilancia en puntos estratégicos y espacios públicos adecuados ayudan a disminuir las oportunidades para que ocurran agresiones. Aunque estas medidas por sí solas no eliminan el problema, sí pueden reducir ciertos riesgos y aumentar la sensación de seguridad entre la población. Una mujer no tendría por qué sentir pavor a la hora de retirar dinero de un distribuidor, ni tampoco de madrugada cuando requiere de los servicios de un taxi.

Los medios de comunicación y las redes sociales poseen una influencia considerable en la construcción de actitudes y comportamientos. Cuando promueven mensajes de igualdad y respeto, pueden contribuir a generar conciencia sobre la gravedad del problema. Las campañas de sensibilización permiten visibilizar experiencias que durante mucho tiempo fueron ignoradas o minimizadas. Escuchar las voces de las mujeres o personas afectadas es fundamental para comprender la dimensión real de esta problemática y promover cambios sociales significativos.

La participación de los hombres también es esencial. La lucha contra la violencia no es una responsabilidad exclusiva de un género. Los hombres pueden desempeñar un papel activo rechazando conductas agresivas, cuestionando comentarios reprobatorios y promoviendo relaciones basadas en el respeto mutuo. La construcción de una sociedad más segura requiere el compromiso de la población.

En Francia he sido agredido en diversas ocasiones y por distintos motivos, varias por convertirme en un objetivo político -de eso hablaré en otro momento-, y dos por ser exclusivamente una mujer que ha ido a extraer dinero de un cajero automático como cualquier persona. En la primera, cerca de mi casa, en Bastilla, París, me rompieron dos costillas; estaba dispuesta a denunciar a la policía pues los dos agresores fueron detenidos gracias a la ayuda de un turista americano que acudió en mi socorro. En Comisaría, los delincuentes -sin documentos- se presentaron como menores (¿cómo verificar su edad?), y por supuesto yo debía anotar mi dirección en la denuncia. Una de las policías me alertó, debía tener cuidado porque esta gente forma bandas, guardan las direcciones de sus acusadores, y luego pudieran visitar los domicilios -no ellos, otros- en son de venganza; desistí de la denuncia. La segunda vez fue hace poco, en Brunoy; también de comemierda fui a sacar dinero de un distribuidor. El tipo iba armado de un punzón o de algo con filo, me defendí, me hirió en los brazos. Igual reacción de la policía: -Denuncie, pero debe dar su dirección… Y tal. Así de verdad, no se puede

¿Mi reacción posterior? Pues la de muchas mujeres, tomarlo como un albur, como si te cayeras en la calle, como si fuera algo corriente. Vamos, como mismo se están procesando los ataques terroristas caseros por parte de supuestos “perturbados mentales” que casi siempre atacan, arrollan, apuñalan, al grito de ¡Alahu Akbar!

La agresión en las calles representa una vulneración grave de los derechos humanos y un obstáculo para la convivencia. Sus consecuencias trascienden el plano individual y afectan al conjunto de la sociedad. Combatir este problema exige una estrategia integral que combine educación, legislación, concienciación social y políticas públicas efectivas. Solo mediante el esfuerzo conjunto de ciudadanos, instituciones y gobiernos será posible construir espacios públicos donde todos, mujeres y hombres, puedan desplazarse con libertad, seguridad y dignidad.