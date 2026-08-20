Cineastas de 12 países reivindican lugar de las mujeres en la pantalla

Póster de la Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión de México

CIUDAD DE MÉXICO.- El cine realizado por mujeres sigue siendo “considerado una minoría, por eso existimos”, afirmaron este miércoles las organizadoras de la Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión de México, que en su vigésima segunda edición proyectará 41 títulos de 12 países, entre ellos el documental ‘Llamarse Olimpia’, de la directora Indira Cato.

Después de más de dos décadas impulsando a cineastas nacionales y de distintas partes del mundo, Abril Alzaga, directora del fideicomiso Procine en Ciudad de México, reconoció que las mujeres aún son relegadas por la industria al "cajón de minoría", mientras que los "hombres blancos" son los que arrebatan gran parte de los presupuestos culturales.

"Seguimos teniendo que demostrar triplemente que estamos igual de preparadas, que somos igual de responsables y creativas", dijo Alzaga sobre las brechas de género en este sector donde las mujeres se concentran principalmente en el ámbito de la producción.

Según el Anuario Estadístico de Cine Mexicano, a lo largo de 2025 en México se produjeron alrededor de 235 largometrajes, de los cuales solo 52 fueron dirigidos exclusivamente por mujeres, mientras que 6.783 estuvieron involucradas en actividades de producción cinematográfica y audiovisual.

Aunque la brecha de género entre los cargos administrativos y creativos es evidente, Rosa Peral, representante de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda México), aseguró que esta nueva realidad podría ayudar a equilibrar la balanza, ya que las productoras podrían impulsar a más directoras a ganar "confianza" y abrirse paso en nuevos terrenos, como es el caso de las grandes plataformas de entretenimiento.

"Cuando una mujer está en producción, es más fácil incluir a una directora para hacer una serie en plataformas y que ahí empiece a ganar confianza", explicó.

La responsable en el diseño de la programación de la muestra, Xóchitl Zepeda, señaló que, de los 201 proyectos recibidos de mujeres de México, Argentina, Brasil, Estados Unidos, España, Francia y otros países, la mayoría eran cortometrajes, lo que podría explicar que las mujeres estén abocadas a este formato debido a las propias limitaciones presupuestarias.

"Porque las mujeres también sabemos hacer largometrajes, el problema es el presupuesto que recibimos", lamentó.

Selección oficial

De la selección oficial destacan largometrajes nacionales como Llamarse Olimpia, de Indira Cato, Adiós Amor, de Indra Villaseñor o En camino a Leo, de Ana Bárcenas.

También se proyectará cortometrajes como Desdoblándome, de Natalia Pájaro, A las once, de Priscila Núñez, Sueños de pingüino, de Ana Sofía Caballer’, entre otros.

En el catálogo internacional resalta Retrato de una cerilla, de la española Claudia García de Mateos, Mama, de la ecuatoriana Ana Cristina Benítez o El jardín de María, de la brasileña Jade Rainho.

Los títulos seleccionados se proyectarán del 26 al 30 de agosto en distintas sedes en la Ciudad de México y en la Casa Natal de Morelos en el municipio de Morelia, en el estado mexicano de Michoacán.

FUENTE: EFE