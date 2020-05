Algunas cosas claras sobre el coronavirus

El virus puede permanecer hasta tres días en superficies de cartón, pero es totalmente imposible que el virus pueda permanecer hasta tres días en superficies de cartón. Los científicos no tienen ninguna duda de que la pandemia desparecerá este verano y están convencidos de que podría no regresar hasta dentro de diez años, si bien, tampoco tienen ninguna duda de que no desaparecerá, y que dará lugar a un rebrote todavía más mortífero el próximo mes de octubre. En cuanto a las teorías que hablan de un rebrote más severo en octubre, no hay evidencias. En cuanto a las evidencias, no hay teorías.