Almagro, no sabes cuánto lo siento

Parra es entonces –y no hay posibilidad de que Almagro lo ignore– un crápula que en el clímax de la Operación Alacrán confabuló con la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana para evitar que el presidente Guaidó pudiera acceder al salón de sesiones del Palacio Legislativo, lo que obligó a que la mayoría de los diputados tuviera que sesionar fuera del Parlamento. Aun así, el 5 de enero de 2020 Guaidó fue ratificado con 111 votos, mientras Parra y sus compinches, ni siquiera se contaron como parte de la prolongada violación del reglamento de interior y debates de la Asamblea Nacional.

Con ese prontuario, el diputado Luis Parra ha anexado a su equipo a Leocenis García para que cumpla funciones de lobby con énfasis en Estados Unidos. Quizás Almagro pasó por alto el sentido homenaje de García a Pablo Escobar Gaviria en su tumba. Ustedes me dirán qué interés pueden tener estos empleados de Alex Saab y Diosdado Cabello, en conversar con el secretario general de la OEA.

No exagero al decir que Luis Almagro ha herido a los venezolanos de bien. Estoy sentada en la primera fila de quienes más lloran esta puñalada infligida. Primero, no entiendo. Aunque debe quedar claro que por muy afectados que estemos, jamás debemos olvidar todo lo que Almagro ha hecho en favor de la lucha democrática venezolana. Tal vez por eso, esta acción duele más. Se trata del hombre que, desde mayo de 2015, cuando ascendió a la secretaría general de la OEA, hizo de Venezuela su causa. Nosotros, ya acostumbrados al desprecio de José Miguel Insulza, no dábamos crédito a la pasión, al amor, a la solidaridad y entrega de Almagro.

También se agradece su amplitud política y sensatez. Almagro escucha voces diversas, en ocasiones enfrentadas, de la oposición venezolana. Esa es una virtud imprescindible. También es de respetar que él decida conversar con quienes, desde el pensamiento chavista, procuran una salida democrática. Pero hablar con quien encabeza el andamiaje que bombardea la institucionalidad, es difícil de comprender. ¿Qué lectura damos a esta decisión? Una de ellas podría suponer que ha disparado a la legitimidad de Juan Guaidó, no sólo como presidente interino, si no peor aún, como presidente de la Asamblea Nacional. Y aunque la versión extraoficial indica que el encuentro fue el resultado de una especie de celada de Leocenis García quien, sorpresivamente, habría incorporado a la reunión a Luis Parra, la pregunta lógica –de ser cierta esta versión– es ¿qué más iba a esperar de ese interlocutor?

Para sorpresa de algunos, Almagro registró el evento en Twitter. Eso estuvo bien porque se adelantó a la segura manipulación que sus interlocutores iban a pretender, pero igual fue duro. Quedó retumbando en la cabeza la idea de imaginar qué ángulo de la institucionalidad se puede conversar con Luis Parra.

Almagro se equivocó. Tampoco por eso lo vamos a crucificar. Lo que sucede es que estamos en tiempos en los que los venezolanos nos vamos sintiendo cada vez más desamparados. En los que la bondad es leída con escepticismo y a la solidaridad la saludamos con sospechas.

Esto no borra para nada la epopeya de Almagro por Venezuela. Pero una grieta sí deja.