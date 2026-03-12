jueves 12  de  marzo 2026
OPINIÓN

Las baterías chinas que alimentan la inteligencia artificial de Occidente

Un análisis preciso para contar las cosas como son

Mookie Tenembaum 2024
Por Mookie Tenembaum

Cuando el Congreso de Estados Unidos descubrió en 2023 que las grúas portuarias fabricadas por la empresa china ZPMC incluían componentes con capacidad de transmitir datos a servidores en China, la reacción fue inmediata, con auditorías, restricciones y un debate urgente sobre infraestructura crítica. Las grúas movían contenedores, sin embargo, lo que preocupó no fue la carga, sino el sensor.

Un problema similar empieza toma forma en otro sector, con menos atención pública.

Lee además
El taiwanés Stuart Fairchild conecta un grand slam durante el partido del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Taiwán y la República Checa en el Tokyo Dome, Tokio, el 7 de marzo de 2026. 
Béisbol

China Taipéi aplasta a República Checa y establece récord de bases robadas en el Clásico Mundial de Béisbol
el gran espectaculo de los robots chinos: mucho circo, poca inteligencia
OPlNlÓN

El gran espectáculo de los robots chinos: mucho circo, poca inteligencia

CATL, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, es el mayor fabricante de baterías del mundo. Tiene su sede en Fujian, China, y controla cerca del 39% del mercado global de baterías para vehículos eléctricos. Entre tanto, la compañía expande su división de almacenamiento energético. Así, esta semana reportó ganancias anuales de $10.400 millones de dólares, un 42% por encima del año anterior. Sus acciones subieron casi un 10%, al tiempo que los analistas celebran y la prensa financiera acompaña.

El cálculo que no aparece en esos análisis empieza después de la firma del contrato.

Las baterías industriales de gran escala que CATL vende para centros de datos no son componentes pasivos. Cada sistema incluye un BMS, Battery Management System, un sistema electrónico que monitorea temperatura, carga, ciclos de descarga y gestiona la distribución de energía en tiempo real. Ese BMS funciona con un firmware que puede actualizarse de forma remota. Y ese sistema está conectado a la infraestructura energética del centro de datos al que sirve de respaldo eléctrico.

Un centro de datos que aloja infraestructura de inteligencia artificial, modelos de lenguaje, sistemas de defensa, redes financieras o comunicaciones gubernamentales, y que depende de baterías CATL para mantener la energía ante un corte de red, entrega a un proveedor sujeto a las leyes de inteligencia nacional de la República Popular China la capacidad técnica de intervenir sobre ese respaldo energético en el momento más crítico.

No es una hipótesis abstracta, sino el mismo tipo de preocupación que llevó a la prohibición de routers Huawei en redes gubernamentales occidentales. Este mismo razonamiento impulsó revisiones regulatorias sobre inversores solares de fabricación china instalados en redes eléctricas europeas, equipos que también incluyen conectividad remota. La lógica es la misma, solo cambia el hardware.

La pregunta relevante no es si CATL tiene hoy la intención de explotar esa capacidad. La cuestión es si las economías occidentales pueden construir infraestructura estratégica de inteligencia artificial sobre un componente crítico cuyo fabricante está legalmente obligado a cooperar con el Estado chino si se lo requiere.

Para CATL, que hoy crece a tasas extraordinarias y planea nuevas fábricas en Alemania, Hungría, España e Indonesia, este es un riesgo estructural que todavía no aparece en los modelos de valoración de mercado. El negocio de centros de datos que hoy impulsa sus resultados se transformará, en cuanto los reguladores occidentales planteen esta pregunta, en el motivo de su exclusión del mercado más lucrativo del mundo.

Las grúas tardaron años en generar alarma, ahora las baterías entran silenciosamente en los edificios donde funciona la inteligencia artificial de Occidente.

Las cosas como son

Mookie Tenembaum aborda temas de tecnología como este todas las semanas junto a Claudio Zuchovicki en su podcast La Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.

Temas
Te puede interesar

China proyecta su crecimiento más bajo en décadas, pero aumenta el presupuesto militar en 7% en 2026

Presidente electo de Chile pone fin al traspaso de mando tras tensa reunión con Boric

Del campo de fútbol al patíbulo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Jane Castor, alcaldesa de Tampa.
PLAZO PERENTORIO

Fiscal de Florida amenaza con destituir a alcaldesa de Tampa por políticas migratorias

Imagen de tanque de reserva de petróleo en Gran Bretaña.
ESTRATEGIA

Agencia de Energía libera 400 millones de barriles de petróleo de las reservas

El nuevo presidente de Chile José Antonio Kast (d) saluda al saliente Gabriel Boric, en la ceremonia de investidura este 11 de marzo 2026
INVESTIDURA

José Antonio Kast asume como presidente de Chile con la promesa de un gobierno de emergencia

Fuertes explosiones sucedieron en Teherán el día 12° de la ofensiva de EEUU e Israel. AFP
CONFLICTO BÉLICO

Irán advierte de una "guerra de desgaste" a EEUU y a Israel

Clientes comprar productos electrodomésticos.
PRECIOS

EEUU registra la inflación más baja en 12 meses

Te puede interesar

Imagen de uno de los edificios en Beirut impactados por misiles de las fuerzas de Israel en su respuesta a las acciones de Hezbolá.
DEFENSA

Israel "tomará territorio" en Líbano si continúan ataques de Hezbolá
Fiscalía de Chile investiga crimen del teniente retirado venezolano Ronald Ojeda
INVESTIGACIÓN

Maduro es requerido también por Chile, quiere interrogarlo sobre asesinato del teniente Ronald Ojeda

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de Vanity Fair luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.
CONTROVERSIA

Ordenan a Kanye West pagar 140.000 dólares en demanda por renovación de su mansión

Jane Castor, alcaldesa de Tampa.
PLAZO PERENTORIO

Fiscal de Florida amenaza con destituir a alcaldesa de Tampa por políticas migratorias

Panelistas y organizadores del foro “Quo Vadis Cuba 2026”, en Miami
TRANSICIÓN CUBANA

Expertos analizan en Miami "Quo Vadis Cuba"