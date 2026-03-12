jueves 12  de  marzo 2026
Más que metros cuadrados: el parque industrial como socio estratégico

Infraestructura planificada, seguridad permanente y servicios compartidos convierten a los parques industriales en una alternativa estratégica

Por: Constantino Bonaduce, Presidente de Aerocentro Parque Industrial

Después de más de 25 años vinculado al sector industrial y productivo en el estado Anzoátegui, he reafirmado una convicción: el lugar donde opera una empresa es tan importante como lo que produce.

Mi experiencia me ha permitido ver cómo muchas compañías luchan día a día con problemas que no son parte de su negocio central: baches en la vía de acceso, fallas eléctricas, inseguridad perimetral o la gestión de desechos. Es ahí donde el valor estratégico de un parque industrial se vuelve evidente.

Lo primero que destaco es la optimización operativa. Cuando una empresa se ubica dentro de un parque, no solo alquila un espacio; se integra a un sistema diseñado para la productividad.

En mi rol, he visto cómo la logística se transforma. Hablamos de vialidad interna planificada para el transporte de carga pesada, accesos controlados que agilizan la entrada y salida de mercancía, zonas de carga y descarga eficientes. Esto se traduce en menos tiempo perdido y mayor fluidez. Además, la logística se simplifica enormemente gracias a nuestra ubicación estratégica.

A esto le sumo la seguridad integral. No es lo mismo contratar una vigilancia individual que operar dentro de un perímetro controlado, monitoreado 24/7 y con protocolos establecidos. La tranquilidad operativa que esto genera permite a los gerentes enfocarse en producir, no en proteger.

Además, fomentamos la sinergia porque la proximidad entre empresas facilita las alianzas. He sido testigo de cómo la dinámica entre los negocios dentro de Aerocentro no solo propicia nuevas oportunidades de crecimiento, sino que también optimiza el día a día operativo.

El argumento más poderoso a favor de un parque industrial es la economía de escala aplicada a los costos operativos.

Muchos empresarios ven la cuota de mantenimiento como un gasto, pero en mi experiencia, es exactamente lo contrario: es un ahorro garantizado. En lugar de que cada compañía asuma individualmente el 100% del costo de mantenimiento de vialidad, vigilancia, iluminación pública, áreas verdes o plantas de tratamiento, ese costo se diluye entre todos. La administración del parque, como la que ejercemos en Aerocentro Parque Industrial, absorbe esa responsabilidad.

Considero que tomar la decisión de mudarse a un parque industrial es una de las inversiones más estratégicas que un líder empresarial puede hacer. Es la decisión de delegar la complejidad de la infraestructura y los servicios de soporte, liberando así capital, tiempo y talento para enfocarlos en el verdadero corazón del negocio: innovar, competir y crecer.

FUENTE: Constantino Bonaduce, Presidente de Aerocentro Parque Industrial

